Slunce místo generátoru: Češi budují v Africe soběstačnou školu
V zambijské vesnici Kashitu se podařilo dokončit další klíčovou etapu výstavby školy, instalaci solárního systému, který zajistí stálý zdroj energie pro celý areál.
V zemi, kde většina elektřiny pochází z vodních elektráren na přehradě Lake Kariba a řece Zambezi, je proud často nedostatkovým zbožím. Když přijde období sucha a hladina vody klesne, turbíny se zastaví a elektřina vypadává. Výpadky trvají i celé dny a zastaví život ve školách, firmách i domácnostech. Proto se tým stavbařů školy v Kashitu rozhodl, že řešením bude vlastní fotovoltaika. Solární energie umožní škole fungovat bez přerušení a zajistí napájení i pro dílny, kde probíhá výuka včelařství, šití nebo truhlářství.
Projekt financovala společnost ČEZ GROUP, která zároveň pomohla s vysláním českých dobrovolníků přímo do Zambie.
Práce začaly už několik dní před příjezdem českých dobrovolníků. Na místě bylo potřeba vykopat jámy a vybudovat zemnicí systém, který je základem pro bezpečný provoz celé elektrárny. Kvůli odlišným místním podmínkám bylo nutné improvizovat, protože materiály běžně používané v Evropě zde nejsou snadno dostupné.
Zemnicí tyče se proto propojovaly měděnými pásy a zasazovaly do země tak, aby celý kampus měl stabilní a spolehlivou síť. Tyto přípravné práce, i když nejsou na první pohled vidět, tvoří srdce celého systému.
Jakmile byly dokončeny práce na zemi, přišla na řadu samotná instalace solárních panelů. Střecha školy je z trapézového plechu, a tak bylo nutné použít speciální konstrukci, která panely bezpečně ukotví. Každý kus musel být pečlivě umístěn a propojen, přičemž se dbalo na to, aby kabely neležely přímo na střešní krytině. Panely jsou natočeny tak, aby využívaly co nejvíce slunečního svitu během celého dne. V Zambii je slunce výrazně silnější než v Evropě, což systému umožňuje fungovat s vysokou účinností.
Součástí projektu bylo i vybudování technické místnosti, kde je umístěno vše potřebné k řízení a ukládání energie. Odtud vede rozvod elektřiny do jednotlivých budov v kampusu, do učeben, dílen i ubytovacích prostor. Na střechu bylo navíc instalováno zařízení Starlink, které zajišťuje připojení k internetu. Díky němu mohou čeští technici sledovat provoz systému na dálku a pomáhat s údržbou i po návratu domů.
Projekt není jen o technologiích. Je i o lidech, kteří se učí jeden od druhého. Místní pracovníci se pod vedením českých odborníků zapojili do všech etap stavby, od výkopů až po zapojení posledních kabelů. Projekt v Kashitu ukazuje, že i v náročných podmínkách lze vybudovat moderní a soběstačný energetický systém.