Firemní fotovoltaika bez investic, to je On-Site PPA
Nemusíte stavět, nemusíte financovat, a přesto můžete odebírat elektřinu z fotovoltaické elektrárny. On-Site PPA je služba, která umožňuje firmám dlouhodobý odběr zelené energie za předem sjednanou cenu, bez nutnosti vlastnit samotný zdroj.
Jak On-Site PPA funguje? Jednoduše řečeno – instalační firma postaví na svůj účet fotovoltaickou elektrárnu přímo v areálu zákazníka nebo v jeho blízkosti, stará se o její provoz a údržbu a zákazník pouze odebírá elektřinu. V ideálním případě neplatí poplatek za distribuci, protože elektrárna je napojena přímo do odběrného místa zákazníka.
Poslechněte si celý rozhovor s Vendulou Možnarovou a Antonínem Kopeckým ze společnosti ZENERGO v podcastu TZB-info a Estav.tv. Dozvíte se, jak vypadá spolupráce v praxi, komu se model vyplatí a co všechno ZENERGO jako investor (dodavatel, instalační firma) zařídí.
Když chybí rozpočet nebo kapacita pro připojení do sítě
On-Site PPA představuje řešení pro firmy, které chtějí stabilní cenu energie, ale nechtějí nebo nemohou investovat do vlastní elektrárny. Vzhledem k aktuální situaci s nedostatkem připojovacích kapacit do distribuční sítě je navíc výhodou, že On-Site PPA se často obejde bez rezervace výkonu – do sítě nic nepřetéká.
ZENERGO jako investor pokrývá veškeré náklady na výstavbu, povolení, připojení i údržbu. A pokud pro elektrárnu není vhodné místo, nabízí i jiné varianty – například sdílení elektřiny z již postavených elektráren, nebo připravovaných agrovoltaických parků.
Kdo se může zapojit?
Model On-Site PPA dává největší smysl firmám s vyšší a rovnoměrnou spotřebou – například výrobním podnikům, mrazírnám nebo provozům v potravinářství. Uvažuje se přitom obvykle o elektrárně o výkonu alespoň 500 kWp, která pokrývá přibližně 15–20 % celkové spotřeby.
ZENERGO ale posuzuje každý případ individuálně. Pokud to dává ekonomický smysl, dokáže firma navrhnout řešení i pro menší provoz. Rozhodující je ochota ke spolupráci a otevřená komunikace.
Jak začít?
Proces je překvapivě jednoduchý. Zákazník poskytne základní data o své spotřebě, ZENERGO připraví návrh elektrárny a pokud dojde ke shodě, rozbíhá se proces povolení a výstavby. Na straně zákazníka je minimální časová i administrativní zátěž. Elektrárna je navržena tak, aby pokud možno vůbec nedocházelo k přetokům do sítě – vše, co vyrobí, se spotřebuje na místě.
V podcastu portálu Estav.tv a TZB-info mluví Vendula Možnarová a Antonín Kopecký z firmy ZENERGO o tom, jak konkrétně funguje model On-Site PPA, jak se liší od běžné vlastní elektrárny, jak vypadá smluvní rámec a co se děje, když se firmě přestane dařit.
