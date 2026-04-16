Tři nové větrníky u Maletína. Výstavba měsíc, příprava dvanáct let
Tři nové větrníky u Maletína. Výstavba měsíc, příprava dvanáct let
Jak dlouho dnes trvá postavit větrnou elektrárnu v Česku? Stavba tří turbín u Maletína trvala pouhý měsíc – ale projekt čekal dvanáct let. V rozhovoru vysvětluje Darina Merdassi z firmy Decci, jak stavba probíhala.
Nový větrný park s výkonem 6,6 MW stojí nad obcí Maletín v Olomouckém kraji. Společnost Decci zde dokončila montáž tří větrných elektráren Vestas o výkonu 2,2 MW. Projekt sice vznikl rychle, stavba samotná trvala jen zhruba měsíc, ale předcházelo jí dvanáct let povolovacích procesů.
Redakce TZB-info a Estav.tv měla možnost dokončení jednoho z větrníků natočit. Ve videu se můžete podívat, jak stavba větrníku probíhá.
Instalace větrné elektrárny proběhla v červnu 2025, rozhovor v srpnu téhož roku.
V rozhovoru pro Estav.tv mluví ředitelka společnosti Darina Merdassi nejen o průběhu výstavby, ale i o tom, proč se investor rozhodl neinstalovat výkonnější technologie. Turbíny tak odpovídají původnímu projektu z roku 2012, přestože dnes by bylo možné instalovat dvojnásobný výkon. Jaký je harmonogram stavby větrné elektrárny? Dozvíte se v rozhovoru.
Součástí projektu bylo mimo jiné i šestikilometrové vyvedení výkonu, stavba trafostanic a manipulace s nadrozměrnými díly – listy rotorů měří přes 50 metrů. Zásadní bylo dobře načasovat samotnou montáž. Větrné elektrárny se musí stavět při bezvětří, ale jen co se dostaví, je vhodné, aby foukalo co nejvíc.
Darina Merdasi v rozhovoru zmiňuje i nový legislativní rámec, který by měl výstavbu obnovitelných zdrojů v Česku zrychlit – například díky zařazení větších elektráren mezi stavby energetické bezpečnosti.
Zajímá vás, jak se mění podmínky pro větrné elektrárny v Česku? V rozhovoru se dozvíte, co dnes pomáhá projektům k realizaci a kde naopak narážejí na limity.