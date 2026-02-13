Sleva na elektřinu a chytrý elektroměr zdarma pro všechny: domácnosti, podnikatele i firmy
Přehrát audio verzi
Sleva na elektřinu a chytrý elektroměr zdarma pro všechny: domácnosti, podnikatele i firmy
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
E.ON otevřel on-line tržiště pro sdílení elektřiny. Majitelé fotovoltaiky zde najdou odběratele pro své přebytky, odběratelé zde najdou výrobce, kteří chtějí sdílet. Služba je pro domácnosti, obce i firmy. Stačí se zaregistrovat.
E.ON spustil platformu zvanou Propojeno, která funguje jako on-line tržiště. Majitelé fotovoltaiky zde nabídnou své přebytky za libovolnou cenu a k nim se napárují odběratelé, kteří o jejich nabídku mají zájem. Když pak odběratel spotřebuje elektřinu v době, kdy má výrobce přebytky, zaplatí za elektřinu cenu dohodnutou na tržišti. Když elektřinu odebere jindy, zaplatí podle ceníku svého dodavatele.
Platforma je otevřena pro domácnosti, firmy i obce. Ani výrobce ani odběratel nemusí být zákazníci E.ON.
Výhody pro všechny účastníky
Výrobce zde snadno udá své přebytky za cenu, jakou si sám stanoví. Ta bude pravděpodobně výrazně vyšší, než za kolik by prodával přetok dodavateli, ale zároveň nižší než obvyklá maloobchodní cena elektřiny pro odběratele. Díky algoritmu E.ON má navíc větší šanci, že jeho elektřina bude skutečně nasdílena, a tedy že za ni dostane víc peněz.
Zákazník – odběratel, spotřebuje-li elektřinu v době výrobcových přetoků, získá elektřinu levněji, než kdyby ji ve stejnou chvíli odebral normálně, tedy od svého obchodníka s elektřinou. Díky zapojení do sdílení zároveň dostane od distribuce zdarma chytrý elektroměr.
Ten je jednak nutný pro vyhodnocení sdílení, tedy zda odběratel elektřinu spotřeboval v době, kdy ji výrobce posílal do sítě. Obyčejný elektroměr toto neumí. A jednak s ním zákazník získá další výhody. Může začít využívat spotový tarif nebo si prohlédnut podrobný průběh své spotřeby elektřiny za předchozí měsíc.
„Nevím o žádné další službě, kde by zájemce dostal slevu na elektřinu a k tomu chytrý elektroměr zdarma, jen za registraci“, říká Kateřina Stehlíková, vedoucí oddělení inovací společnosti E.ON.
Pozor!
Distributor má povinnost pouze osadit chytrý elektroměr. Pokud to z technických důvodů není možné - např. odběrné místo není v dobrém stavu nebo se tam nový měřák jednoduše nevejde - úpravu odběrného místa do vyhovující podoby zajišťuje i hradí odběratel!
E.ON zajistí veškerou administrativu spojenou se sdílením, včetně finančního vyrovnání mezi výrobcem a odběratelem. E.ON také tvoří jednotné kontaktní místo pro obě strany a stará se o optimalizaci sdílení podle vlastního algoritmu. Za své služby účtuje výrobci 420 Kč za každou nasdílenou megawatthodinu, což je zisk společnosti z této platformy.
Výrobce si logicky tento poplatek promítne do své ceny, za kterou elektřinu na tržišti nabízí. Cena výrobce tak nikdy nebude nižší než 420 Kč. Odběratel za sdílení elektřiny prostřednictvím platformy Propojeno neplatí nic, pouze cenu dohodnutou s výrobcem.
Sdílení a tedy sleva se týká jen silové složky ceny elektřiny, regulovaná část (poplatky) zůstává pořád stejná.
Účinnější sdílení díky algoritmu E.ON
E.ON si minulý rok udělal vlastní měření. Z něj zjistil, že sdílení obvykle není příliš efektivní, běžně se nasdílí jen 14 % přebytků od výrobců, zbytek odejde do sítě jako normální přetok. Na vině je zejména nahodilé vytváření skupin sdílení, kdy jsou propojeni výrobci a odběratelé s málo kompatibilní spotřebou a také nevhodně nastavené alokační klíče.
Platforma Propojeno sdílení ladí pomocí vlastního algoritmu E.ON. Ten se stará jak o vhodné napárování výrobce a odběratele, tak o správné nastavení alokačních klíčů. Během pilotního provozu dokázala platforma Propojeno nasdílet 29 % přebytků, tedy dvojnásobek oproti běžnému sdílení.
„A to jsme teprve na začátku. Věřím, že postupným vylepšováním se dokážeme dostat až na 50 % sdílených přebytků,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.
Účinnější sdílení přitom znamená jak vyšší odměnu pro výrobce, tak větší slevu pro odběratele.
Jak funguje sdílení přes platformu Propojeno?
Vzájemnou kompatibilitu výrobce a odběratele na platformě Propojeno vyjadřuje bodový rating, který odběrateli jednoduše ukazuje, jak moc je pro něj daný výrobce vhodný.
E.ON vytvoří z výrobců a zájemců skupiny pro sdílení elektřiny v režimu aktivního zákazníka. To znamená, že skupina má maximálně 11 odběrných míst a jeden odběratel může být členem pouze jedné skupiny sdílení. Následně E.ON zajistí registraci v EDC, na jejímž základě odběrateli místní distributor osadí chytrý elektroměr s průběhovým měřením.
Když se něco změní, výrobce zdraží nebo chce zákazník sdílet od někoho jiného, platforma obě strany upozorní a účastníci si pak jednoduše si na Propojeno najdou jiné protějšky.
Platforma také účatníkům poskytuje data, kde obě strany přehledně vidí, kolik elektřiny si nasdílely. Odběratel zde také najde přehledná údaje o výši a průběhu své spotřeby za uplynulý měsíc.
K zapojení stačí registrace na webu E.ON
Výrobci i odběratelé se mohou zapojit registrací na webu E.ON. „Registrovat se je stejně jednoduché jako u jakékoliv jiné běžné aplikace na rozvoj potravin, nákup oblečení nebo doručovací služby. Zájemci stačí občanský průkaz a faktura za elektřinu s potřebnými údaji,“ doplňuje Kateřina Stehlíková. U výrobce pak ještě smlouva o připojení. O zbytek se postará E.ON.
„Energetický svět prochází největší změnou za poslední roky. Energetika se výrazně decentralizuje, přibývá výrobců elektrické energie a přibývají i nové energetické zdroje. Výrobci i spotřebitelé tady mají možnosti, o kterých jsme v minulosti ani netušili, že přijdou,” vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie a dodává: „Naší snahou je, abychom tento energetický svět zákazníkům co nejvíce zjednodušili a zpřístupnili.“