GoodWe upevňuje svou pozici v oblasti komerčních a průmyslových úložišť (C&I) díky novému výkonnému hybridnímu měniči ET40/50kW nabízí přizpůsobitelné zálohování, flexibilní paralelní provoz a optimalizovanou energetickou účinnost

GoodWe rozšířilo svou osvědčenou řadu třífázových hybridních měničů ET o dva nové modely s vyšším výkonovým rozsahem: ET 40 kW a ET 50 kW. Tyto měniče jsou navrženy speciálně pro komerční a průmyslové (C&I) aplikace a nabízejí přizpůsobitelné možnosti zálohování, inteligentní provoz a vysokou hustotu výkonu. Díky tomu zajišťují spolehlivý provoz jak v připojení k síti (on-grid), tak mimo síť (off-grid). Brzy bude k dispozici i řešení kombinující solární energii a úložiště, které bude zahrnovat měnič ET50kW a připravovaný komerční bateriový systém. Toto řešení je ideální pro firmy, které hledají flexibilní a rozšiřitelný energetický systém.