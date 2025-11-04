Bezpečná fotovoltaika? Mnozí si myslí, že ji mají – dokud nepřijde problém
Zájem o fotovoltaiku v Česku zůstává vysoký. Trh se postupně stabilizuje a přechází z éry rychlého růstu do fáze, ve které už není klíčovým kritériem jen cena – je to především kvalita a bezpečnost. A zároveň už nejde o pouhou instalaci panelů na střechu. Stále více domácností i firem si uvědomuje, že fotovoltaická elektrárna (FVE) je nejen investice do úspor, ale také zařízení, které musí být spolehlivé, bezpečné a dlouhodobě funkční.
Český trh s FVE se posouvá od éry rychlé expanze k profesionalizaci a dlouhodobé spolehlivosti. „Fotovoltaika je dnes vyspělá technologie, ale stejně jako u každého elektrického zařízení platí, že rozhoduje kvalita provedení. Naší prioritou je, aby se zákazník mohl na svou elektrárnu spolehnout po všech stránkách – výkonem, spolehlivostí i bezpečností,“ říká Martin Palarčík, předseda rady jednatelů společnosti PREsolidsun, s. r. o., která se specializuje na realizace a servis fotovoltaických systémů po celé České republice.
Bezpečnost má vyšší hodnotu než cena
Každý investor by měl věnovat pozornost tomu, kdo systém navrhuje a instaluje. Neodborná montáž může výrazně zvýšit riziko poškození, požáru nebo ztráty výkonu. Průměrná cena opravy špatně zapojené fotovoltaiky se přitom pohybuje kolem 47 000 korun, přičemž v některých případech může přesáhnout i 75 000 korun. To už je částka, která spolehlivě smaže původní úsporu z levné instalace.
„Vidíme případy, kdy lidé ušetřili pár tisíc na montáži, ale během několika měsíců řeší opravy za desítky tisíc. Fotovoltaika není stavebnice z internetu, ale elektrické zařízení, které musí splňovat přísné normy. Kdo to podcení, riskuje jak majetek, tak zdraví,“ dodává Martin Palarčík.
Kvalita a bezpečnost začínají už u projektu
Společnost PREsolidsun klade velký důraz na kvalitu a bezpečnost svých instalací. Každý systém je navržen a realizován podle pečlivě zpracované projektové dokumentace, která přesně odpovídá skutečnému provedení – nikoliv jen typizovanému návrhu. To je v praxi stále spíše výjimkou, protože se často setkávají s projekty, kde dokumentace buď úplně chybí, nebo neodpovídá realitě.
Důležitou součástí přístupu PREsolidsun je používání výhradně kvalitních a prověřených komponent. Veškeré rozvaděče pro fotovoltaické elektrárny procházejí testováním v interní laboratoři, aby splňovaly přísné bezpečnostní i technické požadavky. Tím se minimalizují rizika poruch, přehřátí či jiných závad v provozu. „Vyšší úroveň ochrany, například systém odpojovačů panelů nebo speciální bezpečnostní tlačítko k nouzovému vypnutí střídače a bateriového úložiště, nabízíme jako nadstandardní řešení pro zákazníky, kteří chtějí jít ještě dále v bezpečnosti a komfortu obsluhy,“ vyzdvihuje Martin Palarčík.
Servis, který dává jistotu
Součástí vybraných instalací PREsolidsun jsou také prvky automatického zajištění provozní stability rozvaděče. Tyto komponenty reagují na změny teploty či okolního prostředí a pomáhají udržet bezpečný provoz technologie i při mimořádných podmínkách. Díky tomu je celý systém dlouhodobě spolehlivý a bezúdržbový.
Bezpečnost fotovoltaiky ale nespočívá jen v technologiích. Důležitou roli hraje i pravidelná kontrola a odborný servis. „Naši technici provádějí revize i u instalací, které jsme sami nerealizovali, a někdy se nestačíme divit, v jakém stavu ty systémy jsou. Při jedné kontrole jsme narazili na chatu, v níž ze stropu visely volné neizolované vodiče. Zde hrozil nejen úraz elektrickým proudem, ale i zkrat s následným poškozením elektroinstalace nebo zařízení, a dokonce riziko požáru,“ popisuje Martin Palarčík. Jindy viděli technologii umístěnou v koupelně, kde nemá co dělat. Takové instalace jsou doslova tikající bombou a dokazují, že trh stále potřebuje více odpovědnosti a profesionality.
Sledování a ochrana v reálném čase
Solidní dodavatelé nabízejí kromě montáže i dlouhodobý servis, monitoring a možnost vzdáleného dohledu. Díky tomu je možné sledovat výkon i stav elektrárny v reálném čase a okamžitě reagovat na jakoukoliv odchylku. Pokud se například objeví přepětí nebo nestandardní proud, systém se automaticky odpojí a odešle upozornění servisnímu týmu.
Pravidelný servis přitom zahrnuje jak reakci na poruchy, tak – především – prevenci. Kontroly pomáhají včas odhalit i drobné komponenty, které by mohly v budoucnu způsobit selhání jisticích prvků či jiných částí systému – často až po záruční době. Díky preventivní výměně se předejde neplánovanému odstavení celé FVE a její provoz zůstává stabilní a bez přerušení.
Bezpečnostní standardy moderních fotovoltaických systémů dnes umožňují, aby i v případě poruchy nebo zkratu kleslo napětí v panelech na bezpečnou úroveň během několika vteřin. Riziko požáru se tak u kvalitně navržených instalací pohybuje v řádu tisícin procent. „Můžeme říct, že správně navržená a nainstalovaná FVE je bezpečnější než běžná domácí zásuvka,“ doplňuje Martin Palarčík.
Bezpečnost jako základ důvěry
Bezpečná fotovoltaika je v konečném důsledku výsledkem kombinace kvalitních komponent, odborné práce a zodpovědného přístupu. A právě to je oblast, ve které se podle odborníků projeví rozdíl mezi seriózní firmou a „rychlomontážníkem“.
„FVE je investice na mnoho let. Kdo ji má provedenou správně, má klid a jistotu, že energie ze slunce mu šetří peníze i starosti. Kdo špatně, bude řešit závady, reklamace a rizika. Proto stavíme na jistotě – a ta začíná u bezpečnosti,“ doplňuje Martin Palarčík.
Současné fotovoltaické systémy se přitom rychle posouvají dále. Stále častěji se uplatňuje chytré řízení spotřeby, které dokáže využívat výhody spotových cen elektřiny – například u alternativního dodavatele energií Yello – a propojuje se také s elektromobilitou. Právě tyto technologie budou podle Martina Palarčíka hrát klíčovou roli v dalším rozvoji české energetiky.
