Podívejte se, jak by u Vás doma vypadalo tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika
Přehrát audio verzi
Podívejte se, jak by u Vás doma vypadalo tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Štěpán Chalupa z Komory OZE a Karel Břenek z Misterine představují novou českou aplikaci, která Vám s pomocí rozšířené reality ukáže, jak bude fotovoltaika, solární kolektor nebo tepelné čerpadlo vypadat přímo u Vás doma. A to dříve, než utratíte jedinou korunu.
Aplikace kromě 3D modelů tepelných čerpadel, fotovoltaických systémů nebo solárních kolektorů obsahuje také kompletní technické informace a detailní virtuální návod pro instalaci, který si technik může zobrazit přímo na místě montáže. Výrazně tak urychlí přípravu i samotnou montáž a snižuje riziko chyb při zapojování. Výrobci mohou okamžitě sdílet aktualizace návodů nebo informace o nových produktech.
Na virtuálním modelu může konečný zákazník vidět skutečnou velikost zařízení i barevné provedení přímo u sebe doma. Před samotnou instalací se určí jeho přesná poloha, včetně odstupových vzdáleností a umístění kabeláže. Předejde se tak řadě problémů nebo kolizí při samotné montáži.
Další informace včetně návodu na použití a instalaci aplikace najdete na adrese 3Dnavody.cz.
Výroba a provoz aplikace je financována z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.