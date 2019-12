TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / HE3DA – baterie v ohni

HE3DA – baterie v ohni

HE3DA při poslední demonstraci předvedla požární odolnost své baterie v porovnání s klasickými články.

Málem neuplyne týden, aby se nepsalo o vznícení baterie elektromobilu. Velkokapacitní lithiová úložiště elektřiny jsou zároveň technologie, která předběhla českou legislativu – ačkoli se už nachází v desítkách budov v České republice, z požárního hlediska na ně nejsou kladeny zvláštní požadavky. I když se díky mnoha ochranám nemusí vznítit samy od sebe, při vystavení otevřenému ohni je situace zcela odlišná a pak představují pro rozvoj požáru v domě a tím i pro hasiče velké riziko.

HE3DA u svých baterií dlouhodobě deklaruje odolnost vůči vysokým teplotám. V předchozích textech jsme ukázali, že baterie HE3DA se nezačne hořet ani při velmi hrubém zacházení. Jedna věc ale je samovznícení při zkratu nebo poškození baterie a druhá věc je vystavení baterie otevřenému ohni. A právě tuto vlastnost se výrobci rozhodli demonstrovat v polovině prosince v areálu budoucí továrny na baterie HE3DA zvané Magna Energy Storage. Informace k továrně přineseme v samostatném článku.



Příprava demonstrace požáru lithiových baterií v areálu Magna Energy Storage Příprava demonstrace požáru lithiových baterií v areálu Magna Energy Storage

Demonstrace probíhala jednoduše – vzaly se tři typy lithiových článků – standardní cylindrické ve dvou velikostech 18650 a 21700 a prototypový článek HE3DA – každý typ se umístil do jednoho ohniště a rozdělal se pod nimi oheň. Zástupci firmy i přítomní hasiči se následně mohli na vlastní oči přesvědčit, jak se chovají jednotlivé typy článků, když jsou vystaveny otevřenému ohni.



Jednotlivé druhy článků před začátkem zkoušky. Zleva HE3DA, 18650, 21700. Jednotlivé druhy článků před začátkem zkoušky. Zleva HE3DA, 18650, 21700.

Všechny články byly před zapálením plně nabité.

Autor: HE3DA Autor: HE3DA

Z videa je patrné, že reakce klasických cylindrických článků při styku s ohněm byla mnohem bouřlivější, než článku HE3DA. Explodovaly a hořící kusy létaly daleko od ohniště. Cylindrické články přitom byly v ohništi umístěny volně v papírové krabici, která se během hoření rozpadla. To znamená, že se články méně zapalovaly od sebe navzájem, než by tomu bylo, kdyby byly umístěny napevno vedle sebe v bateriovém packu. Článek HE3DA byl během zkoušky připojen k LED světlu, které indikovalo dodávku elektřiny ještě dlouho po zapálení, než došlo vlivem vysoké teploty k odpaření elektrolytu.

Únik elektrolytu a shoření plastového obalu byly zároveň jedinými projevy článku HE3DA během hoření. Baterie jinak zůstala v jednom kuse, nerozpadla se a jediné změny v tvaru představovaly ztuhlé kapky nedávno roztaveného hliníku v blízkosti horního víka baterie. Ty zároveň poukazují na výši teploty, které byla baterie vystavena.







Články 18650 Články 18650







Články 21700 Články 21700







Článek HE3DA Článek HE3DA

„Kolem naší baterie můžete během požáru bez obav projít a nemusíte se bát, že vybouchne a poraní vás, to je pro zákazníky i pro hasiče obrovské plus. Ti to tady teď přímo viděli a také to nejspíš zohlední při povolování lithiových baterek v budovách. Instalovat jinou než naši technologii v budovách bude náročné, nehořlavost pro nás představuje zásadní konkurenční výhodu,“ řekl po skončení zkoušky Radomír Prus, hlavní investor firmy HE3DA.

„V USA je to stejné, požární a bezpečnostní certifikát UL1973 u Interteku jsme zadali právě proto, aby se naše baterky mohly instalovat v amerických městech. Přestože provedený pokus má jasnou vypovídající hodnotu, budeme mít i certifikát akreditované laboratoře o požární bezpečnosti. Bezpečnost o několik řádů vyšší, než mají dnešní články, jsou otevřené dveře k velké energetice a Smart Grid. Bez té absolutní bezpečnosti to prostě nejde“ doplňuje Jan Procházka, vynálezce technologie HE3DA.

Slavnostní zahájení velkovýroby v Horní Suché je naplánováno na jaro 2020.