Globální solární trh láme rekordy, Česko zůstává stát na místě

Na světě se loni nainstalovalo téměř 600 GW nových solárních elektráren – o 33 % více než v roce předchozím. Vyplývá to z ročenky Global Market Outlook for Solar Power 2025–2029, kterou na mezinárodním veletrhu Intersolar v Mnichově představila evropská asociace SolarPower Europe.

Naprostým hegemonem zůstává Čína, Evropa ale ztrácí dech a Česko zaostává i v rámci svého regionu, nedaří se mu totiž odstraňovat bariéry v povolování. Odborníci také apelují na nutnost rychle posílit segment akumulace a flexibility. Na konci roku 2024 činila celková kapacita solárních elektráren ve světě 2,2 TW a tvořila 46 % veškerých obnovitelných zdrojů. Celosvětový růst táhne tradičně Čína, která s 329 GW překonala zbytek světa dohromady. Spojené státy a Latinská Amerika zrychlili meziročně o 40 %, Evropa pak pouze o 15 %.

Přehled deseti největších solárních trhů roku 2024 podle nově přidané kapacity:

Země Nové instalace 2024 Čína 329,0 GW Indie 30,7 GW Německo 17,4 GW Turecko 8,5 GW Japonsko 6,2 GW

Publikace kromě dosažených výsledků obsahuje projekce pro dalších pět let. Podle nich by se na konci desetiletí mohlo na světě instalovat až 1 TW nových solárních zdrojů ročně a v roce 2030 by tak mohla fotovoltaika dodávat výkon přes 7 TW, čímž by její podíl na obnovitelných zdrojích vzrostl na 65 %. A to i přes to, že se kvůli probíhajícím změnám na čínském solárním trhu dokonce očekává v roce 2026 krátkodobý pokles globálního solárního růstu.

Zvláštní pozornost věnuje letošní ročenka Indii, která meziročně zrychlila o 145 % a s 31 GW nových instalací poskočila v globálním pořadí z pátého na třetí místo – hned za Spojené státy.

Česko zůstává pozadu, chybí stabilní prostředí pro investory

V České republice bylo loni instalováno přibližně 1 GWp nové solární kapacity – především na střechách domů a firem, meziročně nedošlo k nárůstu. Přestože si udržela své místo mezi tzv. gigawatovými evropskými trhy, zůstává v některých ukazatelích hluboko pod evropským průměrem: na každého Čecha připadá cca 420 Wp, což je méně než polovina hodnoty Rakouska, Maďarska nebo Estonska.

„Z mezinárodního srovnání je vidět, že nárůst solární energie v Česku je pořád daleko za většinou států EU. Stále bohužel nevidíme výrazný posun a vůli v oblasti odstraňování bariér v povolovacích procesech. Investice za stovky milionů korun často ztroskotají na svévoli úředníků a je škoda, že ani energetická krize nepomohla výrazně zrychlit výstavbu nejen solárních, ale i dalších obnovitelných zdrojů energie. Chceme-li zvýšit energetickou soběstačnost Česka a připravit se na phase-out fosilních zdrojů, potřebujeme větší legislativní změny a hlavně stabilní investorské prostředí, které v Česku v současné době chybí. Schválení retroaktivních zásahů proti starším elektrárnám v rámci Lex OZE III vedlo k zamražení mnoha projektů na výstavbu nových zdrojů a Česko přichází o obrovské investice,“ říká Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Vedle výstavby nových elektráren je však klíčová i schopnost efektivně energii uchovávat a řídit ji v čase – především prostřednictvím bateriových úložišť. „Bez rozvoje akumulace a flexibility se moderní energetika neobejde. Baterie dnes hrají důležitou roli v agregaci flexibility a začínají se stále více uplatňovat i při poskytování služeb výkonové rovnováhy. Tato oblast byla v Česku bohužel dlouho opomíjená, ale v posledních letech se konečně dostává do popředí zájmu – i díky nové legislativě. Je zásadní, abychom akumulaci nadále aktivně rozvíjeli, bez toho je další růst obnovitelných zdrojů stěží představitelný,“ upozorňuje Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a výkonný ředitel Asociace AKU-BAT CZ.

Publikace byla zveřejněna na největším evropském solárním veletrhu Intersolar v Mnichově, kterého se pravidelně účastní i Solární asociace a AKU-BAT. Nejvýznamnější solární událostí v Česku je pak konference Solární energie a akumulace, která se odehraje ve dnech 28. - 29. května v Praze.

Report Solar Power Europe ke stažení: Global Market Outlook for Solar Power 2025–2029.pdf