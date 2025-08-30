Rozsvítíme kampus SŠ v Kashitu. Na výstavbu FV elektrárny odjely i přístroje Testo
Jaké jsou podmínky pro fotovoltaiku na jihu Afriky? Občas je vidět větší FV instalace např. u zemědělských družstev nebo průmyslových provozů. V běžné zástavbě je však využívání výjimečné, venkovské komunity si takové projekty nemohou dovolit a spoléhají na rozmary počasí.
FV pro kampus v Kashitu, zásadní krok pro stavbu i školu
Výstavba FV elektrárny je důležitá pro výrobu tolik potřebné elektřiny pro stavbu a kampus. Vše zahájila akce Hackathon Light Up Africa, které se zúčastnili studenti předních českých technických univerzit. Cílem bylo přiblížit studentům realitu afrického venkova, kde stavíme střední školu s výukou řemesel, a v rámci tohoto kontextu navrhnout projekt fotovoltaické elektrárny.
- Když porovnáme vstupní parametry pro návrh systému, zjistíme, že solární potenciál a efektivita fotovoltaiky je v jižní Africe zhruba dvojnásobná oproti ČR.
- Máme k dispozici dvě dostavěné budovy s plochami přibližně po 110 m2. Letos plánujeme stavbu další. Ze studentských návrhů vzešlo, že pro pilotní projekt FVE postačí střecha první postavené budovy – dílny, která nyní slouží jako sklad stavební techniky, materiálu a truhlářská dílna. Tu od loňska využívají členové místní komunity, které jsme zaučili v truhlářském řemesle.
- Systém bude vybaven bateriovým úložištěm, které pokryje výpadky dodávek ze sítě. Rozvod elektřiny bude následně rozšířen i do zbylých objektů, čímž zajistíme spolehlivou dodávku elektřiny v kampusu.
Odjely přístroje pro montáž FV a elektroinstalace. Testo pomůže v Kashitu
Moc nás potěšila nové spolupráce s firmou Testo, která nám darovala přístroje. Ty nám pomohou na montáži, vše nám usnadní a zrychlí. Výhody tohoto špičkového vybavení si montážní firmy v ČR standardně užívají, ale v Africe budou koukat! Děkujeme, že nám Testo pomáhá posouvat práci týmu dál a přispívá ke změně tam, kde je to opravdu potřeba. Děkujeme Martinu Schlöglovi i Janu Lacinovi.
Do Zambie vezeme bezkontaktní indikátor napětí, zkoušečku napětí, klešťový multimeter a aktuální hit bezdrátovou termokameru, která se snadno přicvakne na mobilní telefon.
TZB-info je mediálním partnerem a i v letošním roce jede do Kashitu kolega Martin Kubín natáčet. A samozřejmě i FV. Můžete se těšit zase na postřehy, záběry a komentáře.
Proč je fotovoltaika tak důležitá?
Časté výpadky elektřiny z veřejné sítě opakovaně zdržovaly a zpomalovaly stavební harmonogram i v loňském roce. Zambie získává většinu své elektrické energie z vodních elektráren – přepouštěním nádrží vyrábí elektřinu pro veřejnou síť. Jenže v minulých dvou letech panovala v Zambii extrémní sucha. Hladiny přehrad klesly a během suché sezóny, kdy vůbec neprší, je dodávek energie nedostatek.
Budováním střední školy chceme vytvořit kvalitní a stabilní místo pro vzdělávání dětí a mládeže ze širokého okolí. Abychom tento záměr naplnili, musíme se spolehnout na základní faktory – a tou je i stabilní dodávka elektřiny pro osvětlení, čerpání pitné vody ze studny, provoz elektroniky a dalšího nezbytného vybavení.
U nás má solární panely na střeše téměř každý druhý dům, ale v Zambii je situace jiná. Občas můžete vidět větší fotovoltaické instalace – zpravidla u zemědělských družstev nebo průmyslových provozů. V běžné zástavbě je však využívání obnovitelných zdrojů výjimečné. Venkovské komunity si takové projekty nemohou dovolit a spoléhají na rozmary počasí. Výpadky elektřiny pak často znamenají přerušení výuky ve školách.
Tým Kashitu School je nesmírně vděčný i za spolupráci s ČEZ, a.s. a Národním centrem Stavebnictví 4.0, díky jejichž podpoře vznikl projekt Hackathon Light Up Africa/Rozsvítíme kampus SŠ v Kashitu a akce proběhla hladce. Zvláštní poděkování patří Lence Dobiáš Černé, Petru Jeníkovskému, Viktoru Starzewskému, Martinu Mácovi a Michaele Chaloupkové a dalším z ČEZ.a.s., stejně jako Iloně Mikové, Radoslavu Sovjákovi, Tamaře Almeidě a Michalu Márovi z NCS 4.0, kteří projektu věnovali desítky hodin práce a velké nadšení. Věříme, že až se v Kashitu rozsvítí, bude to odměna pro všechny.