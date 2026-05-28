Od 29. května lze podat nabídku v aukci na podporu biometanu – rok 2026
Nabídky na výrobu biometanu pro získání finanční podpory v rámci 1. výzvy lze podat již 29. května. Soutěží se o celkový energetický výkon 45 000 000 Nm3/rok, tj. cca 426 GWh energie/rok.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. výzvu k podání nabídek v aukci na podporu biometanu – rok 2026, a to pro níže uvedené kategorie výroben biometanu, které budou uvedeny do provozu nejpozději do 31. prosince 2029. Celková hodnota soutěženého energetického výkonu je stanovena na hodnotu 45 000 000 Nm3/rok (tj. cca 426 GWh energie/rok).
Předmětem aukce je provozní podpora biometanu vyrobeného
- ve výrobnách biometanu zahrnující zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, které nevznikly úpravou výroben elektřiny (nové výrobny biometanu),
- výrobnách biometanu zahrnující zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan, které vznikly úpravou výroben elektřiny (konverze výroben elektřiny na výrobny biometanu),
- výrobnách biometanu zahrnující pouze zařízení k úpravě bioplynu na biometan).
Předmětem podpory je biometan, který je vyroben z bioplynu včetně kalového a skládkového plynu a je dodáván do plynárenské soustavy ČR.
Lhůta pro podávání nabídek začíná 29. května 2026 a končí 31. července 2026.
Vyhlášení výzvy komentovalo sdružení CZ Biom: „Provozovatelé budou muset měsíčně dodat alespoň 75 % kapacity biometanu. Uleví jim ale fakt, že v prvním roce provozu budou od minimálních dodávek osvobozeni a v dalších letech lze 75% limit bez sankce nesplnit po dva měsíce v roce. To poskytuje provozovatelům nezbytný čas na technologické odstávky a čištění zařízení. Velký posun znamená také zavedení pravidelné valorizace podpory, který je v historii palivových zdrojů úplně poprvé. Valorizace je shodně jako u nepalivových zdrojů nastavena na 2 % ročně. Až čas ukáže vhodnost nastavení s ohledem na vývoj inflace.“
„Spuštění první aukce dává investorům do biometanu konečně předvídatelné podmínky a reálnou ekonomickou perspektivu výroby biometanu. Jisté komplikace mohou nastat při plnění postupného růst podílu pokročilých surovin z biologicky rozložitelného odpadu z počátečních 35 % až na 55 % v roce 2040. Nicméně, flexibilní nastavení měsíčních dodávek ukazuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vnímá specifika provozu biometanových stanic,” řekl Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom.
„Provozovatelé stanic se bohužel stávají stále více spíše úředníky než pracanty, protože stát administrativní nároky na bioplynky neustále stupňuje, a to napříč sektory. Nedaří se nám bobtnání administrativy zastavit, ale ceníme si otevřeného přístupu ERÚ i OTE. Pozitivní je sladění a sjednocení českého výkaznictví s požadavky evropské databáze a tím zadání požadovaných dat pouze do portálu OTE. Ochota ERÚ a OTE konstruktivně diskutovat o praktických dopadech legislativních změn a včas vysvětlovat nové postupy je příkladem toho, jak by měla spolupráce mezi státem a podnikateli v energetice vypadat,“ dodal Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce CZ Biom.
Vzhledem k potenciálu, který má Česko k výrobě biometanu, je zajímavé uvést souvislost s návrhem zákona o modernizaci budov, který se aktuálně řeší v Německu. Účinný německý energetický zákon o budovách GEG od letoška nařízuje, že každý nový systém vytápění musí zajistit minimálně 65% podíl využití OZE. Toto nařízení má změnit nový zákon o modernizaci budov tak, že povinný podíl OZE bude v nových systémech vytápění zvedán postupně, a to 10 % od roku 2029, 15 % od roku 2030, 30 % od roku 2035 a 60 % od roku 2040. Odhaduje se, že v Česku by bylo možné vyrábět až 12,3 TWh energie v biometanu. Protože celková roční spotřeba plynu v ČR se pohybuje přibližně v rozmezí 73 až 75 TWh, tak při využití českého potenciálu ve výrobě biometanu by podíl OZE v plynu pro české domácnosti mohl přesáhnout i 15 % a tím by se pro plně plynofikované domácnosti automaticky splnil i ambiciózní cíl, který si dávají v Německu do konce roku 2034. Na biometanu je cenný nejen jeho přínos pro snižování produkce skleníkových plynů, ale i to, že jeho výroba probíhá kontinuálně, v tuzemsku, s tuzemskými zdroji a nepodléhá krátkodobým výkyvům, jak je tomu u větrných a solárních elektráren. A tudíž nevyžaduje nákladná opatření na straně zajištění stability sítě přenášející energii, jako je tomu u elektřiny.
Zdroje:
- https://mpo.gov.cz/cz/energetika/vyhlaseni-1--vyzvy-k-podani-nabidky-v-aukci---podpora-biometanu-_-rok-2026--292845/
- Tisková zpráva CZ Biom
- https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/2026/20260513-entwurf-eines-gesetzes-zur-aenderung-des-gebaeudeenergiegesetzes.pdf?__blob=publicationFile&v=6
