HE3DA: příprava výroby v Horní Suché

Továrna zvaná Magna Energy Storage se dokončuje a první baterie typu HE3DA zde sjela z linky na konci roku 2019. V jaké fázi je stavba, jaké baterie se budou vyrábět a co se s nimi dá dělat?

Redakce TZB-info navštívila továrnu v Horní Suché začátkem prosince 2019 při příležitosti požární demonstrace baterie. V rámci návštěvy jsme měli možnost se zeptat na novinky pánů Jana Procházky a Radomíra Pruse z HE3DA.

Co se samotné haly týče, veřejných informací není mnoho, HE3DA si velmi střeží technologii výroby baterie. Vnitřek haly není přístupný pro návštěvy a k první lince pro sériovou výrobu má přístup jen úzký okruh lidí, kteří se na jejím vývoji přímo podílí. „Chemie je jedna věc, ale výroba baterií představuje další velmi cenné know how, které nechceme poskytovat konkurenci,“ říká Radomír Prus. Výrobní linka prošla dlouhým vývojem, během kterého se několikrát měnily její rozměry i celková koncepce.

Na staveništi před halou je rušno a pracuje se i uvnitř. Hala je již hotová, v kancelářích jsou zatím rozvedeny sítě a probíhají vnitřní práce. Podle dostupných informací by již měla být hotová i sekce výzkumu a vývoje, kde je instalován i elektronový mikroskop.



Továrna Magna Energy Storage na konci roku 2019

Součástí provozu bude i stávající hala Exelsior, kde se dosud vyráběly plastové lahve a další obaly. Nyní je zde testována část výrobní linky se suchým vzduchem a v budoucnu bude hala sloužit k přípravě aktivních materiálů.

Nová hala bude využívat řadu úsporných technologií, jako je sběr dešťové vody, fotovoltaika, větrání s rekuperací, nabíječky elektromobilů a samozřejmě baterie vlastní výroby. Část elektřiny pro výrobu bude pocházet z nedaleké kogenerační jednotky na důlní plyn.



První baterie v Horní Suché byla vyrobena na konci roku 2019. Takto budou vypadat sériové baterie, které budou tvořit základní stavební kámen dalších výrobků firmy

Dokončovaná hala tvoří první část továrny, která by po najetí do plného provozu měla mít roční výrobní kapacitu 1,2 gigawatthodiny baterií. Kromě výroby baterií zde bude probíhat i sestavování a seřizování výrobních linek pro druhou část provozu, která se bude stavět v bezprostředním sousedství první haly. Po rozšíření by měl mít celý provoz roční výrobu 15 gigawatthodin. Bude se tak jednat o jednu z největších továren na baterie na světě.

Předběžné údaje, které jsou k dispozici:

Kapacita 1 kWh

Váha 10,5 Kg

Hliníkový obal o velikosti cca 30 x 18 x 15 cm

Prvním produktem továrny by měl být samostatný bateriový box s kapacitou 500 kWh ve tvaru krychle o hraně přibližně 2,5 m a váze devíti tun. Box bude obsahovat vše potřebné, k provozu ho stačí někam postavit a připojit ke zdroji elektřiny.



HE3DA box

HE3DA box

HE3DA box



Kde všude se taková baterie uplatní?

Nabíječky elektromobilů

Radomír Prus: „naše baterie má obrovský potenciál v mnoha oborech. Co se bezprostředně nabízí, jsou parkovací místa pro elektromobily. Aut na baterky bude rychle přibývat a poroste velký tlak na to, aby všude byly nabíječky, už dnes jsou na nabíjecích stanicích fronty. Pro plošný rozvoj elektromobility jsou jich potřeba tisíce, i tam, kde na to není dostatečně dimenzovaná přípojka. A to právě náš box řeší.“

„K jednomu boxu připojíte třeba 10 parkovacích míst, které budou mít 7kW DC nabíječku. 7 kW úplně stačí, je to pro parkoviště, takže se počítá s tím, že tam ta auta budou stát přes noc nebo během pracovní doby. K tomu můžete připojit jednu rychlonabíječku s výkonem 200 kW pro ty, kdo potřebují brzy odjet. Hlavní kouzlo je v tom, že k němu připojíte běžný 32A jistič, který je dostupný všude. Tím budete box neustále pozvolna bez výkyvů nabíjet a odběrové špičky bude řešit akumulátor. Naše baterka bude klíčový prvek infrastruktury… Na stavbu nabíječek jsou dotace. Na elektromobily tlačí Evropská unie a trh s elektromobily roste každý rok. Takže myslím, že baterie na podporu nabíjení se budou dobře prodávat a s nimi se teprve rozjede výstavba nabíječek.“

Elektromobily

„Co se týče samotných baterií pro elektromobily, máme připravenou technologii s vyšší energetickou hustotou, ale ta je náročnější na výrobu, a tedy i dražší. Automobilky přitom v první řadě tlačí na co nejnižší cenu,“ říká Radomír Prus.

„Větší smysl dává stavět nejdříve velké baterky, které umíme dělat levně a hledat další možnosti, kde se můžou uplatnit. U elektromobilů by dávaly smysl ještě tak pro kamiony, možná pro autobusy. Tam je prostor pro velké baterky a zároveň mají řidiči povinné pauzy, kdy se může nabíjet. A velký potenciál mají elektrické lodě.“

Lodě

Radomír Prus: „lodě uvezou velké baterie, takže tam se naše baterie můžou použít tak, jak jsou. Teď připravujeme solární katamarán s 350kilowatthodinovou baterií, měl by být hotový teď v létě. To je trochu můj koníček, ale hlavní důvod, proč to dělám, je ukázat vhodnost našich baterií pro námořní dopravu.“

V budoucnu by měly být baterie schopné pohánět i velké kontejnerové lodě, ideálně v kombinaci s dobíjením z velkých solárních elektráren v rovníkových oblastech. „Jezdit na baterky je výrazně levnější, stejně jako u elektromobilů. Náklady na přepravu kontejnerů to výrazně zlevní. Navíc jsou kontejnerové lodě jeden z největších znečišťovatelů ovzduší… Spočítal jsem si, že pokud bychom chtěli pohánět dnešní kontejnerové lodě baterkami, potřebovali bychom 3000 gigawatthodin baterií… pokud by se nám povedlo uplatnit naše baterie jen v kontejnerových lodích, měli bychom s naší továrnou zajištěný odbyt na mnoho let dopředu.“

Budovy

Jan Procházka: „Baterie v budovách nemají nějaké zvláštní nároky na rychlost nabíjení, na rozměry ani na výkon, ale musí být bezpečné. V USA jsme Intertek zadávali kvůli hasičům v L.A., kteří řekli, že nepustí do města žádné baterie, které nebudou absolutně bezpečné. V New Yorku je to to samé… A tu ostatní mít nemůžou, dokud používají plastový separátor. Víme, že u konkurence jsou 20 procent článků zmetky hned při výrobě. To, co přežije, jde na cyklování, tam se vyřadí další část a teprve ten zbytek se prodává. Ale to neznamená, že je to perfektní. Když máte miliony článků, tak vám tam statisticky projdou i ty méně kvalitní, které ve velkých systémech představují riziko… stačí baterku trochu přehřát, třeba na 80 stupňů. Může to vzniknout poruchou v boxu nebo závadou na elektronice, která má životnost do deseti let… Jen za rok 2018 bylo v Koreji hlášeno 23 požárů na bateriích.“

