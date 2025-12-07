Vymezení akceleračních zón pro OZE a mapový portál
MŽP spustilo výzvu na vymezení akceleračních zón pro OZE a mapový portál. Co to znamená pro samosprávy a investory? Webinář Povolování bateriových úložišť již 11. 12. 2025.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu z Národního plánu obnovy ve výši 104 mil. Kč na podporu obcí a krajů při vymezování tzv. akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Tyto oblasti mají umožnit rychlejší a zjednodušené povolování projektů obnovitelných zdrojů.
- Žádosti lze podávat od 1. prosince 2025 do 30. ledna 2026, přičemž 100 % dotace získají ti, kteří vymezení dokončí do 31. srpna 2026.
Podrobnosti najdete zde na webu MŽP.
Současně ministerstvo zveřejnilo mapový portál, který ukazuje míru vhodnosti pro akcelerační oblasti.
Jde o mapový podklad s vrstvami, které indikují míru rizika možného konfliktu rozvoje větrných a solárních elektráren s ochranou jiných veřejných zájmů. Zelená v mapě znamená minimální konflikt, žlutá vyžaduje pečlivé individuální posouzení, červená pak značí zákaz vymezení akcelerační oblasti.
Výzva navazuje na nový zákon o urychlení využívání OZE a na připravovanou změnu č. 2 Územního rozvojového plánu, jejíž návrh zadání vláda schválila 22. října 2025. Změnou se mají vymezit akcelerační oblasti celostátního významu. Pro akcelerační oblasti budou vydána územní opatření, ve kterých budou stanovena kritéria využití území a podmínky pro to, aby záměry VTE/FVE mohly být povolovány v jednodušším režimu.
Pro vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny se mají dle návrhu zadání č. 2 ÚRP prověřovat celistvé plochy o velikosti 2,5 km2 a větší, zpravidla mimo zastavěná území, minimálně 3 km od hranic sousedních států a bez zásadního vizuálního dopadu na krajinný ráz.
„Mapa připravená MŽP se může stát základním vodítkem pro obce i investory. Zatím nereflektuje některá územní omezení, která v praxi uplatňují některé dotčené orgány, vymezení akceleračních oblastí nicméně bude klíčové. Může výrazně zrychlit a zjednodušit povolovací procesy zejména větrné elektrárny,” vysvětlil Jiří Nezhyba, vedoucí advokát ve Frank Bold Advokáti.
Vymezení akceleračních zón – Povolování bateriových úložišť: webinář 11. prosince
Povolování bateriových úložišť podle od října učinné novely stavebního zákona.
- V základu téma pokrýváme v našem článku
- podrobně vše rozebereme už ve čtvrtek 11. prosince od 10:00 na praktickém webináři.
Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti je přední českou advokátní kanceláří se specializací na stavební a energetické právo. Typické zakázky: územní plánování, povolování staveb, práva výrobců energie z obnovitelných zdrojů.