WEBINÁŘ: Vyzkoušejte si fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo nanečisto u sebe doma
Přehrát audio verzi
WEBINÁŘ: Vyzkoušejte si fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo nanečisto u sebe doma
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Sledujte webinář s hosty Štěpánem Chalupou z Komory OZE a Karlem Břenkem z Misterine. Představí novou českou aplikaci, která umí výrazně usnadnit plánování i samotnou instalaci tepelného čerpadla, fotovoltaiky nebo solárního kolektoru. Pracuje totiž s rozšířenou realitou, díky které uvidíte zařízení přímo ve svém domě ještě předtím, než utratíte jedinou korunu.
Aplikace umožní usnadnit plánování, ulehčit instalaci a snížit počet chyb při montáži tepelného čerpadla, fotovoltaického systému a solárního kolektoru. Využití najde u výrobců, prodejců, techniků i konečných zákazníků. Výrobci díky ní mohou okamžitě sdílet aktualizované montážní návody a informace o nových produktech s instalačními firmami, což urychluje uvádění technologií na trh.
Technikům ušetří práci s hledáním instalačních postupů, vše mají k dispozici přehledně v mobilu nebo tabletu. Přímo na místě instalace si mohou zobrazit detailní 3D návod včetně pohledů do vnitřní části zařízení, což zrychluje montáž a snižuje riziko chyb při zapojování. Jakmile se objeví nový model výrobku, výrobce nebo dodavatel může montážní návod aktualizovat. Technickému dozoru také umožní zkontrolovat, zda montáž byla provedena správně.
Obchodní zástupce může jednoduše zákazníkovi ukázat 3D model výrobku a jeho přesné umístění včetně odstupových vzdáleností nebo umístění kabeláže. Konečný zákazník pak vidí skutečnou velikost přístroje v jeho reálné podobně včetně barevného provedení a možných kolizí. Díky tomu je možné předejít řadě nedorozumění, která by se objevila až při montáži. Rovněž je možné naplánovat případné budoucí rozšíření například bateriového úložiště.
Další informace včetně návodu na použití a instalaci aplikace najdete na adrese 3Dnavody.cz.
Výroba a provoz aplikace je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.