Huawei nabízí 15 let záruky na rezidenční střídače a baterie
Přehrát audio verzi
Huawei nabízí 15 let záruky na rezidenční střídače a baterie
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Huawei nabízí nadstandardní záruky na domácí střídače a baterie. Ukazuje tím, že důvěřuje vlastním výrobkům. A má připravené řešení i pro případ, kdy instalační firma skončí dřív než záruka.
Velká část výrobců domácí fotovoltaiky nabízí zhruba desetiletou záruku. Huawei nyní přidává pět navíc – a některé komponenty lze dokonce pojistit na celých dvacet let. Proč si to může dovolit? Odpověď je jednoduchá: ví, co dělá. A zákazník to pozná nejen na spolehlivosti zařízení, ale i v případě, že se něco pokazí, a to díky česky mluvící podpoře a lokálnímu servisu.
Záruka, která trvá stejně dlouho jako vaše investice
Domácí fotovoltaika je dlouhodobá záležitost. Když si dnes pořídíte panely, střídač a baterii, čekáte, že vám budou sloužit klidně 15 i 20 let. Jenže co když se v té době něco pokazí? Co když firma, která vám systém instalovala, už nebude existovat?
Huawei s tím počítá. Proto se rozhodl nabídnout na vybrané střídače a baterie FusionSolar základní záruku 15 let – a u některých modelů ji lze dokoupit až na 20 let. A co je důležité: záruka platí přímo od výrobce a je vázaná na sériové číslo zařízení, ne na instalační firmu. I kdyby tedy váš dodavatel přestal podnikat, záruka zůstává.
Proč si Huawei může dovolit jít nad běžný standard?
Záruka není jen číslo na papíře. Pokud má trvat patnáct let, musí se výrobce spolehnout, že jeho zařízení opravdu vydrží. V případě Huawei k tomu přispívá několik důležitých faktorů:
- Vysoké investice do vývoje – firma dlouhodobě reinvestuje zhruba 20 % obratu zpět do vývoje. Taková úroveň odpovídá špičkovým technologickým společnostem.
- Zkušenosti z oboru telekomunikací – Huawei desítky let vyrábí síťová zařízení, která musí fungovat nonstop a být odolná proti výpadkům. A tuhle schopnost „navrhovat věci, které se nerozbijí“ přenáší i do energetiky.
- Kvalitní komponenty a přísné testování – zařízení procházejí zátěžovými zkouškami za vysokých i nízkých teplot, ve vlhkosti, v prachu i solné mlze. Výrobce také simuluje chování produktů v reálných podmínkách a každé zařízení testuje ještě před tím, než opustí továrnu.
Záruka na baterii? Ne na počty hloubky vybití (DoD), ale na přenesenou energii (tzv. throughput energy)
U baterií LUNA2000 Huawei mění zaběhlý přístup. Neomezuje záruku počtem cyklů, ale sleduje, kolik energie baterie zvládne přenést za svůj „život“. Pro uživatele je to přehlednější a férovější: přesně ví, co může očekávat.
Například u baterie LUNA2000-S1 výrobce garantuje, že během 15 let provozu každá kilowatthodina v packu dodá v rámci prodloužené záruky až 4,2 MWh, a to i při zachování 60 % původní kapacity. Tato rozšířená záruka se automaticky aktivuje, pokud je baterie přes internet připojena k systému řízení FusionSolar. Bez něj zůstává záruka základních 5 let. Pokud je zařízení déle než 6 měsíců off-line, vztahuje se na něj jen základní záruka. Záruku si můžete ověřit na webu Huawei.
Lze si záruku i přikoupit?
Ano. K vybraným střídačům lze pořídit rozšíření záruky až na 20 let. Možnosti závisí na konkrétním modelu a uvedeny jsou v záručních podmínkách. Huawei ale zdůrazňuje jednu důležitou věc – některé výhody jsou podmíněny připojením systému k internetu.
Co když se něco stane?
Fotovoltaické řešení Huawei FusionSolar pro domácnosti je nejbezpečnějším fotovoltaickým systémem na trhu. Základem je inteligentní střídač s vestavěnou ochranou proti obloukovému zkratu (AFCI – arc fault circuit interrupter). Baterie jsou vybaveny jedinečnými 5 stupni ochrany – počínaje ochranou samotných článků proti přebití, zkratu a přehřívání. Mají také dodatečnou konstrukční ochranu proti mechanickému poškození a lze je zatopit do 40 cm až na 72 hodin. A pokud dojde k nejhoršímu, systém požární ochrany zabudovaný do každé baterie zasáhne a uhasí oheň v zárodku. Bezpečnost na střeše zajišťují optimizéry fotovoltaických panelů, které díky funkci rapid shutdown umí během 30 sekund snížit napětí panelů na nulu.
Pokud ale přesto budete potřebovat uplatnit záruku, máte se s Huawei kam obrátit. Huawei má v Evropě, a tedy i v Česku, vlastní servisní tým a zákaznickou podporu, se kterou můžete komunikovat v češtině.
Kromě toho je k dispozici i aplikace FusionSolar a webový portál, kde lze ověřit stav zařízení, aktualizovat software nebo vyřešit běžné technické otázky. A pokud neuspějete u své instalační firmy, můžete se obrátit rovnou na servis.
15 let záruky dává smysl
Patnáctiletá záruka od Huawei není reklamní tahák. Je to důkaz, že výrobce věří svým výrobkům. A má k tomu dobré důvody. Kvalitní návrh, důsledné testování, jasně definované podmínky a dostupný servis tvoří základ, na který se zákazník může dlouhodobě spolehnout.
Pokud si dnes pořizujete domácí fotovoltaiku, má smysl se ptát nejen na výkon panelů, ale i na to, jak dlouho bude celý systém fungovat. A kdo vám pomůže, když fungovat přestane. U Huawei FusionSolar odpověď znáte už předem.
Ve společnosti Huawei Digital Power se společně s našimi partnery a zákazníky usilovně snažíme přinášet inovace a ekologická řešení v oblasti bezemisní energetiky, která by posílila udržitelný rozvoj a přispěla k vytvoření inteligentního světa šetrného ...