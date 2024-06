TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / E.ON spustil na Vranově jedinečné bateriové úložiště. Poprvé v tuzemsku je umístěné v budově

E.ON spustil na Vranově jedinečné bateriové úložiště. Poprvé v tuzemsku je umístěné v budově Bude používáno pro služby výkonové rovnováhy

Unikátní bateriové úložiště spustila letos na jaře společnost E.ON ve své vodní elektrárně na vranovské přehradě. Akumulátor o výkonu 2,5 MW a využitelné kapacitě 2,5 MWh se může v případě potřeby zapojit naplno do pěti sekund do služeb výkonové rovnováhy a pomoci tak udržovat stabilitu a spolehlivost rozvodné sítě. Investice za téměř 60 milionů korun je unikátní v tom, že poprvé v rámci České republiky bylo takto velké bateriové úložiště instalováno přímo dovnitř budovy, a ne do kontejnerů, jak se používá běžně. Instalace navíc proběhla do stavby elektrárny ze 30. let 20. století, což si vyžádalo i jedinečné řešení požárního zabezpečení.