Dodávky baterií HE3DA začnou letos. Ale až na výjimky mimo ČR

Sériová baterie HE3DA byla prezentována na semináři Energetická soběstačnost, který pořádala redakce portálu Solární novinky.cz na výstavě Infotherma 2020 v Ostravě. První kusy půjdou na export a investorům.

První dostupné parametry sériových baterií představil Radomír Prus z firmy HE3DA. Zde jsou:

Kapacita: 1 kWh Napětí: 2,5 – 4,2 V Doporučené napětí: 3 – 4,1 V Doporučený nabíjecí proud: 0 – 25 A Účinnost nabití/vybití: až 96 % Špičkový proud: 1000A Síla elektrod: 1,5 mm Pracovní teplota: od -20 do + 80 °C Ideální teplota: 22 °C

Tyto parametry platí pro současnou výrobní sérii a budou se dále vyvíjet. Bude se zvyšovat kapacita, zkracovat doba nabíjení i proudy. Zároveň se již vyvíjejí další typy baterií zaměřené na konkrétní veličinu, jako například rychlost nabíjení, která je důležitá pro elektromobily. Radomír Prus však upozorňoval, že rychlé nabíjení je opravdu potřeba téměř jen u osobních elektromobilů. „Už kamiony se mohou nabíjet během povinných přestávek, které mají a není potřeba spěchat,“ uvedl na přednášce Radomír Prus.

Velké baterie je také náročnější rychle nabít, velká kapacita vyžaduje obrovské příkony a jim odpovídající konektory a kabely. I z tohoto hlediska se jeví rozumnější nabíjet baterie maximálně výkonem v řádu nižších stovek kilowattů. Pro současný článek HE3DA je ideální tempo 2 h vybíjení, 8-12 h nabíjení. Kratší hodnoty jsou možné, ale snižují účinnost cyklu.

HE3DA v první řadě cílí na aplikace, kde je potřeba vysoké napětí v řádu stovek voltů. Budoucí uživatelé baterií vyžadují i související systémy, nejsou zvyklí pracovat s takto velkými články. HE3DA proto začíná vyvíjet i další komponenty přímo pro své baterie, jako jsou střídače nebo usměrňovače.

V plánu jsou i lodě, které jsme zmínili v předchozím článku. První prototyp má sloužit jako zdroj dat pro chování baterií na lodi a pro demonstraci vhodnosti baterií pro námořní dopravu. V pořadí je také certifikace pro letecký průmysl. V letadle baterie obsluhují řadu systémů a klasické Li-ion jsou buď hořlavé nebo díky protipožárnímu obalu těžké. U baterie HE3DA nehrozí výbuch ani požár, což je v letadle velmi žádoucí.

Perspektivní jsou také baterie v garážích, kde je HE3DA průchodnější z hlediska požární ochrany v ČR i v zahraničí. Výškové budovy v Los Angeles a New Yorku by měly nově mít zálohovanou kapacitu pro případ výpadku. Na druhou stranu američtí hasiči nechtějí hořlavé baterky. „Je to pro nás výhodný paradox – budou povinné baterie, ale je vyžadována vysoká požární odolnost,“ konstatoval Radomír Prus.

Kdy budou baterie dostupné?

Na dotaz dostupnosti baterií na českém trhu odpověděl na semináři Radomír Prus: „V tuto chvíli se nechceme nikomu upisovat, chceme si to dovyvinout, najet výrobu, baterie certifikovat, část jich pořádně vyzkoušet, klidně z nich polovinu zase vyhodit, ale nepustit na trh nic špatného. To by nám zlomilo vaz hned na začátku. Kapitál máme silný, nemáme důvod to celé uspěchat… První linka bude mít kapacitu zhruba 200 MWh a postupně budeme zrychlovat, během příštího roku bychom chtěli vyrobit jednu gigawatthodinu. Než se s touto kapacitou dostaneme na malý trh, tak to bude trvat. První baterie z výroby jsou rezervované pro zahraničí a jsou to zakázky, které si nemůžeme dovolit odmítnout. Tento rok tam musíme poslat většinu toho, co vyrobíme.“

Mezi prvními tedy dostanou své baterie velcí zahraniční zákazníci, kteří si baterie objednali. Přednostně dostanou své baterie také investoři podniku Magna Energy Storage, kde se baterie HE3DA vyrábí. Právě od nich by mělo být možné získat první reference z reálného provozu v ČR.

S jedním z investorů jsme měli možnost na semináři hovořit. Své baterie očekává koncem letošního roku. S exportní orientací firmy je spokojený, pro investora je výhodné, když se baterie prodávají s vysokou marží. Nejvíce jsou za baterie ochotni dát ti, kdo potřebují jejich vlastnosti, především vysokou bezpečnost a schopnost fungovat ve větším teplotním rozsahu. Tedy zejména zákazníci z armády nebo vesmírného výzkumu. Domácnosti a drobní zákazníci naopak vyžadují nízkou cenu, na ně se tedy dostane až později.