Doplnění baterie ke stávající fotovoltaice nebo lehčí a chytřejší konstrukce? Novinky z Intersolaru 2025
Máte fotovoltaiku bez baterie a chtěli byste ji doplnit? Máte fotovoltaiku bez ohřevu vody a chtěli byste ho doplnit? Jak v jednom montážním systému spojit kotvení, uzemnění a vodivé pospojení? Novinkami veletrhu Intersolar 2025 provází Petr Pávek.
První díl reportáže z veletrhu Intersolar 2025 (celým jménem „The Smarter E Europe 2025“) se zabýval novinkami v oblasti fotovotlaických panelů, druhý díl se zaměřuje na souvisejícíc technologie. Novinky pro čtenáře TZB-info vybral a veletrhem provázel technik fotovoltaických elektráren Petr Pávek.
Modernizace starších FVE bez výměny měniče
Jak doplnit bateriové úložiště úložiště ke stávajícím fotovoltaickým systémům bez nutnosti výměny střídače? Řešení Power Ocean DC Fit umožňuje zapojení baterie mezi panely a měnič ve stejnosměrném režimu, čímž minimalizuje konverzní ztráty. Tato technologie přináší možnost rozšíření i tam, kde byl původně nainstalován pouze panelový systém bez úložiště – což je běžné především v Německu.
Odolnost vůči prachu z cementáren i pískoven
Na veletrhu byly k vidění i chemické prostředky určené k údržbě solárních panelů. Kromě běžného čištění se řeší i specializované odstranění nánosů z cementáren nebo pískoven, kde se znečištění časem výrazně podepisuje na výkonu instalace. Chemie nabízí nejen vyčištění, ale i dodatečnou ochranu solárního skla.
Konstrukce šetřící materiál i logistiku
Novinkou mezi montážními systémy je konstrukce z tenkostěnného profilu, podobného profilům pro sádrokarton. Díky optimalizaci a odlehčujícím prostřihům je systém lehký, levnější na dopravu a zároveň stabilní. Využití takových konstrukcí může snížit jak ekologickou stopu výroby, tak náklady na instalaci.
Americký systém pro trapézové střechy bez nutnosti uzemnění
Pro průmyslové objekty s trapézovou střechou byl představen montážní systém využívající bodové kotvení do jedné vlny. Kovové ostny zároveň zajišťují elektrické propojení, čímž odpadá nutnost zvláštního uzemnění. Rychlost montáže a důraz na jednoduchost činí tento systém zvlášť vhodným pro skladové a logistické haly.
Ohřev vody přímo pod fotovoltaikou
Zajímavou ukázkou byla i hybridní aplikace výměníku umístěného přímo pod fotovoltaický panel. Tento systém je vhodný pro budovy s vysokou spotřebou teplé vody, kde na střeše není dostatek místa pro kombinaci FVE a solárních termických panelů. Výměník pomáhá v létě chladit panel, čímž mírně zvyšuje jeho výkon, zároveň však vyžaduje efektivní odběr tepla – například ve školách nebo prádelnách.