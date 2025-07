TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Blackout v Česku ukázal, proč se vyplatí mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu s baterií

Blackout v Česku ukázal, proč se vyplatí mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu s baterií

Pokud má domácnost nebo firma FVE s hybridním systémem, při výpadku proudu dojde automaticky k přepnutí na záložní režim a dále jsou napájeny vybrané spotřebiče, podle kapacity baterie klidně i několik hodin až dní.

Stačil jeden částečný blackout, který postihl rozsáhlou část Česka, a ukázalo se, jak křehká je naše každodenní závislost na elektřině. Metro i tramvaje zůstaly stát, výtahy uvízly mezi patry, semafory zhasly a obchody se zavřely. Lidé si najednou uvědomili, jak málo stačí k tomu, aby se z běžného odpoledne stal chaotický zmatek. A přesně v takové chvíli se ukazuje, jak užitečné je mít fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s baterii, která je na podobné situace připravena.

I když si tuzemsko za poslední roky pár výpadků elektrické energie zažilo, ten páteční byl jiný. Rychlý a rozsáhlý, najednou se týkal i velkých měst včetně Prahy, Hradce Králové nebo Liberce, a co bylo nejděsivější – přišel v podstatě bez varování (meteorologové nehlásili bouřky, přívalové deště ani vichřice).

„V některých oblastech trval výpadek i více než dvě hodiny, ale i to stačilo, aby se z pátku stala improvizovaná survival hra. Přitom to nebylo nutné. Domácnosti, ale i firmy mohou být připravené jako ty s řešením od SolidSunu,“ říká Martin Palarčík, předseda rady jednatelů společnosti PREsolidsun, s. r. o.

FVE bez baterie vs. s baterií

Fotovoltaická elektrárna nabízí klíčovou nezávislost na elektrické distribuční síti. Ale pozor, jen taková, která je doplněna o bateriové úložiště.

„Běžná FVE bez baterie sice za slunečného dne vyrábí elektřinu, ale když dojde k výpadku proudu v distribuční síti a zrovna slunce nesvítí, tak ani ona nepomůže. Řešením je FVE s bateriovým úložištěm a správně nakonfigurovanou zálohou,“ prozrazuje Martin Palarčík. Tento systém totiž může v případě potřeby využívat uloženou elektřinu z baterií, a tak sloužit jako záložní zdroj energie.

Pokud má domácnost nebo firma FVE s hybridním systémem, při výpadku proudu dojde automaticky k přepnutí na záložní režim a dále jsou napájeny vybrané spotřebiče, podle kapacity baterie klidně i několik hodin až dní. V domácnosti jde nejčastěji o světla, zásuvky, lednici, Wi-Fi síť atd.

Baterie pomáhají nejen při blackoutu

Kromě toho dává bateriové úložiště smysl i v úplně běžném provozu. Přes den je FVE schopna vyrábět vlastní elektřinu a ta, která se nezužitkuje ihned, je uložena do baterie a použita večer nebo v noci. To přináší nižší účty za elektřinu, rychlejší návratnost investice do solárního systému a menší závislost na dodavatelích i výkyvech cen.

„V případě FVE s baterií si s trochou nadsázky kupujete klid a jistou míru soběstačnosti a nezávislosti na distribuční elektrické síti. Navíc se na fotovoltaiky v Česku stále vztahuje dotace Nová zelená úsporám, která její pořízení zlevní,“ sděluje Martin Palarčík.

Částečná nezávislost není fikcí

Že blackouty nejsou jen výjimečným selháním přenosu elektřiny, ale reálnou součástí energetické reality, ukázal právě pátek.

„Česká přenosová soustava stárne, počasí je čím dál extrémnější a požadavky na síť rostou. I kdybychom se na stát a Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu spoléhali se vším všudy, je na místě mít záložní plán. Domácí bateriové úložiště přitom není řešení jen pro energetické geeky,“ zmiňuje Martin Palarčík. Moderní technologie jako ty od značky SolidSun jsou čím dál dostupnější, jejich provoz je automatický a řešení dostupné na klíč, včetně servisu a chytré správy.

Další velkou výhodou je pocit energetické soběstačnosti. „Neznamená to, že se úplně odstřihnete od sítě, ale že máte určitou míru nezávislosti. A v době, kdy jsou ceny energií volatilní, představuje i tahle jistota silnou motivaci,“ uvádí Martin Palarčík. Navíc toto řešení přispívá k celkové stabilitě sítě, protože domácnosti s chytrou FVE a bateriovým úložištěm pomáhají vyrovnávat výkyvy v poptávce a výrobě, což je důležité hlavně ve špičkách.

V neposlední řadě jde o krok směrem k udržitelnosti. Elektřina se vyrábí z obnovitelného zdroje, spotřebovává se efektivněji a zanechává menší uhlíkovou stopu. Pokud má Česko do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality, jak je naplánováno, bez decentralizovaných systémů, jako jsou fotovoltaiky s bateriemi, to nepůjde.

Shrnuto a podtrženo

Páteční blackout byl výmluvnou připomínkou, že na centrální síť se nelze stoprocentně spoléhat. FVE s baterií dává jistotu, že až příště dojde k podobnému výpadku, nebo snad horšímu – a dříve nebo později se to stane –, lze zůstat v klidu, ve světle, s uvařenou kávou a čajem nebo ohřátým jídlem.

„A to je dneska více než pohodlí. Je to strategická výhoda. Proto navrhujeme celé systémy s ohledem na blackouty a energetickou bezpečnost,“ uzavírá Martin Palarčík.

Společnost PREsolidsun, s. r. o. vznikla 1. července 2025 spojením společností Skupiny SOLIDSUN a SOLARINVEST – GREEN ENERGY. Od roku 2009 dodává chytrá solární řešení pro domy i firmy – od návrhu přes instalaci až po dlouhodobý dohled. Díky vlastnímu vývoji a více než 17 000 realizací patří k lídrům české fotovoltaiky. Kromě FVE se zaměřuje také na tepelná čerpadla, bateriové systémy a klimatizace.