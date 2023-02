TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Systémy Dome 6 od K2 Systems: flexibilní FVE konstrukce na ploché střechy

Systémy Dome 6 od K2 Systems: flexibilní FVE konstrukce na ploché střechy

Instalace FVE na plochou střechu má svá specifika. Společnost K2 Systems, zabývající se vývojem a výrobou kvalitních montážních systémů pro FVE, nabízí speciální montážní systémy pro fotovoltaické panely na ploché střechy, které zajistí rychlou a komfortní instalaci.

S plochými střechami (mají sklon ≤ 3°) se setkáme nejčastěji u průmyslových nebo komerčních objektů. Tyto nevyužité plochy nabízejí vynikající možnost instalace solárních systémů. Právě u plochých střech je ale potřeba počítat s několika faktory, které se promítají do návrhu FVE. Patří mezi ně:

velikost střechy,

materiál střešní krytiny,

komíny,

průduchy klimatizace,

průduchy ventilace.

FVE konstrukce na ploché střechy proto musejí být flexibilní a všestranné, aby bylo možné využít je v širokém spektru instalací, aniž by se muselo do střech vrtat nebo do nich jinak zasahovat, a tím způsobit jejich poškození.

Montážní systémy K2 Systems

Německá společnost K2 Systems poskytuje, prostřednictvím svých montážních systémů, bezpečné upevnění solárních panelů na všechny typy plochých střech jak na budovách, tak je lze využít pro budoucí projekty budov, kde budou FV moduly instalovány na střešním plášti.

Montáž FVE rychle a pohodlně – Systémy Dome 6

Mezi nová řešení konstrukcí FVE od K2 Systems patří Dome 6 – soustavy dodávané s předem připravenými smontovanými kolejnicovými sadami a speciálním systémem, který se pouze jednoduše zacvakne, takže ve výsledku výrazně šetří čas nutný pro instalaci FVE.

Montážní systém Dome 6 určený pro FVE na ploché střechy:

umožňuje 10° náklon fotovoltaických panelů;

náklon fotovoltaických panelů; je kompatibilní s moduly o rozměrech 1 448 – 2 390 mm (délka) × 950 – 1 170 mm (šířka) × 30 – 50 mm (výška);

o rozměrech 1 448 – 2 390 mm (délka) × 950 – 1 170 mm (šířka) × 30 – 50 mm (výška); umožňuje orientovat solární panely na jih, na východ i na západ ;

; je zhotoven z prémiových materiálů (hliník, Magnelis, etylenpropylendienový monomer, nerezová ocel).

V současnosti jsou k dispozici 3 varianty systému Dome 6 – Xpress, Classic a Classic LS.



Foto: K2 D Dome Classic Foto: K2 D Dome Classic

Spolupracujte se spolehlivým dodavatelem a využijte všechny výhody

Mezi stabilní a spolehlivé dodavatele montážních systémů Dome 6 od K2 Systems patří společnost Solarity. Tento distributor a velkoobchod fotovoltaických systémů nabízí nejen kompletní sortiment K2 Systems, který je stále skladem pro zakázky v rámci celé EU, ale také pořádá pravidelná školení a webináře vycházející ze spolupráce s odborníky z K2 systems, jejichž cílem je poskytnout školení pracovníků pohybujících se v oblasti FV instalací.

V případě, že máte zájem o K2 Systems konstrukce na ploché střechy, stačí, když využijete projekční nástroj K2 Base a exportujete návrh přímo odborníkům ze Solarity nebo se s pracovníky spojíte prostřednictvím kontaktů na webových stránkách společnosti.

Jednodušší a efektivnější řešení projektů díky K2 Systems

Kromě montážních systémů na ploché střechy nabízí společnost K2 Systems i další výhodná řešení, mezi která se řadí:

správa kabelů,

lepení modulů,

ochrana proti blesku.

Opět jde o další cestu, jak celý projekt, od návrhu až po instalaci FVE, co nejvíce zjednodušit a zefektivnit.