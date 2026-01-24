Mrazivé dny zvýhodňují solární panely. Jak se fotovoltaika chová v zimě a při ledovce?
Česko se nedávno ocitlo v mrazivém sevření. V některých regionech teploty klesly hluboko pod −15 °C a vyskytla se silná ledovka. U mnohých majitelů fotovoltaických systémů to vyvolává otázky: Jak takové počasí ovlivňuje výkon solárních panelů? Je potřeba v zimě nějak zasahovat, aby systém zůstal efektivní a bezpečný? Odborníci z PREsolidsun potvrzují, že obavy o účinnost či životnost panelů jsou většinou zbytečné – mráz totiž nemusí být problém, naopak může některé panely zvýhodnit.
Nízké teploty fotovoltaickým článkům neškodí. Křemíkové solární články reagují na chlad pozitivně, protože se snižují elektrické ztráty v polovodičích. „V mrazivém, ale slunečném počasí mohou panely vyrábět elektřinu velmi efektivně, často účinněji než při vysokých letních teplotách, pokud mají dostatek slunečního záření,“ odhaluje Martin Palarčík, předseda rady jednatelů PREsolidsun. Technické parametry moderních panelů dovolují provoz v extrémních podmínkách – běžně jsou certifikované na provoz při teplotách až okolo −40 °C. Z hlediska funkčnosti i životnosti FVE systémů je tedy mráz v českých klimatických podmínkách zcela bezpečný.
Sníh dočasně snižuje výrobu
Různé typy panelů reagují na nízké teploty odlišně. Krystalické mono- a polykrystalické panely mají při chladu mírně vyšší účinnost, zatímco tenkovrstvé panely jsou na teplotní výkyvy ještě méně citlivé. V praxi se však tenkovrstvé panely používají v České republice jen výjimečně a pro domácí instalace jsou krystalické panely plně dostačující i během zimy.
Na okamžitý výkon systému má silnější vliv sníh, ledovka či námraza. Tyto jevy dočasně blokují dopad světla na aktivní plochu panelu a mohou snížit okamžitou výrobu elektřiny. „Jakmile se povrch panelu uvolní, výroba se okamžitě vrací k normálu. Z dlouhodobého hlediska sníh ani ledovka životnost panelů neovlivňují, protože panely jsou konstruovány tak, aby odolaly opakovanému zatížení mrazem a sněhem,“ doplňuje Martin Palarčík.
Šetrná péče a technologie chrání FVE
Většina instalací je navržena tak, aby sníh přirozeně sklouzl díky sklonu panelů a mírnému ohřevu během výroby elektřiny. Manuální odstraňování sněhu nebo ledovky je potřeba jen ve specifických situacích, například u nízko položených panelů, které zůstávají dlouho pokryty sněhem. V takových případech se doporučuje postupovat velmi šetrně a používat měkké nástroje, například teleskopické kartáče s jemnými štětinami. Nikdy by se neměly používat kovové lopaty, ostré předměty nebo horká voda, protože mohou způsobit trvalé poškození skla, mikrotrhliny či deformaci rámu. Při jakémkoli zásahu je zároveň nutné dbát na bezpečnost osob, zejména u střešních instalací.
Technologie pomáhají minimalizovat dopad ledovky a sněhu. Moderní panely disponují antireflexními a hydrofobními povrchy, které snižují ulpívání námrazy a sněhu. Některé systémy umožňují aktivní ohřev panelů, ale u rezidenčních instalací se tyto technologie používají jen výjimečně, protože energetická náročnost obvykle převyšuje přínos.
Největší hrozbou není mráz, ale neodborný zásah
Bezpečnost a správná údržba jsou klíčové. „Největší riziko pro panely nepředstavuje mráz ani sníh, ale neodborný zásah. Mechanické poškození článků, skla nebo rámu může mít dlouhodobý dopad na výkon i bezpečnost systému. Pokud si majitel není jistý, je lepší nechat situaci vyřešit přirozeně nebo kontaktovat odborný servis,“ shrnuje Martin Palarčík.
Zima tedy paradoxně nemusí znamenat pro fotovoltaiku problém – naopak, v mrazivých a slunečných dnech může systém fungovat efektivněji než v letních vedrech. Provozovatelé FVE tak mohou zůstat klidní a zaměřit se na sledování aktuální výroby a optimalizaci odběru elektřiny. Správná péče a pochopení vlivu chladu, sněhu a ledovky pomáhají zajistit stabilní výkon a dlouhodobou spolehlivost FVE systémů i během těch nejchladnějších měsíců.
