Co čeká SVJ při instalaci fotovoltaické elektrárny na bytovém domě?

Fotovoltaika může přinést bytovým domům významné úspory peněz a zároveň jsou na ni dotace. Zájemce z řad SVJ nebo bytových družstev však čeká poměrně složitý administrativní i technický proces. Jak to probíhá? Na to jsme se zeptali Jakuba Toboly, ředitele projektu Domy sobě.

Základní výzvou je, jak na elektroměru poznat, kdy která domácnost odebrala kolik elektřiny z fotovoltaiky a kolik ze sítě a podle toho rozúčtovat spotřebu mezi jednotlivé byty. Kromě instalace samotné fotovoltaiky se proto musí sloučit odběrná místa v domě, instalovat podružné měření a SVJ se stane dodavatelem elektřiny pro celý dům. Všechny tyto požadavky je potom potřeba schválit na schůzi SVJ.

Celý proces by měla významně usnadnit připravovaná novela energetického zákona, která by měla vstoupit v platnost v nejbližších měsících. V ní by měla být zakotvena pravidla pro komunitní energetiku a sdílení elektřiny. Zatím ale není známa přesná podoba novely, a tedy se neví, kdy a jak přesně se instalace fotovoltaiky na bytových domech zjednoduší.

Jak přesně probíhá proces schvalování, přípravy a instalace fotovoltaiky na bytových domech? Co se stane, když některý vlastník s instalací nesouhlasí? A jak s tímto procesem může SVJ a bytovým družstvům pomoci projekt Domy sobě?

Dozvíte se v rozhovoru s Jakubem Tobolou, ředitelem projektu Domy sobě, za kterým stojí společnosti Veolia a Creative Dock. Jejich cílem je přinášet moderní technologie a z toho vyplývající energetické úspory všem bytovým domům v České republice.

