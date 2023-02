TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Columbus Energy přichází s fotovoltaikou na zkoušku. Zákazníci ji mohou po roce vrátit a získat všechny peníze zpět

Columbus Energy přichází s fotovoltaikou na zkoušku. Zákazníci ji mohou po roce vrátit a získat všechny peníze zpět

Jednou z největších bariér pro pořízení fotovoltaiky je nejistota zákazníků, jak rychle a případně zda vůbec se jim investice vrátí. Podle průzkumu Behavio pro společnost Columbus Energy to od nákupu odrazuje každého třetího majitele rodinného domu1. Firma se proto rozhodla pochybnosti o výhodnosti fotovoltaických elektráren vyvracet v praxi.

Columbus Energy zákazníkům nabízí možnost pořídit si fotovoltaiku na zkoušku. Pokud nebudou se zařízením spokojeni, mohou jej po roce vrátit a vložené finance dostanou zpátky. Stejnou nabídku v Polsku v minulých letech využilo několik tisíc domácností. Po roce ji nevrátila jediná. Akce trvá do 31. března 2023.

Investice do fotovoltaické elektrárny se při současných vysokých cenách elektřiny vyplatí. Podle odborníků se její návratnost pohybuje od 5 až 6 let. Životnost fotovoltaické elektrárny je přitom mnohonásobně delší, a to i 30 let. Jak ale potvrdil průzkum, Češi mají stále obavy ohledně návratnosti investice. Columbus Energy v reakci na tato zjištění přišel s novou službou, tzv. fotovoltaikou na zkoušku. Akce trvá od poloviny února do 31. března.

„Uvědomujeme si, že bez možnosti vyzkoušet si fotovoltaiku ve vlastních podmínkách nemůže klient tušit, kolik peněz mu fotovoltaická elektrárna ušetří. Rozhodli jsme se proto umožnit její bezplatné vrácení po roce užívání. Za rok stihne zákazník vyhodnotit, jak efektivní je výroba energie ze slunce během různých ročních období a do jaké míry pokryje jeho spotřebu,“ vysvětluje Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy.

Jak fotovoltaika na zkoušku funguje?

Nově si mohou váhající zákazníci u Columbus Energy pořídit fotovoltaiku do 20 kWp na rok na zkoušku. Za poplatek ve výši 10 tisíc Kč včetně DPH tak získají možnost zařízení po roce používání vrátit. Po podepsání smlouvy a uhrazení zálohy přijedou pracovníci Columbus Energy nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu a zajistí její připojení k distribuční síti. Po roce se může domácnost rozhodnout, zda si instalaci ponechá a bude pokračovat ve výrobě energie ze slunce, či nikoliv. Pokud zvolí její vrácení, zaměstnanci přijedou do tří měsíců elektrárnu demontovat a následně společnost vrátí majiteli peníze v plné výši bez zmíněného poplatku ve výši 10 tisíc Kč. V případě, že na stavbu elektrárny využil dotační podpory, musí ji v celé výši vrátit.

Nula demontáží v Polsku

Společnost reaguje nejen na výsledky průzkumu, ale také zkušenosti mateřské firmy v Polsku, kde fotovoltaiku na zkoušku před pár lety využilo několik tisíc domácností, přičemž s výrobou energie ze slunce byli všichni spokojeni a žádná elektrárna nakonec nebyla demontována. „Na základě těchto zkušeností věříme, že akce bude mít podobný úspěch i u nás v České republice,” uzavírá Petr Vaverka.

1 Průzkum Behavio pro společnost Columbus Energy. Realizace v prosinci 2022 na vzorce 700 majitelů rodinných domů v ČR.