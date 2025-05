TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Intersolar 2025: Jak zlevnit provoz sítě plné fotovoltaiky? Pomocí chytrého měření a emailu

Intersolar 2025: Jak zlevnit provoz sítě plné fotovoltaiky? Pomocí chytrého měření a emailu

Solární a větrné elektrárny sice vyrábí elektřinu zadarmo, ale zvyšují nároky na provoz sítě a ceny zákazníkům neklesají. Jak zákazníkovi zprostředkovat výhody obnovitelných zdrojů a ještě tím ulevit síti? Odpovědi hledala úvodní konference mezinárodního veletrhu Intersolar 2025.

Jak pomoci síti zvládat proměnlivou výrobu fotovoltaiky a větrníků? Řešení je celá řada – baterie, špičkovací zdroje, více kabelů… ale všechny jsou celkem drahé.

A pak je tady řešení, které „leží na ulici“. Požádat lidi, jestli by v určitou denní dobu zvýšili nebo snížili spotřebu. Protože koordinovaným snížením nebo zvýšením spotřeby lze dosáhnout podobného efektu, jako když v soustavě přibyde nebo ubyde výkon skutečných zdrojů.

Akorát na rozdíl od nich flexibilita skoro nic nestojí.

Na zahajovací konferenci mezinárodního veletrhu The Smarter E Europe 2025 (dříve Intersolar) prezentoval svůj obchodní model britský dodavatel elektřiny Octopus Energy. Své uživatele emailem požádá, aby v určitou denní dobu zvýšili nebo snížili spotřebu. Kdo vyhoví, dostane zaplaceno. U záporných cen hned dvojnásobek. A to je celé.

Hezká hračka. Je vůbec to k něčemu dobré? Chce se takového šetření někdo dobrovolně účastnit? Jaký výkon se dá takto snížit? Odpovědi se dozvíte ve videu.

Není spot jako spot

Nejde jen o to, že v době záporných cen dostává uživatel za spotřebu zaplaceno. V modelu Octopus Energy dostane zaplaceno vždy, i když na běžném spotu by jeho slevu „sežraly poplatky“. Jak se to může Octopusu vyplatit? Podívejte se na video.