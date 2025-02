TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Soud zamítl žalobu čínských investorů proti firmě HE3DA

Soud zamítl žalobu čínských investorů proti firmě HE3DA

Vrchní soud v Praze včera pravomocně zamítl žalobu společnosti CDC Germany Investment GmbH proti firmě HE3DA Technologies s.r.o. z roku 2016.

O vyhraném sporu na síti LinkedIn informoval Radomír Prus, majoritní vlastník společnosti HE3DA s.r.o. Přesné znění rozsudku zatím redakce nemá k dispozici.

V telefonickém rozhovoru pro redakci TZB-info uvedl, že soud tím dal za pravdu žalované společnosti HE3DA Technologies. Soud nyní uznal, že žalovaná HE3DA postupovala korektně a žádného podvodu vůči čínskému investorovi se nedopustila.

HE3DA Technologies (dceřiná firma společnosti HE3DA s.r.o.) v roce 2016 získala od čínských investorů nevratnou zálohu 5 milionů eur za předkupní právo. Další průběh tehdy popsali zástupci HE3DA jako průmyslovou špionáž:

„...zmíněná firma CDG předstírala zájem o naši bateriovou technologii, provedla kompletní due dilligence, kde HE3DA bohužel důvěřivě sdílela téměř všechny kritické informace technologického a finančního charakteru, ale následně při návštěvě CDG došlo k incidentu v červnu, kdy se profesor z jejich technologického týmu pokusil ukrást materiál pro katody z ochranného boxu a byl přitom přistižen. CDG sice ujistila HE3DA o další spolupráci a její zástupci s omluvou odletěli do Číny, ale následně napadla dceřinou firmu HE3DA Technologies s.r.o., kde je do rozhodnutí soudu skutečně obstaven bankovní účet, na který CDG poslala poplatek za předkupní právo a kde skutečně běží spor, který zatím řeší, do jaké působnosti soudu spor náleží. HE3DA považuje za zásadní, že zachránila svoje duševní vlastnictví před jeho krádeží a plně akceptuje, aby o osudu zmrazené částky nyní rozhodl rozhodčí soud.“

V telefonickém rozhovoru pro redakci TZB-info doplnil Jan Procházka, vynálezce technologie HE3DA: „Pak už jim chybělo strašně málo, právě ten prášek, který se pokusili získat (katodový nanomateriál, pozn, red.). To u soudu ani ten svědek v podstatě nijak nepopřel.“

Po tomto incidentu čínští investoři obžalovali společnost HE3DA Technologies z podvodu. Následkem toho byl české firmě obstaven účet a zamezen přístup k zaplacené záloze. HE3DA ovšem mezitím zahájila investice, kde s těmito penězi počítala.

„My jsme s nimi plánovali postavení výroby na 50 megawatthodin za 50 milionů eur. Nechali nás projekt rozfinancovat, takže jsme začali nakupovat zařízení, platit zálohy. A pak nám byly ze dne na den zmrazeny peníze. Doufali, že to neustojíme, ale pan Prus to tehdy dofinancoval z vlastní kapsy a díky tomu jsme přežili,“ sdělil Jan Procházka.

„Soud potvrdil, že jsme čínské investory žádným způsobem neoklamali. Že jsme jim celou dobu říkali pravdu a ověřil také parametry naší technologie, které oni rozporovali,“ dodává.

HE3DA tak spor nakonec vyhrála, ale trval 9 let a firmu poškodil. Mediální kampaň, která tento spor provázela, podle Procházky pomáhala odrazovat investory a firma tak přišla o obrovské peníze.

Nyní získá přístup k prostředkům z obstavených účtů, což by podle Procházky i Pruse mělo firmě pomoci se znovu nadechnout k dalšímu rozvoji.

Továrna Magna Energy Storage se zatím dostala jen na 30 % plánovaných investic

V první řadě by se měla začít dokončovat továrna Magna Energy Storage v Horní Suché. Ta byla dosud financována pouze z peněz od českých investorů sdružených ve fondu Battery Unite.

„Měli jsme průběžně financovaný projekt, který byl plánovaný na 5,5 miliardy korun. Vybrali jsme 1,7 a pak s covidem a tou negativní kampaní se nám financování kompletně zastavilo. Horní Suchá je tak rozfinancovaná jen z 30 %.“ říká Jan Procházka s tím, že vítězství HE3DA ve sporu s Číňany by mohlo pomoci k získání většího investora pro tento projekt.

Továrna Magna Energy Storage také nedostala od státu žádné dotace. Procházka to srovnává s jinými projekty v Evropě: „Horní Suchá nás dosud stála 70 milionů dolarů ze soukromých peněz. Northvolt dostal 15 miliard dolarů jen v dotacích, plus je tam privátní kapitál. A i tak se to celé dezintegrovalo, protože nezvládli technologii. Teď budou potřebovat dalších 10 miliard jen na to, aby to sanovali. Nám by stačil nepatrný zlomek této částky, a mohli bychom tady do roka mít továrnu, která by vyráběla skutečně velká kvanta baterií,“ uvádí.

Očkávaná gigafactory v nedaleké Dolní Lutyni od zatím neznámého investora by podle portálu iRozhlas měla přijít na 200 miliard korun. To je cena srovnatelná s předpokládanými náklady na výstavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany.

„Kdybychom v České republice měli stejnou velikost výroby baterií jako v Maďarsku, tak je to 150 gigawatthodin ročně. Pro českou republiku by to znamenalo nějakých dva a půl bilionu korun v obratu a 300 až 500 miliard do státní kasy. A v česku by se vyráběly baterie pro energetiku se značkou Made in Europe," dodává Jan Procházka.