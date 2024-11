Tisíce Čechů už se zapojily do komunitní energetiky a šetří

Účastníci sdílení elektřiny musí mít průběhové měření, výrobny jej většinou již mají. Na místě, kam se bude sdílet, musí příslušný distributor provést instalaci průběhového měření bezplatně.

Díky Elektroenergetickému datovému centru (EDC) je sdílení vyrobené energie snadnější než kdy dříve

EDC vytvořilo platformu, která umožňuje domácnostem a organizacím sdílet vlastní vyrobenou elektřinu a přispět tak k decentralizaci energetického systému. Sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky spustilo EDC teprve 1. srpna 2024. V první fázi, která je označena za dočasné řešení, je zájem o tuto službu velký. Zapojení získají větší nezávislost na drahých energiích, přispějí k ochraně životního prostředí a podpoří místní ekonomiku. Navíc se zapojí do rozhodování o tom, jak bude energie vyráběna a využívána.

„Komunitní energetika je způsob, jak se spojit a společně vyrábět čistou energii. Jak obyvatelé, tak organizace provozující solární nebo větrnou elektrárnu mohou snadno a už dnes sdílet svou vyrobenou elektřinu s kýmkoli v Česku,“ vyzdvihuje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello.

První výsledky jsou skvělé

Systém, který byl prozatím spuštěn v pilotní fázi, se ukázal jako velmi úspěšný a zaznamenal kladnou odezvu veřejnosti.

„Po první říjnové dekádě jsme evidovali přes deset a půl tisíce žádostí o registraci. Z toho třetina žádostí již byla kladně vyřízena, ostatní čekají na osazení potřebného měření,“ odhaluje Petr Kusý, předseda představenstva EDC. „Pro úspěšné sdílení je nutné zadat výrobní EAN vlastního zdroje elektřiny a rovněž jeden až deset kódů EAN odběrných míst, kde se může vyrobená elektřina v reálném čase spotřebovávat,“ doplňuje Michal Kulig.

Všichni účastníci sdílení musí mít nainstalovaný elektroměr, který umožňuje elektřinu měřit průběhově, tedy po jednotlivých čtvrthodinových intervalech. Místo, kde je výrobna instalována, má průběhové měření většinou nainstalováno.

Celkový počet žádostí o registraci: 10 454

Počet skupin sdílení: 3 466

Počet registrovaných dodavatelů: 4 070

Počet registrovaných odběrných míst: 3 447

Systém je maximálně zjednodušen, má však pravidla

Administrace spojená se zapojením do sdílené elektřiny není složitá, avšak pro toho, kdo se nechce přímo zabývat tím, co a jak musí splnit, je nejvhodnější se obrátit na svého dodavatele elektřiny.

„Komunitní energie je něco, čemu v Yello hodně fandíme a v čem vidíme budoucnost tuzemské elektrické soustavy. I proto lze využít našich služeb, rádi pomůžeme s veškerými potřebnými kroky. Jako dodavatel elektřiny známe spotřebu našich zákazníků a víme, jaké mají nainstalované elektroměry. A protože máme zkušenosti s distributory přenosové soustavy, můžeme vše zjednodušit a tak jim pomoci zrychlit zapojení do EDC,“ říká Michal Kulig.

Do budoucna se plánuje vznik různých diskusních skupin, v nichž se komunitní výrobci a odběratelé, kteří mají zájem o cenově dostupnější a ekologičtější energii, budou scházet, aby společně probírali poptávku a nabídku.

„Chceme se zapojit do něčeho takového a vystupovat v roli jakéhosi mediátora, nebo dokonce aktivně spojovat jednotlivce, kteří mají zájem o prodej a výkup energie,“ dodává Michal Kulig. To by pomohlo vyřešit situaci, kdy výrobna nemá komu dodávat elektřinu — například provozovatel fotovoltaické nebo větrné elektrárny nenajde odběratele a potřebuje doporučení, komu může energii poskytnout.

První zapojení již šetří

Sdílení elektřiny je v podstatě účetní operace. Nejde totiž o její skutečnou přepravu z jednoho místa na druhé. Ve skutečnosti elektřina vyrobená v Plzni a odebraná v Ostravě pochází z jiného zdroje. Jde o to, že se pouze upraví, respektive sníží faktura za elektřinu u obchodníka, u kterého jsou odběratelé registrováni.

„Systém, který má EDC na starost, je pro zákazníky velmi jednoduchý. I přesto, že zavádí ‚zcela novou podobu distribuce‘ elektřiny a je technicky poměrně složitý, funguje první fáze výborně, což je skvělá zpráva. Během několika týdnů ostrého provozu se ukázalo, že předávání dat dotčeným subjektům funguje skvěle. V říjnu proběhly první účetní operace a brzy nás čekají první fakturace. Tento první krok se tedy povedl víc než dobře,“ uzavírá Michal Kulig.