Podívejte se, jak by u Vás doma vypadalo tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika

21.1.2026
redakce

Štěpán Chalupa z Komory OZE a Karel Břenek z Misterine představují novou českou aplikaci, která Vám s pomocí rozšířené reality ukáže, jak bude fotovoltaika, solární kolektor nebo tepelné čerpadlo vypadat přímo u Vás doma. A to dříve, než utratíte jedinou korunu.

Aplikace kromě 3D modelů tepelných čerpadel, fotovoltaických systémů nebo solárních kolektorů obsahuje také kompletní technické informace a detailní virtuální návod pro instalaci, který si technik může zobrazit přímo na místě montáže. Výrazně tak urychlí přípravu i samotnou montáž a snižuje riziko chyb při zapojování. Výrobci mohou okamžitě sdílet aktualizace návodů nebo informace o nových produktech.

Na virtuálním modelu může konečný zákazník vidět skutečnou velikost zařízení i barevné provedení přímo u sebe doma. Před samotnou instalací se určí jeho přesná poloha, včetně odstupových vzdáleností a umístění kabeláže. Předejde se tak řadě problémů nebo kolizí při samotné montáži.

Další informace včetně návodu na použití a instalaci aplikace najdete na adrese 3Dnavody.cz.

Výroba a provoz aplikace je financována z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

 
 
