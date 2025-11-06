Česká baterie už půl roku stabilizuje přenosovou síť. Jaké jsou první zkušenosti?
Česká baterie už půl roku stabilizuje přenosovou síť. Jaké jsou první zkušenosti?
Bateriové úložiště od AERS, dceřiné firmy společnosti Fenix, od jara poskytuje služby výkonové rovnováhy. Prvních šest měsíců ostrého provozu ukázalo, že technologie obstála jak po stránce spolehlivosti, tak v očekávaných výnosech. Systém zvládá i velmi časté aktivace, přičemž v některých dnech je vytíženost baterie velmi vysoká.
Letní měsíce přinesly pokles aktivity i výnosů z poskytovaných služeb, což odpovídá sezónnímu vývoji na trhu. V červenci firma zaznamenala i dopad rozsáhlého výpadku elektřiny – v době blackoutu baterie krátce pomáhala stabilizovat síť, nicméně po vyhlášení nouzového stavu byly výkony poskytovány bez finanční kompenzace. To poukázalo na určité limity současného systému odměn v krizových situacích.
Roste zájem o baterie pro SVR, ale jednoúčelovost může být rizikem
Nástup zákona lex OZE 3 v říjnu přináší nové možnosti – například umožňuje oficiálně žádat o připojení samostatné akumulace. To zrychluje rozběh mnoha projektů, ale zároveň naráží na omezené kapacity distribuční soustavy. Novela energetického zákona zvaná lex Plyn by měla pomoci pročistit síť od spekulativních žádostí, což může otevřít cestu dalším reálným projektům.
Podle Radima Gabriše roste zájem klientů o baterie určené přímo pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. AERS však investorům doporučuje přemýšlet o vícestranném využití – například pro vlastní spotřebu, řízení obnovitelných zdrojů nebo obchodování na spotovém trhu. Čistě jednoúčelové instalace brzy budou ekonomicky méně výhodné.
Vlastní vývoj: nový střídač i důraz na českou technologii
AERS se nechce stát jen integrátorem cizích technologií, ale pokračuje ve vlastním vývoji. Nedávno firma představila nový 150kW střídač pro modulární bateriová úložiště, doplňující již používané 360kW střídače vyráběné v Plzni. Cílem je nabízet zákazníkům flexibilní řešení – od plně evropských komponent až po dostupnější varianty z Asie.
