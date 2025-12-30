Nová etapa trhu s FV v ČR. Český trh s FVE vstupuje do fáze vyzrálosti
Nová etapa trhu s FV v ČR. Český trh s FVE vstupuje do fáze vyzrálosti
Po několika letech dynamického růstu vstupuje český trh s fotovoltaikou do nové etapy. Rezidenční segment zpomaluje a do popředí se dostávají firemní instalace, energetické projekty pro obce a bytové domy a výrazný rozvoj komunitní energetiky. Společnost PREsolidsun, člen skupiny PRE, očekává, že rok 2026 bude rokem konsolidace, technologického prohlubování a nároků na dlouhodobý servis.
„V aktuálně probíhající konsolidaci trhu dodavatelů FVE se zákazníci čím dál častěji soustředí nejen na jejich výkon a přínos FVE, ale také na stabilitu partnera, který se o jejich instalace postará dlouhodobě,“ říká Martin Palarčík, předseda rady jednatelů PREsolidsun, a dodává, že technologie jsou jen základ. Skutečný rozdíl v kvalitě dodavatelů vzniká ve vztahu se zákazníkem a v tom, jak se o něj budou dodavatelé FVE starat i po dokončení projektu a jestli dokážou stát po jeho boku jak dnes, tak za deset či dvacet let.
Trh míří od expanze ke stabilizaci. Přichází éra komplexních řešení
Podle PREsolidsun se fotovoltaika v Česku přesouvá z boomu do fáze vyzrálosti. Domácnosti zůstávají silným segmentem, ale jejich poptávka se stabilizuje. Roste zájem o rozšíření stávajících systémů – zejména o bateriová úložiště a montáž wallboxů a chytrého řízení spotřeby.
Firemní sektor naopak stojí před významným růstem. Organizace hledají cestu, jak snížit energetické náklady a vybudovat vlastní stabilní zdroj, který jim dlouhodobě sníží rizika spojená s cenou energií. Rok 2026 bude rovněž charakteristický nástupem větších energetických projektů. Půjde především o rozsáhlejší FVE pro průmyslové areály, městské budovy, nemocnice nebo infrastrukturní objekty, kde se už neřeší jen výroba elektřiny, ale kompletní integrace baterií, řízení špiček i aktivní práce s přetoky. Tyto projekty budou hrát klíčovou roli v celkové transformaci české energetiky a významně přispějí ke stabilizaci trhu po předchozím boomu.
Velkou příležitostí bude i nadále vloni spuštěná komunitní energetika. „Obce, bytové domy, SVJ i firmy začínají přemýšlet o tom, jak energii nejen vyrábět, ale také sdílet. Tenhle posun je obrovský a bude zásadně měnit podobu energetiky v Česku,“ říká Martin Palarčík. PREsolidsun díky zázemí Skupiny PRE vidí v této oblasti jednu z největších strategických příležitostí.
V roce 2026 uspějí ti, kteří nabídnou více než instalaci
Podle PREsolidsun potvrdí budoucí vývoj trend, který začal být patrný už v roce 2024 – zákazníci se orientují na komplexní služby. „Fotovoltaika už nestojí jen na panelech, střídačích a bateriích. Roste význam servisu, monitoringu a toho, že zákazníkovi někdo dlouhodobě pomáhá systém využívat naplno,“ doplňuje Martin Palarčík. I proto podle něj budou mít „příležitostné“ instalační firmy bez stabilního zázemí stále větší problém obstát.
PREsolidsun staví svou strategii na třech pilířích:
- Komplexní péče o zákazníka – návrh řešení, financování, instalace, dlouhodobý servis, monitoring a preventivní údržba.
- Stabilní partner za zády – přímé napojení na energetické služby PRE a možnost férových dodávek elektřiny v době, kdy FVE nevyrábí, například od PRE nebo značky Yello, která je rovněž součástí Skupiny PRE.
- Integrace technologií – spojení fotovoltaiky s bateriemi, chytrým řízením spotřeby a elektromobilitou.
Součástí trendů je i rostoucí význam chytrých tarifů, jako je spotový tarif Yello Spot, který propojuje výrobu z FVE s dynamikou trhu a umožňuje domácnostem i firmám lépe optimalizovat náklady.
Energetika se mění. Fotovoltaika bude standard
Fotovoltaické systémy směřují podle firmy PREsolidsun k tomu, že se stanou samozřejmou součástí energetického mixu domácností, firem i obcí. Rozhodovat nebude samotná instalace, ale celková zkušenost – stabilita firmy, transparentnost, rychlý servisní zásah a schopnost pomáhat zákazníkům i po mnoha letech od instalace.
„Od zákazníka jsem nedávno slyšel větu, která přesně vystihla, kam směřujeme: ‚To nejdůležitější, co jsem od vás dostal, je bezpečí a klidný spánek.‘ Přesně to chceme do budoucna poskytovat. Energetika není sprint, ale maraton,“ uzavírá Martin Palarčík.