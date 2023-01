TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Máte zájem o fotovoltaiku do 50 kW? Columbus Energy přijímá rezervace již nyní

Máte zájem o fotovoltaiku do 50 kW? Columbus Energy přijímá rezervace již nyní

Poslanci ještě před Vánoci schválili novelu Energetického zákona, tzv. LEX OZE I, která umožní instalaci střešních fotovoltaických elektráren do 50 kW bez nutnosti opatřit si stavební povolení a licenci na výrobu elektřiny. Návrh zákona je aktuálně projednáván ve výborech Senátu.

Novela by měla vejít v platnost ještě před začátkem hlavní výrobní sezóny fotovoltaik – tedy pravděpodobně začátkem dubna. Instalační firmy nicméně apelují na zájemce, aby nenechávali rozhodnutí na poslední chvíli. Očekávají totiž, že jakmile vstoupí novela v platnost, několikanásobně se zvýší už tak vysoký zájem o fotovoltaiku. Společnost Columbus Energy, lídr na instalace fotovoltaik a tepelných čerpadel v Polsku, která působí od loňského roku i v Česku, proto již nyní přijímá rezervace materiálu a kapacit na instalaci fotovoltaik do 50 kW. Ta bude provedena, jakmile novela vstoupí v platnost.

V Česku může vzniknout dalších 5 GW střešních fotovoltaik

Rekordní ceny energií tlačí na rychlejší přechod na obnovitelné zdroje. Ve srovnání se sousedními zeměmi však Česká republika významně pokulhává. Potenciál je přitom obrovský – jen u střešních fotovoltaických elektráren až trojnásobný oproti stávajícímu stavu. Ty mohou mít na základě studie vypracované Svazem moderní energetiky pro společnost Columbus Energy do roku 2030 výkon až 3,9 GW, do roku 2050 pak dokonce 7,1 GW. A to za předpokladu, že zhruba 35 km2 střech rodinných a bytových domů či průmyslových objektů pokryjí solární panely. Větší rozvoj obnovitelných zdrojů se těší podpoře politiků.

Zvýšení limitu uvítají hlavně firmy a bytové domy

Dlouho očekávaná novela Energetického zákona, tzv. LEX OZE I přináší zvýšení limitu u fotovoltaických elektráren z 10 kW na 50 kW, aniž by zájemci museli složitě žádat o licenci či stavební povolení. Pomůže zejména veřejnému sektoru a malým a středním podnikatelům, kterým najednou narostly ceny za elektřinu v řádech statisíců korun. Otevře rovněž cestu milionům domácností zejména v bytových domech k levné, cenově stabilní a čisté elektřině z fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů.

„Od září, kdy jsme vstoupili na český trh, máme již stovky zákazníků na fotovoltaiku, u kterých se nám daří realizovat instalace do 30 dnů. V letošním roce plánujeme 500 až 1 000 zařízení za měsíc. Očekáváme, že jakmile vstoupí novela v platnost, několikanásobně se zvýší zájem o fotovoltaiku, zejména u firem a bytových domů. Již dnes evidujeme velké množství poptávek na instalaci fotovoltaik na firemní budovy ve formě před-rezervace,“ vysvětluje Petr Vaverka, člen dozorčí rady Columbus Energy. Columbus Energy proto již nyní nabízí možnost rezervovat si materiál a kapacitu na instalaci, která bude provedena až novela vejde v platnost.



Ukázka firemní instalace Ukázka firemní instalace

S instalací fotovoltaiky nečekejte až na jaro

Přestože je rozdíl energie vyrobený fotovoltaickou elektrárnou v zimě nižší než v letní sezóně, podle odborníků se vyčkávání nemusí vyplatit, a to nejen kvůli dlouhým dodacím lhůtám, které často prodlužují subdodávky komponentů, ale právě kvůli vysokým cenám energií. Nákup fotovoltaiky se při aktuálních cenách může vrátit i za 5 let. „Rozdíl v objemu výroby fotovoltaické elektrárny mezi létem a zimou závisí na celé řadě faktorů, zejména pak lokalitě budovy, výšce, ve které jsou panely umístěny, orientaci panelů vůči světovým stranám a jejich sklonu, použitým modulům či klimatickým podmínkám v daném roce. Obecně se dá říct, že od dubna do září panely vyrobí 70 % roční produkce, ve zbývajících měsících produkují 30 %,” vysvětluje Petr Vaverka a dodává, že nízké teploty ani sníh solárním panelům nevadí.



Instalace fotovoltaických panelů o výkonu 7,4 kWh na rodinný dům v Ústeckém kraji. Instalace fotovoltaických panelů o výkonu 7,4 kWh na rodinný dům v Ústeckém kraji.

Columbus Energy zajišťuje bezpečnou montáž dle vlastní instalační normy díky dostatečnému množství materiálu i pracovníků do 30, respektive 90 kalendářních dní od složení zálohy v závislosti na zvolené variantě instalace. Díky napojení na polskou mateřskou společnost má potřebné know-how, dostatek materiálu a především garantuje odbornou instalaci se záručním servisem.

Společnost se specializuje rovněž na instalaci tepelných čerpadel, nabíječek pro elektromobily a poradenskou činnost. Pomůže s výběrem optimálního řešení, vyřízením dotace či zajištěním financování až do 100 % výše ceny instalace, což umožní mnohem většímu počtu lidí pořídit fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo a ušetřit na energiích ještě během této sezóny. Columbus Energy v Česku aktuálně zaměstnává 200 lidí, s významným navýšením kapacit počítá v následujících měsících.

Pro více informací navštivte webové stránky: www.columbusenergy.cz.