Jaký výkon fotovoltaiky je možné připojit na dané adrese? Odpoví nová mapa připojitelnosti EG.D

Už rok mohou zájemci o fotovoltaiky využívat online mapu připojitelnosti. Loni v březnu ji jako první na trhu spustila distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON, aby si zákazníci mohli ještě před podáním žádosti o fotovoltaiku ověřit, zda je v dané lokalitě volná kapacita sítě na připojení přetokové výrobny. Letos došlo k významnému vylepšení – nově si díky mapě připojitelnosti mohou zákazníci dokonce zjistit, jak velký výkon si mohou připojit přímo na své konkrétní nemovitosti.

„Jsme jediný distributor v České republice, který tuto službu nabízí. Nová mapa je napojena na výpočty v reálném čase, je intuitivnější a přehlednější. Ale největší výhodou, kterou klienti nejvíce oceňují, je možnost si online dohledat, jaký konkrétní výkon fotovoltaické elektrárny si u svojí nemovitosti mohou nechat připojit. Jen za první měsíc od letošního spuštění využilo naši mapu připojitelnosti na 17 tisíc uživatelů, nyní už jsme na 35 tisících,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D ze skupiny E.ON.



Zákazníci mají informace v reálném čase

Mapa připojitelnosti, kterou zájemci o fotovoltaiky najdou na adrese pripojitelnost.egd.cz, funguje online a pracuje s aktuálními daty v reálném čase. „Jedná se o další krok, kterým chceme našim zákazníkům vyjít vstříc. I když situace na trhu se vloni postupně stabilizovala, stále zaznamenáváme zvýšený zájem o připojování obnovitelných zdrojů energie do naší sítě. Jen vloni jsme evidovali 31 000 žádostí o připojení a dohromady jsme připojili 27 000 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 330 MW. Navíc se letos zákazníkům otevřou dveře ke sdílení energií a komunitní energetice, takže předpokládáme, že o fotovoltaiky bude velký zájem i do budoucna. I proto jsme mapu připojitelnosti upgradovali a uživatelsky co nejvíce zpříjemnili,“ objasňuje Libor Kolář, vedoucí rozvoje a koncepce sítě společnosti EG.D ze skupiny E.ON.

Původní verzi mapy připojitelnosti navštívilo od března do konce prosince 2023 více než 130 000 unikátních uživatelů. Novou verzi mapy připojitelnosti využilo za dva měsíce jejího fungování více než 35 000 uživatelů.



Jak mapa připojitelnosti funguje

Zájemce o obnovitelný zdroj zadá na webu pripojitelnost.egd.cz svou adresu místa připojení, potvrdí typ zařízení (např. fotovoltaika) a uvede předpokládaný výkon, který chce do sítě dodávat. Po odeslání těchto údajů se zákazníkovi zobrazí informace, zda je připojení této fotovoltaiky s vybraným výkonem do sítě na jím zadané adrese možné. Pokud ano, uvidí uživatel v zeleném poli nejen potvrzení, ale také vzdálenost od místa připojení k síti. V případě, že připojení už není možné, zobrazí se tato informace v červeném poli a zároveň systém nabídne uživateli možnost přes odkaz zažádat o připojení tzv. bezpřetokové výrobny bez možnosti dodávky do distribuční sítě formou zjednodušeného připojení mikrozdroje.