Rekordní rok obnovitelných zdrojů. EG.D do sítě připojilo už více než 26 tisíc solárních elektráren

Obrovský zájem o instalace obnovitelných zdrojů, který se vzedmul v minulém roce, přetrvává i v distribuční síti společnosti EG.D, která elektrickou energií zásobuje jih Čech a Moravy, Vysočinu a části Olomouckého a Zlínského kraje. EG.D jen v tomto roce připojila do sítě úspěšně více než 26 000 fotovoltaických elektráren o výkonu více než 211 MW. Oproti minulému roku, který byl v mnoha ohledech rekordní, se jedná o více než dvojnásobek v počtu připojených zdrojů i jejich výkonu.

„V loňském roce jsme zažili obrovský boom obnovitelných zdrojů, který vyvolala energetická krize, zvyšující se ceny energií i válka na Ukrajině. Lidé chtěli optimalizovat své náklady na energie a zároveň chtěli zvýšit svoji energetickou soběstačnost. Abychom zvládli takový nápor, který byl v té době těžko predikovatelný, museli jsme zavést řadu opatření. Jsem opravdu rád, že se nám povedlo zlepšit to, co jsme na jaře slibovali a mohli napřímo ovlivnit,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D.

Společnost EG.D se na začátku tohoto roku potýkala zejména s delšími časy připojování fotovoltaických elektráren do distribuční sítě i vzhledem k tomu, že její území leží v jižní části České republiky a zájem o připojení zdroje je zde enormní. Pracovníci EG.D aktuálně zrychlili procesy vyřízení žádosti o připojení obnovitelného zdroje do distribuční sítě, které je na začátku procesu, i uvedení do trvalého provozu, které je naopak na jeho konci a kterým fyzicky elektrárnu připojují. V prvním případě zvládají žádost vyřídit za 7 dní a ve druhém elektrárnu připojí od přijetí žádosti za 15 dní. V obou případech se doba zkrátila v průměru na polovinu té ze začátku roku.

Zájem o připojení do sítě bude podobný jako v loňském roce

„V minulém roce jsme evidovali rekordní nárůst, co se týče počtu žádostí o připojení do distribuční sítě. Za celý rok jsme přijali 37 000 žádostí, což byl nárůst o více než 400 % oproti roku předcházejícímu a dokonce o 1 400 % oproti roku 2020. V letošní roce předpokládáme obdobný objem žádostí jako v tom minulém, už teď jich máme 27 000, ale trend se mění,“ upozorňuje Libor Kolář, vedoucí rozvoje a koncepce sítě EG.D. Ve druhé polovině loňského roku a při největším náporu na přelomu roku 2022 a 2023 EG.D evidovalo v průměru 1 100 žádostí o připojení obnovitelného zdroje do sítě za týden, v letošním roce průměrný týdenní počet klesá. „Aktuálně se v průměru pohybujeme okolo 700 žádostí, které během jednoho týdne posuzujeme a zpracováváme,“ dodává Libor Kolář.

Obrovský zájem o připojení obnovitelných zdrojů má samozřejmě i dopad do kapacit distribuční sítě, která je na některých místech vyčerpaná a už do ní nejde připojit další zdroje s přetokem do soustavy. I proto aby EG.D byla transparentní vůči svým zákazníkům, uvedla v březnu do provozu mapu připojitelnosti, na které mohli zákazníci vidět možnosti připojitelnosti přímo v jejich lokalitě. „Zájem o tenhle online nástroj byl opravdu veliký. Evidovali jsme více než 130 000 přístupů do mapy připojitelnosti od jejího spuštění v březnu letošního roku a připravujeme od ledna nadcházejícího roku spuštění nového nástroje, který zájemcům o připojení ukáže nejenom, jestli v oblasti je možné připojit přetokový zdroj, ale jaký výkon jsme schopni zákazníkovi vůbec nabídnout rezervovat. I podle toho pak může zájemce správně volit řešení, které si chce nainstalovat,“ vysvětluje Libor Kolář.

Posilování sítí je dlouhodobý proces

S kapacitami sítí souvisí i její posilování. I tady společnost EG.D dělá řadu opatření, která do budoucna kapacity zvýší. „Výstavba energetické infrastruktury, ale není věc, která by se dala udělat ze dne na den nebo z měsíce na měsíc. Jedná se o dlouhodobý proces,“ připomíná Bohdan Důbrava, vedoucí Správy sítě společnosti EG.D.

EG.D každoročně navyšuje a navyšovat bude i nadále investiční prostředky do modernizace distribuční sítě. Přijala novou koncepci, která počítá například s výrazným podílem kabelizace sítě. Právě kabelizace na hladině nízkého napětí může výrazně pomoci s kapacitami připojováním přetokových zdrojů. Aktuálně má EG.D rozpracovaných více než 8 000 staveb na hladině nízkého napětí a více než 2 000 staveb na hladině vysokého napětí, které by chtěla v nadcházejících letech postavit. Realizace těchto záměrů trvá od 3 do 5 let a to hlavně kvůli složitosti majetkoprávních vyjednávání

„Kabelizace je způsob, který může výrazně pomoci rozšířit v obcích kapacity distribuční sítě, ale vedle toho pomůže i více zabezpečit dodávky energií a pomůže i obci samotné. Kabely zmizí pod zemí, společně s ní se dá udělat i kabelizace dalších sítí, úprava chodníků a celkově se zlepší i prostředí obce. Aktuálně připravujeme i kampaň, se kterou chceme jednotlivé starosty oslovovat a výhody kabelizace jim vysvětlit,“ připomíná Bohdan Důbrava i fakt, že ročně EG.D kabelizuje zhruba 600 kilometrů sítě a její plány jsou takové, že do roku 2030 by chtěla mít kabelizovaných více než 32 000 kilometrů vedení nízkého napětí, což představuje zhruba 75 % celkové sítě nízkého napětí.

„Jak ukazuje příklad obcí postižených tornádem, kde jsme investovali zhruba 200 milionů korun a kabelizaci tam provedli přibližně za jeden rok, jde to i rychleji, ale je potřeba spolupráce všech zúčastněných stran,“ doplňuje Bohdan Důbrava.