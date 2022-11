TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Ušetřete s fotovoltaikou pro stárnoucí činžáky a paneláky

Ušetřete s fotovoltaikou pro stárnoucí činžáky a paneláky

Zájem o fotovoltaiku překonává všechny předpovědi. Solární panely totiž přinášejí větší nezávislost na ekonomicko-politické situaci, vlastní zdroj energie, a hlavně okamžitou úsporu až 40 % na platbách za elektřinu. Navíc se jedná o ekologický zdroj energie, na který se vztahují státní dotace.

Že se ceny energií napříč EU vyšplhaly extrémně vysoko, to bohužel vidíme na účtech za elektřinu, plyn a drtivou většinu dalších energetických komodit i my. Závislost celé Evropy na fosilních palivech z Ruska se navíc snižuje jen pomalu a jakékoli snahy o regulaci cen, jako třeba český „úsporný tarif“, mají jen částečný efekt. Stále se tak pohybujeme vysoko nad úrovní cen z minulých let. Co to znamená? Pro některé firmy i domácnosti mohou být aktuální ceny energií likvidační. Není divu, že je o solární panely takový zájem – potvrzují to i pořadníky služby Domy sobě, která zařizuje fotovoltaiku pro SVJ a právě spouští do provozu první instalaci na střeše staršího bytového domu.

Chcete se uskromňovat, nebo raději moderně šetřit?

O spotřebě energií budeme muset začít přemýšlet všichni. Nabízejí se přitom dva hlavní způsoby úspory – omezení spotřeby a alternativní zdroje. Šetřit samozřejmě nic nestojí a obejdete se bez vstupních investic. Na druhou stranu tím ale nijak nezmenšujete svoji závislost na dodávkách z veřejných sítí. Takže ačkoli je vytvoření vlastních zdrojů složitější cesta, dlouhodobě přináší mnohem více pozitiv, zejména alespoň částečnou energetickou soběstačnost. No a protože větrnou ani vodní elektrárnu si asi nepořídíte, nabízí se jako nejjednodušší řešení fotovoltaika. Díky službě Domy sobě už navíc nemusíte bydlet ve vlastním domě. Více než 2 miliony bytů energeticky zastaralých činžáků a paneláků mohou využít fotovoltaiku speciálně zaměřenou na SVJ a bytová družstva.

Chytré technologie i pro starší domy

Filozofií Domů sobě je přesvědčení, že chytré ekologické technologie nemají být výsadou jen novostaveb. Naopak, moderní způsoby šetření nákladů musí být dostupné i pro domy, které už pár desítek let stojí. Domy sobě tak pomáhají stávajícím bytovým domům, aby byly nejen úspornější, ale také bezpečnější a příjemnější pro život. Přitom se nezaměřují na jednu technologii, ale nabízí celou škálu různých řešení, z nichž si SVJ a bytová družstva mohou vybrat přesně ty, které potřebují. Domy sobě navíc nabízí i výhodné financování a zařízení dotací z programu Nová zelená úsporám, takže poskytují služby skutečně do A do Z a na klíč.

Solární panely

Nejčastěji zákazníci poptávají instalaci fotovoltaických panelů na střechu domu. Část elektřiny si tak dům vyrobí sám, čímž může uspořit 35 až 40 % nákladů za energie. K tomu, aby bylo možné vyrobenou elektřinu používat nejen ve společných prostorách ale také v jednotlivých bytech, je nutné provést tzv. sjednocení odběrných míst. To znamená, že místo všech elektroměrů u každého z bytů, bude mít dům pouze jeden velký elektroměr. U bytů tak zůstanou jen měřáky sloužící k rozpočítávání spotřeby – stejným způsobem se ostatně účtuje voda nebo teplo.

Společné odběrné místo = dvojnásobnou úsporu

Díky společnému odběrnému místu dům od dodavatele odebírá elektřinu jako celek. Má tedy řádově vyšší odběr než v případě jednotlivých bytů. Tím se dům pro dodavatele stává v podstatě velkoodběratelem, který tak dosáhne na mnohem lepší cenu. Solární elektrárna na střeše tak domu ušetří vlastně dvakrát. Poprvé za vyrobenou energii, která je zdarma, a podruhé díky nižší ceně za elektřinu ze sítě.

Dálkové odečty a další úspory

Dalším z často poptávaných řešení jsou dálkové odečty vody a tepla. Ty budou z nařízení EU brzy povinné pro všechny domy. Je to ostatně ekologičtější i mnohem pohodlnější. Stačí přitom vyměnit měřáky za nové s integrovanou bezdrátovou technologii. Díky ní je pak možné odečítat spotřebu na dálku. Nikoho už není potřeba pouštět do domu nebo dokonce do bytu, a navíc je možné sledovat spotřebu klidně i na denní bázi. Takové odečty jsou výhodné, když se snažíte optimalizovat spotřebu a ušetřit pomocí lepšího hospodaření s energiemi. Pomohou v tom i chytrá bezpečnostní čidla, které včas upozorní na malé i velké havárie, čím ušetří někdy i statisíce korun.

Jedna síť vládne všem

Domy sobě nabízejí dokonce vlastní aplikaci a chytrou síť Dominiq. Díky ní se mohou obyvatelé domu kdykoli (přes mobil i počítač) podívat na svou spotřebu, predikci do konce roku a další důležité informace. Nejrůznější přehledy a detailní vyúčtování zase ocení členové výboru SVJ, které mají do aplikace vlastní oddělený přístup. Na Dominiqa jde napojit skoro vše, a tak se stává takovým mozkem celého domu. Je navíc bezdrátový a sestává jen z několika malých krabiček, které se umístí na chodbu domu. Jeho instalace se proto obejde bez kopání kabelů. Nejen díky Dominiqovi tak Domy sobě dokáží ze stoletého činžáku nebo normalizačního paneláku udělat dům, který je chytřejší, modernější a pro život pohodlnější než mnohé novostavby.