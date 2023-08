Komunitní energetika o krok blíže: poslanci poslali novelu Lex OZE 2 do dalšího projednání

Novela energetického zákona známá jako Lex OZE 2, která má v Česku umožnit spuštění dlouho očekávané komunitní energetiky dnes prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a to hlasy 160 přítomných poslanců. Novela nyní zamíří do Hospodářského výboru.

Svaz moderní energetiky vnímá velmi pozitivně, že strany napříč politickým spektrem vyjádřily silnou podporu pro projednávání novely a věří, že po zapracování relevantních připomínek Česká republika získá skutečně funkční a smysluplný systém energetických komunit.

„Poslanci dnes ukázali, že jim levná a dostupná lokální energie pro české spotřebitele není lhostejná. Doufáme, že během následujících kol legislativního procesu dojde k doladění stávající novely tak, aby obsahovala všechny klíčové prvky umožňující snadné a efektivní sdílení energie napříč komunitami. Jde zejména o zavedení úlev z distribučního poplatku pro energii sdílenou na krátkou vzdálenost, silné postavení obcí v komunitách a motivační podmínky, které povedou k rozsáhlému zapojení zákazníků i výrobců čisté energie,“ komentuje dnešní projednávání Martin Ander, expert na komunitní energetiku ze Svazu moderní energetiky.

„Komunitní energetika, pokud bude správně legislativně nastavená, přinese spotřebitelům možnost spotřebitelům užívat levnou a lokálně vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů. Do systému se budou moci zapojit jak jednotlivci, tak i firmy nebo obce. Novela je důležitá například z hlediska rozvoje větrných a velkých pozemní fotovoltaických elektráren, které bude možné zapojit do energetického společenství. Obyvatelé tak dostanou příležitost přímo čerpat z výhod těchto zdrojů,“ dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Během projednávání novely zazněla řada výtek ke stávající legislativě. Šlo ale zejména o detaily jednotlivých prvků legislativy. „Já si myslím, že je to svým způsobem revoluční návrh zákona. Je to logické doplnění moderní energetiky,” řekl poslanec a zpravodaj novely zákona pro první čtení Ivan Adamec (ODS) a doplnil: „Není to určitě stoprocentně dokonalý návrh, bude potřeba se zabývat na výboru některými pohledy na některé části zákona. Nicméně tvrdí, že tento návrh zákona je připraven dobře.“

„Z mého pohledu je to možná energetický zákon roku. Zákon považuji za správný krok, hnutí ANO jej nebude blokovat,“ okomentoval novelu poslanec za ANO a místopředseda hnutí Karel Havlíček. Dodal, že chce v návrhu dodefinovat možnost vystoupení z energetické komunity a přímo do zákona by rád zařadil lepší definici sdílení energie.

Pozitivně novelu vnímají i Piráti. Poslankyně Klára Kocmanová za klub řekla, že „návrh zákona a samotný záměr naplno podporujeme, jelikož umožní občanům, obcím, malým podnikatelům vytvářet energetická společenství, která budou moci vyrábět, spotřebovávat a sdílet energii. Taková komunitní energetika činí domácnosti více nezávislými na energii velkých energetických společností, a tím pádem i odolnější vůči kolísání cen energií.“

Kocmanová dodala, že komunitní energetika je předpokladem pro budoucí dekarbonizaci. Piráti ale naléhají na kybernetické zabezpečení takzvaného Energetického datového centra a na ochranu osobních údajů. Koaliční strana také požaduje změnu statického klíče na dynamický.

V rozpravě dále například poslanec za ANO Robert Stržínek upozornil na problematické měření po fázích, kterým je Česko v rámci Evropy raritní a je pro provozovatele fotovoltaických systémů nevýhodné. A poslanec za KDU-ČSL Robert Teleky také připomněl, že Česko stále nepřijalo transpozici směrnice Evropské unie o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Novela Lex OZE 2 sice některé prvky této právní úpravy zavádí, ale na základní instituty jako je akumulace a agregace flexibility si stále počkáme.