HE3DA: slavnostní zahájení průmyslové výroby v Horní Suché

Továrna Magna Energy Storage byla slavnostně otevřena. Baterie s technologií HE3DA vstupují do komerční výroby.

Stavba továrny započala koncem roku 2017, kdy byl na místě bývalého dolu František poklepán základní kámen. Od té doby probíhala stavba poměrně stabilním tempem a od loňského podzimu se pracuje zejména na technologické části.



Slavnostní otevření továrny Magna Energy Storage v Horní Suché Slavnostní otevření továrny Magna Energy Storage v Horní Suché

Budova továrny Magna Energy Storage (MES) i její bezprostřední okolí je již dokončené. Na parkovišti ozdobeném svítící fontánou se nachází přibližně desítka nabíječek elektromobilů, část je vlastní konstrukce, část jsou wallboxy Tesla. U nabíječek také stojí jeden z prvních bateriových boxů MES s kapacitou 540 kWh, který pomáhá vyrovnávat odběr způsobený nabíjením. Uvnitř haly se nám podařilo nahlédnout pouze do administrativní části, která je rovněž dokončená.



Slavnostní otevření továrny Magna Energy Storage v Horní Suché Slavnostní otevření továrny Magna Energy Storage v Horní Suché

Slavnostní otevření továrny Magna Energy Storage v Horní Suché Slavnostní otevření továrny Magna Energy Storage v Horní Suché



Na slavnostním otevření továrny 17. 9. 2020 promluvili hlavní aktéři stojící za celým projektem, jmenovitě Václav Binar, předseda představenstva MES, Radomír Prus, hlavní investor a autor projektu MES, Jan Procházka, vynálezce technologie HE3DA, Milan Rýdl a Jaroslav Kučera z fondu Battery unite. Svou zdravici poslal k otevření továrny MES i eurokomisař Maroš Ševčovič a továrně bylo i požehnáno představitelem církve.

Výroba baterií

Přestože na slavnostní otevření došlo až nyní, příprava provozu a pilotní výroba v továrně probíhá již od přelomu tohoto roku. Výrobní linka zatím produkuje jednotky kusů denně a její provoz a navázání na další části výrobního procesu se dále ladí. Vyrobené baterie jsou určeny pro již nasmlouvané kontrakty a pro investory z fondu Battery Unite.

Příští rok by měla výrobní linka najet na výkon 200 MWh ročně. „Už těch 200 MWh ročně představuje obrat okolo 100 milionů euro. Takže i tahle „malá linka“ představuje obrat 2,5 miliardy korun. … Už tahle první výroba je ekonomicky významná,“ uvedl předseda představenstva Magna Energy Storage Václav Binar. Plný výkon prvního provozu bude 1200 MWh ročně, přičemž to může být i o něco více – stále se pracuje na zvýšení energetické hustoty baterií a stejný počet kusů tak může v budoucnu znamenat vyšší úložnou kapacitu.



Baterie HE3DA - prototypy a komerční baterie Baterie HE3DA - prototypy a komerční baterie

Baterie HE3DA - modrá je již komerční baterie z továrny MES, zelené a oranžové jsou prototypy z Letňan Baterie HE3DA - modrá je již komerční baterie z továrny MES, zelené a oranžové jsou prototypy z Letňan



V současnosti vyráběné baterie již jsou finální produkt. Jedná se o dotažení technologie zelenočerných prototypů vyráběných dosud v Praze v Letňanech do průmyslové výroby. Technologie prototypů byla po stránce kapacity i váhy velmi zefektivněna a finální komerční produkt není o mnoho větší, ale má dvojnásobnou kapacitu. Oproti prvním kusům z prosince loňského roku jsou současné produkční kusy potažené silikonem a dle tvrzení Radomíra Pruse se u nich podařilo zvýšit kapacitu o 10 %. V letácích, které byly na místě k výrobku k dispozici, je však stále uvedena hodnota 1 000 Wh, přičemž hmotnost není specifikována.

Produkt má také již všechny certifikace pro uvedení na trh a to jak český, tak světový (TÜV, Intertek). Další certifikáty a zkoušky však ještě budou následovat, aby se baterie mohly standardně používat i ve speciálních aplikacích. Sem patří například třeba letecký průmysl nebo aplikace, kde budou baterie vystaveny extrémním teplotám.

Kde se baterie uplatní?

Z vyjádření přítomných investorů byla patrná spokojenost s vývojem projektu. „Výkonovými parametry je na tom HE3DA podobně, jako ostatní dostupné články. Její hlavní výhoda spočívá v robustnosti a bezpečnosti a jako investor jsem rád, že dodávky jdou primárně těm zákazníkům, kteří jsou za tyto vlastnosti ochotni zaplatit. I když to znamená, že v nejbližších letech nebudou baterie dostupné pro běžné zákazníky,“ sdělil redakci jeden z investorů.

