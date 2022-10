TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Fotovoltaika do 30 dní. Český trh začal zásobovat silný hráč s nadnárodním know-how

Fotovoltaika do 30 dní. Český trh začal zásobovat silný hráč s nadnárodním know-how

Společnost Columbus Energy, lídr v oblasti instalací fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel v Polsku, se spojila s českými partnery a vstoupila na tuzemský trh. Do konce roku firma plánuje nainstalovat v českých domácnostech a firmách stovky fotovoltaik a tepelných čerpadel, v příštím roce pak 500 až 1 000 zařízení měsíčně. Díky dostatečnému množství materiálu i zkušených pracovníků je schopna zajistit montáž do 30, respektive 90 kalendářních dnů od složení zálohy v závislosti na zvolené variantě instalace. Columbus Energy v Česku aktuálně zaměstnává 200 lidí, s významným navýšením kapacit počítá v následujících měsících.

Zájem o fotovoltaiku a tepelná čerpadla je v Česku již od začátku roku enormní. Drahá elektřina a nejistota ohledně stability a ceny dodávek plynu z Ruska přiměly tisíce českých domácností urychleně jednat. Jen za první pololetí bylo podle statistik Solární asociace instalováno více elektráren než za celý loňský rok. Instalační firmy však nestíhají uspokojit rekordní poptávku, a na připojení fotovoltaické elektrárny či tepelného čerpadla tak mohou zákazníci čekat klidně i 9 měsíců. V mnoha případech také proběhly nekompletní instalace, protože se čeká na subdodávky komponentů, které se o mnoho měsíců opozodily.

Dlouhé čekací lhůty se významně zkracují s příchodem nového hráče v oblasti instalací fotovoltaiky a tepelných čerpadel Columbus Energy, který je lídrem v tomto segmentu v Polsku. Bezpečnou montáž dle vlastní instalační normy zajistí díky dostatečnému množství materiálu i pracovníků do 30, respektive 90 kalendářních dní od složení zálohy v závislosti na zvolené variantě instalace. V České republice firma aktuálně zaměstnává 200 pracovníků. S významným navýšením kapacit počítá na začátku roku 2023.

„Na český trh vstupujeme v období, kdy všechny trápí rekordní ceny energií, což mnozí řeší nákupem fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Na montáž však čekají dlouhé měsíce. Pokud dnes podepíšete smlouvu a složíte zálohu, máte solární panely na střeše do 30 dní a již tuto zimu můžete významně ušetřit náklady na energie,” říká Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy. „Do konce roku plánujeme instalovat stovky fotovoltaik a tepelných čerpadel, v příštím roce pak 500 až 1 000 zařízení za měsíc. Díky napojení na polskou mateřskou společnost máme potřebné know-how, dostatek materiálu a především garantujeme odbornou instalaci se záručním servisem. Z dlouhodobého hlediska je naší ambicí etablovat se jako spolehlivý partner poskytující kvalitní komponenty a přinášet inovace v segmentu. V obnovitelných zdrojích energie vidíme budoucnost energetiky,“ dodává Petr Částek.

Solární panely na střeše do 30 dnů

Columbus Energy nabízí v Česku dvě varianty služeb – základní „Smart“ s 10letou zárukou na komponenty a montáží do 90 kalendářních dnů od složení zálohy a verzi „Pro“ s 15letou zárukou a instalací do 30 kalendářních dnů. Pokud se během záruky nějaká část instalace poškodí a přestane fungovat, firma zajistí její výměnu. Zákazník tak nemusí reklamaci řešit přímo s výrobcem panelů a čekat na zdlouhavé servisy. Varianty se liší také použitými součástkami – ve verzi „Pro“ se využívají moderní celočerné panely od společnosti Sunport s účinností panelu až 206 Wp/m2.

Společnost se specializuje také na instalaci tepelných čerpadel, nabíječek pro elektromobily a poradenskou činnost. „Naše portfolio nazýváme Ekosystém Columbus. V praxi to funguje tak, že máte dům, kde vytápění zajišťuje vysokoteplotní čerpadlo, které získává energii přímo z okolního vzduchu. Jeho provoz zase zajišťuje elektřina vyrobená fotovoltaickou elektrárnou. Tu ukládáte do bateriového úložiště, abyste ji mohli využívat, i když zrovna nesvítí slunce, a nabíjíte s ní i váš elektromobil. Do budoucna bychom chtěli klientům nabídnout zajištění výkupu přebytečné elektřiny formou virtuální baterie, kdy vyrobené přebytky odebereme, a klient si je poté může ve stejném množství využít například v zimním období,“ vysvětluje Petr Částek.

Úspora energií díky dotacím i financování

Domácnosti k nákupu fotovoltaiky motivuje nejen úspora energií, a tedy i peněz, ale také státní dotační podpora, která počáteční investici významně sníží. V programu Nová zelená úsporám mohou majitelé rodinných domů získat až 200 tisíc korun na solární fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým úložištěm a až 140 tisíc korun na tepelné čerpadlo. S výběrem optimálního řešení a vyřízením dotace pomohou odborníci z Columbus Energy, kteří navíc díky spolupráci s estonskou digitální bankou Inbank dokáží zajistit financování až do 100 % výše ceny instalace, což umožní mnohem většímu počtu lidí pořídit fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo a ušetřit na energiích ještě během této topné sezóny.