Technici ze Zambie přijeli do ČR „na praxi". Od kolegů z ČEZ a ČVUT se učí instalovat fotovoltaiku
Technici ze Zambie přijeli do ČR „na praxi“. Od kolegů z ČEZ a ČVUT se učí instalovat fotovoltaiku
Skupina ČEZ pomáhá s elektrifikací nové střední školy v zambijské vesnici Kashitu. Na projektu spolupracují také studenti pražského ČVUT a dobrovolná organizace Přátelé New Renato. Natáčeli jsme na školení, kterého se účastnili i technici ze Zambie.
Společným cílem je přinést energii, světlo a nové příležitosti do míst, kde dosud chyběla základní infrastruktura
„Naše spolupráce s vysokými školami má dlouhou tradici. Tentokrát jsme se rozhodli podpořit konkrétní projekt a zvolili jsme Zambii,“ vysvětluje Petr Jenikovský ze skupiny ČEZ. „Na nově postavené budovy školy, které vznikly díky českému nápadu s nepálenými cihlami, jsme umístili fotovoltaické panely. My jsme pak zajistili technologie a dokončení celé elektrárny.“
Na střeše školy nyní funguje systém o výkonu 22 kWh, doplněný o 10kW střídač a baterie s kapacitou 20 kWh. Součástí pomoci bylo i zajištění internetového připojení, které umožňuje vzdálený monitoring systému i technickou podporu z České republiky.
„Chtěli jsme, aby škola mohla fungovat i po setmění kvůli výuce, práci v dílnách i bezpečnosti,“ dodává Petr Jenikovský. Elektrifikace tak přinesla světlo nejen do učeben, ale i do dílen a dalších provozů, jako je truhlárna či medárna.
Internet navíc otevřel nové možnosti vzdělávání
Český tým díky němu poskytl místním technikům online mentoring a školení o fotovoltaice. „Strávili jsme s nimi desítky hodin výuky. Cílem bylo, aby uměli systémy nejen provozovat, ale i dále rozvíjet,“ popisuje Petr Jenikovský.
Význam projektu potvrzuje i Steven, jeden z techniků, který se na podzim 2025 přijel do Česka dále školit. „Chtěl jsem se naučit, jak se v Evropě instalují fotovoltaické systémy a jaké komponenty se používají. Je to cenná zkušenost, i když v Zambii často nemáme certifikované součástky a kvalitní vybavení,“ říká.
Spolupráce přináší obohacení na obou stranách. Češi předávají své know how a získávají nové zkušenosti z odlišného prostředí, zambijští odborníci zase odjíždějí s praktickými znalostmi, které mohou využít doma.
„Pro nás je samozřejmé rozsvítit si lampu nebo večer číst knížku. Tam to znamená obrovskou změnu,“ uzavírá Petr Jenikovský. „Je skvělé vidět, jak má energie skutečný dopad na každodenní život lidí.“