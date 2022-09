TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Fotovoltaický panel Jinko N Type – vyšší odolnost a pokročilé technologie pro všechny vaše projekty

Fotovoltaický panel Jinko N Type – vyšší odolnost a pokročilé technologie pro všechny vaše projekty

Fotovoltaický panel typu N má v řadě ohledů značné výhody oproti P typu, jako je například nižší rychlost degradace a delší záruční doba.

Jinko Solar Co., Ltd. je jednou z nejznámějších a nejinovativnějších společností zabývajících se solární technologií na světě. Její podnikání pokrývá hlavní články fotovoltaického průmyslového řetězce se zaměřením na výzkum a vývoj fotovoltaických produktů a řešení čisté energie. V současné době produkty Jinko Solar slouží více než 3 000 zákazníkům ve více než 160 zemích světa a společnost je již řadu let na prvním místě v globálních dodávkách modulů. Do konce března 2022 přesáhly kumulativní dodávky modulů společnosti Jinko Solar 100 GW. Jinko Solar je lídrem v oboru a také první společností zabývající se solární energií, která se připojila k zelené iniciativě RE100.

Série Tiger od společnosti Jinko Solar

Již od roku 2020 se Jinko Solar soustředí na vývoj a výrobu modulů Tiger N-type s pokročilými technologiemi Multi-busbar + Tiling Ribbon + Half Cut v kombinaci s vysoce účinnými články Jinko.

JINKO SOLAR TIGER NEO N-TYPE 415W MONO

Odolnost proti extrémním podmínkám prostředí

Lepší zachycení světla pro zlepšení výkonu a spolehlivosti modulu

Technologie 9BB snižuje vzdálenost mezi přípojnicemi (bus bars) a finger grid (mřížky v článku), což je přínosem pro zvýšení výkonu

Zároveň tato technologie využívá circular ribbon (zakulacený spoj), která účinně zabraňuje riziku prasklin a jiných poškození

Modul typu N s technologií Hot 2.0 má lepší spolehlivost a nižší LID/LETID ( pozn. překladatele: LID znamená degradaci vyvolanou světlem a LETID znamená degradaci vyvolanou světlem a zvýšenou teplotou)

Vynikající Anti-PID záruka výkonu prostřednictvím optimalizovaného procesu výroby a kontroly materiálů

Technologie Tiling Ribbon (TR) s Half cells má za cíl eliminovat mezeru mezi buňkami a zvýšit tak účinnost modulu

15 let záruka na produkt, 30 let záruka na lineární degradaci výkonu

Certifikováno pro odolnost: zatížení větrem (2 400 Pa) a zatížení sněhem (5 400 Pa).

U monokrystalických modulů Tiger typ N platí:

Degradace během prvního roku je 1,0 % a poté ročně 0,4 % až do konce záruky na výkon, která činí 30 let. Skutečný výkon na konci záruční doby by neměl být menší než 87,4 % nominálního výkonu.

Více o Tiger Neo N-Type se dozvíte i v tomto úvodním videu, které je v angličtině.

Nové moduly Jinko Solar N type teď i ve skladu Solarity

Moduly typu N dosud představují relativně malé procento trhu, ovšem situace naznačuje, že se to v následujícím období změní. Tento typ má v mnohém nesmírné výhody oproti P typu, jako je například nižší rychlost degradace a delší záruční doba. Jelikož v Solarity intenzivně sledujeme poptávku trhu a současné technologické trendy, v nejbližších měsících můžete v našich skladech očekávat primárně moduly typu N.

Ještě více informací ohledně modulů najdete ve webináři, který jsme společně organizovali s Johannou Bonilou, manažerkou technického servisu společnosti Jinko Solar. Webinář je v angličtině. Zároveň moduly typu N budeme vystavovat v rámci Smart Energy Forum v Praze, kam Vás též srdečně zveme. Pokud budete potřebovat další pomoc v rozhodování, neváhejte nás kontaktovat.