Podle dostupných informací je výrobní kapacita na nejbližší rok až dva dopředu rozebraná, respektive minimálně rezervovaná. Mezi prvními možnými odběrateli byla opakovaně bez zmíněna firma Veolia. K této transakci zatím nemáme bližší informace.

Hlavní výrobek firmy by měly v nejbližší době představovat kontejnery s kapacitou 540 kWh a hmotností 9,5 tuny. Kontejnery mají univerzální využití od vyrovnávání sítě při nabíjení elektromobilů, zálohování lokálních sítí pro případ výpadku nebo pro akumulaci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dopředu je zatím rezervovat nejde a vzhledem k aktuální rychlosti výroby bude v nejbližší době těchto kontejnerů k dispozici maximálně několik jednotek kusů.



Vladimír Jirka představuje nabíječku elektromobilů s vyrovnávací baterií HE3DA Vladimír Jirka představuje nabíječku elektromobilů s vyrovnávací baterií HE3DA

Magna Energy Storage - kancelářská část Magna Energy Storage - kancelářská část



Jako novinka byl při slavnostním otevření představen i nový bateriový box s kapacitou 15 kWh určený pro domácnosti a firmy. Takových již firma představila několik, zde ho zmiňujeme proto, že by mělo jít o jeden z prvních produktů, na které bude možné dělat rezervace. Blíže se tomuto boxu budeme věnovat v dalším článku.

Pokud by v ČR došlo na těžbu lithia, lze ho v MES také využívat, ve smlouvách o dodávce surovin není MES vázána na jednoho dodavatele. Momentálně je ale na trhu lithia dostatek a o zdroji surovin pro továrnu tak bude v první řadě rozhodovat jejich dostupnost a cena.

Kromě aplikací, kde se velkokapacitní baterie běžně uplatňují, byly zmíněny i kontejnerové lodě. „Je to reálné a jsme už ve fázi, kdy jednáme s prvními partnery. Je možné dojet z Arabského poloostrova do Evropy s kontejnerovou lodí bezemisně a i se to vyplatí,“ sdělil Václav Binar. Prvních elektrifikovaných lodí s bateriemi HE3DA bychom se tak mohli dočkat v nejbližších pěti letech.

Další rozšiřování výrobní kapacity MES je plánováno až na 15 GWh ročně. Díky tomu, že v této fázi již nepůjde o „krok do neznáma“, ale o navyšování kapacity již existujícího provozu, otevírá se MES mnohem více způsobů financování včetně Evropské investiční banky. To vše s tím, že EU o vybudování nových bateriových kapacit velmi stojí. „Bude-li spolupráce nastavená rozumně, rádi těchto zdrojů využijeme,“ řekl Václav Binar.

Konkurence pro Magna Energy Storage

Zatímco HE3DA buduje výrobu nové technologie, pokračuje ve zbytku světa výroba a vývoj klasických lithiových baterií. Jakou představují konkurenci pro českého výrobce?



Tisková konference při otevření továrny Magna Energy Storage. Zleva: Karel Loprais, Václav Binar, Radomír Prus, Jan Procházka, Jaroslav Kučera Tisková konference při otevření továrny Magna Energy Storage. Zleva: Karel Loprais, Václav Binar, Radomír Prus, Jan Procházka, Jaroslav Kučera

Dle slov Radomíra Pruse je mnoho projektů gigatováren na baterie ohlášených, avšak těch, které se skutečně staví nebo již rozšiřují, je zatím jen pár (v Evropě třeba LG Chem nebo Northvolt). Továrna MES už stojí a začíná vyrábět první baterie. Další výrobny, včetně MES, zároveň naráží i na omezené kapacity lidské i dodavatelské. Funkční provozy vyžadují dostatek konstruktérů bateriových úložišť a dalších profesí a jejich získání chvíli trvá. Další limitující faktor je množství a výrobní kapacity firem, které dodávají technologie na výrobu baterií. Těch ve světě zatím také není tolik. Nástup konkurence navzdory prohlášením nejspíš nebude tak rychlý.

Další věc je technologie – stávající cylindrické lithiové články jsou vhodné zejména pro elektroniku. Avšak to, co svět bude v následujících dekádách potřebovat, jsou velkokapacitní úložiště a je otázka, jaký má do budoucna potenciál stavět taková úložiště z článků o velikosti tužkové baterie. Samozřejmě tu jsou i prizmatické články, ale ani u nich se nejedná o kapacity v řádu stovek watthodin.

A konečně díky rozvoji elektromobility a obnovitelných zdrojů poroste v nejbližších letech poptávka po bateriích takovým tempem, že všechny bateriové továrny na světě s rozumnými parametry budou mít o odbyt postaráno.

Technologické novinky

Při příležitosti otevření továrny byla rovněž představena řada novinek souvisejících s technologií HE3DA, například baterie určené pro nízké teploty nebo kompletní systém pro domácí a firemní fotovoltaické elektrárny. Podrobnosti přineseme v samostatném článku.