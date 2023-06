TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Columbus Energy pokračuje v expanzi. Po Česku míří na slovenský a ukrajinský trh

Columbus Energy pokračuje v expanzi. Po Česku míří na slovenský a ukrajinský trh

Společnost Columbus Energy S.A., lídr v oblasti fotovoltaických instalací v Polsku, po úspěšné expanzi v Česku míří na slovenský a ukrajinský trh. V prvním čtvrtletí 2023 dosáhla skupina tržeb ve výši 650 milionů korun. Společnosti se daří i v Česku. Zde nainstalovala fotovoltaiky v hodnotě 100 milionů korun.



Columbus Energy patří dlouhodobě k lídrům polského fotovoltaického trhu. V žebříčku prestižního deníku Financial Times se společnost umístila na sedmé příčce nejrychleji rostoucích firem v oblasti energetiky v Evropě. V prvním čtvrtletí roku 2023 skupina Columbus dosáhla konsolidovaných tržeb ve výši 128 milionů PLN (650 milionů Kč). Její hospodářský výsledek EBITDA dosáhl přes 8,2 milionů PLN (40 milionů Kč), což představuje výrazné zlepšení oproti předchozím čtvrtletím minulého roku.

Kromě zahájení činnosti na nových trzích se společnost nyní soustředí na výstavbu nových fotovoltaických farem na zemi a jejich prodej nebo rozvoj a financování projektů BESS (velkokapacitní skladování energie). V současnosti připravuje nové fotovoltaické elektrárny o kapacitě 350 MW a BESS o výkonu 400 MWp a kapacitě 1 600 MWh.

Česko: Instalace za 100 milionů korun

Na podzim loňského roku Columbus vstoupil i na český trh. „V době, kdy zájemci čekali několik měsíců na montáž solární elektrárny z důvodu chybějících součástek i nedostatku pracovníků, jsme přišli s tím, že jim fotovoltaiku nainstalujeme do 30 dnů. To vyvolalo obrovský zájem. Mohli jsme se opřít o know how mateřské firmy, a také díky obrovským skladovým zásobám se nám daří realizovat projekty opravdu rychle,” uvádí Petr Částek, člen představenstva českého Columbusu. Že se společnosti u nás daří potvrzují hospodářské výsledky za první kvartál 2023. Columbus dodal českým domácnostem nové solární elektrárny za více než 100 milionů Kč.

Potenciál se však v České republice s loňským boomem zdaleka nevyčerpal. Podle studie vypracované Svazem moderní energetiky ve spolupráci s Columbusem je možné u nás do roku 2050 vybudovat dalších 5 GW nových fotovoltaických elektráren. Třikrát více než nyní. Pokrýt by měly 21 km2 střech rodinných domů, 11 km2 bytových a obecních domů a 3 km2 střech průmyslových objektů. Dohromady až 35 km2 střech.







Expanze k sousedům

Po úspěšné expanzi v Česku vstupuje Columbus Energy také na slovenský trh. Firma zde plánuje začít s nižšími desítkami instalací měsíčně s cílem překonat v posledním kvartále roku 2023 100 instalací za měsíc. „Očekáváme, že vstup na Slovensko bude odlišný od toho českého. Na slovenském trhu vidíme veliký potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie zejména do budoucna. Do této doby byl trh brzděn nízkými regulovanými cenami energií a slabou dotační podporou ze strany státu,” říká Jiří Koudela, generální ředitel Columbus Energy na Slovensku.

Zatímco v České republice stát přispívá na výstavbu fotovoltaik až 50 % nákladů, na Slovensku byla dotace v rámci programu Zelená domácnostiam omezená do výšky 500 eur na kWp, přičemž maximální výše podpory představovala 1 500 eur. Tento program je však v současnosti vyčerpaný a nový se připravuje. Očekáváme proto, že státní podpora fotovoltaiky bude v budoucnosti opět dostupná. Podle Koudely by větší množství obnovitelných zdrojů mohlo na Slovensku přinést až o třetinu levnější energii.







Ukrajina je pro rozvoj obnovitelných zdrojů perspektivní

Ukrajina je dalším zahraničním trhem, kde chce Columbus Energy S.A. využít svůj osvědčený prodejní model a dlouholeté zkušenosti. Podnikání na Ukrajině je v současné době sice náročné, ale zároveň velmi perspektivní. Tamní energetika je silně závislá na fosilních palivech a jaderné energii.

„Obnova energetické nezávislosti je pro Ukrajinu prioritou, což znamená, že poptávka po obnovitelných zdrojích energie tam bude v nadcházejících letech obrovská. I nyní, během války, je v jihozápadních regionech velká poptávka po energetické nezávislosti. Na Ukrajině bude mnoho výběrových řízení a zakázek souvisejících s rekonstrukcí po válce. Jako členové United Nations Global Compact sledujeme, jak se svět připravuje na poválečné období,” komentuje vstup na ukrajinský trh Dawid Zieliński, prezident Columbus Energy S.A.