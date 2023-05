TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Povolí distribuce připojení fotovoltaiky na vašem domě? A jak probíhal solární boom v Polsku?

Povolí distribuce připojení fotovoltaiky na vašem domě? A jak probíhal solární boom v Polsku?

Novela energetického zákona umožnila instalovat bez licence domácí fotovoltaiku až do výkonu 50 kWp. Distribuce však na připojení takto velké elektrárny často není připravená a nemusí takto velkou fotovoltaiku připojit k síti. Co v takovém případě může investor dělat? Podívejte se na rozhovor s Petrem Částkem, členem představenstva Columbus Energy.

Distributor může na žádost o připojení zareagovat několika způsoby. Buď elektrárnu připojí v plném rozsahu, nebo jen do určitého výkonu, anebo ji nepřipojí vůbec. Jaké možnosti má v těchto jednotlivých případech zákazník? Dozvíte se ve videu.

Povolí distributor přetok do soustavy?

Toto rozhodnutí je jen na distributorovi a zákazník ho nemůže nijak ovlivnit. Ale může se na přetoky u distribuce zeptat předem a bude tak vědět, na čem je. Toleruje distributor i tzv. technický přetok? Poslechněte si rozhovor.

Jak lze naložit s přebytky elektřiny z fotovoltaiky?

Pokud zákazník nemůže nebo nechce posílat přebytky elektřiny do distribuční sítě, může je uložit do nějaké formy akumulace. Vedle osvědčených ale drahých baterií je to i možnost chytrého řízení elektřiny v domě, nebo povolení vyšší teploty vody v bojleru. Jaké možnosti se nabízejí v kombinaci s tepelným čerpadlem? A neopaří vás horká voda z přehřátého bojleru? Dozvíte se v rozhovoru s Petrem Částkem.







Zdroj: Archiv Columbus Energy a.s. Zdroj: Archiv Columbus Energy a.s.

Jak instalují fotovoltaiku v Polsku?

Firma Columbus pochází z Polska, které si v předchozích letech prošlo solárním boomem. Velmi vstřícně nastavené podmínky umožňovaly výhodnou instalaci levných elektráren. Domácí fotovoltaiky tak přibývaly jako houby po dešti.

Hlavní výhodu představovalo využívání přetoků zvané net metering, v ČR známé pod pojmem virtuální baterie. V Polsku byly podmínky nastavené extrémně výhodně pro uživatele – letní přebytky si mohl spotřebovat v zimě, na chatě nebo třeba při nabíjení elektromobilu. A především bylo možné instalovat jednoduché síťové fotovoltaické elektrárny bez baterie.

Takový rozvoj fotovoltaiky byl však neudržitelný a podmínky v sousedním Polsku se od té doby výrazně zpřísnily – uživatelé nyní přebytky prodávají do sítě za tržní cenu, což je stejný model, jako v ČR.

Jak přesně vypadaly výhodné podmínky pro domácí fotovoltaiku v Polsku? Podívejte se na rozhovor s Petrem Částkem, členem představenstva Columbus Energy.