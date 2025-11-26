České domácnosti a sdílení energie, firmy a velká bateriová úložiště a lex OZE III
Baterie přestávají být luxusem, stávají se klíčovou součástí moderní energetiky. Agregace přináší možnost, aby se do systému zapojily i domácnosti a malé firmy.
Tuzemský trh s elektřinou se znovu mění – tentokrát ne bouřlivě, ale chytře. Třetí vlna takzvaného lex OZE přináší revoluční posun. Umožňuje efektivní skladování energie a zapojení domácností do flexibility sítě a dává reálný prostor komunitní energetice. Trh stojí na začátku nové éry chytrého využívání elektřiny, v níž fotovoltaika už není symbolem boomu, ale vyspělé a stabilní části českého energetického trhu.
Zatímco české domácnosti zkoumají možnosti sdílení energie a firmy začínají reálně uvažovat o velkých bateriových úložištích, vstupuje do hry nová legislativa – lex OZE III. Ta přináší konkrétní kroky směrem k moderní a decentralizované energetice: vznik licence na skladování energie, jednodušší podmínky pro menší výrobce i posílení flexibility sítě. „Zákon reaguje na fakt, že elektřinu už dnes umíme efektivně skladovat. Baterie přestávají být luxusem, stávají se klíčovou součástí moderní energetiky. Do energetiky se konečně dostává prvek, který jí dosud chyběl,“ říká Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice.
Podle něj nová pravidla otevřou prostor i menším výrobcům, kteří dosud nemohli své přebytky nabízet na trhu. „Agregace přináší možnost, aby se do systému zapojily i domácnosti a malé firmy. To je obrovská změna. Tvoří se tak nový, živý ekosystém výrobců, spotřebitelů a poskytovatelů flexibility,“ dodává Michal Kulig. Novela zároveň přináší větší ochranu zákazníků – například omezením výše smluvních pokut či povinností obchodníků zveřejňovat tzv. index zajištění. Ten má zabránit opakování situací z let 2021–2022, kdy část dodavatelů na trhu skončila.
Z pohledu energetických firem ale zákon otevírá i nové příležitosti, jak zákazníkům nabídnout komplexní služby. „Snažíme se spojit to nejlepší z obou světů – instalaci fotovoltaiky, správu energie i obchod s elektřinou. Jen tak můžeme zajistit, že zákazník dostane funkční a dlouhodobě udržitelný systém,“ doplňuje Michal Kulig.
Konec solárního boomu? Spíše začátek zralého trhu
Po rekordních letech 2022 a 2023 se český trh s fotovoltaikou přirozeně proměňuje. Po období rychlé expanze přichází fáze konsolidace a profesionalizace. „Největším boom máme za sebou. Zájem o FVE však nekončí. Jen se mění jeho charakter. Zákazníci už nehledají nejlevnější a nejrychlejší instalaci, ale dlouhodobého partnera, který jim zajistí servis, kvalitu a chytré řízení celé domácnosti,“ vysvětluje Adam Navrátil, člen rady jednatelů společnosti PREsolidsun.
Podle něj dnes více než 90 % nových instalací PREsolidsun zahrnuje bateriové úložiště. „Zákazníci chtějí maximálně využít vlastní výrobu a být méně závislí na distribuční síti. Kdo má fotovoltaiku, už přemýšlí nad tím, jak ji řídit, sdílet a optimalizovat,“ dodává Adam Navrátil. S tím souvisí i rozvoj komunitní energetiky, která po roce od spuštění získává reálné obrysy. Sdílení elektřiny mezi více odběrnými místy se stává běžným řešením nejen v rodinách, ale i v obcích a firmách. „Dnes jde o nejjednodušší cestu, jak dát přebytečné kilowatthodiny do oběhu, prakticky bez zásahu do technologie. Změna je hlavně administrativní,“ říká Adam Navrátil a připomíná, že fotovoltaika není pouze spotřební zboží, je to investice na 20 let a tak ji lidé začínají brát.
Energetika potřebuje jednotný hlas
Na pozadí těchto změn vzniká Svaz energetiky České republiky (SEČR), který má zastřešit dosud roztříštěný sektor a být rovnocenným partnerem pro stát. Jak uvedl Jiří Gavor, který v novém svazu vede obchodní sekci, jeho cílem je především ochrana volného trhu a férových podmínek pro všechny hráče.
„Energetika je dnes jeden z klíčových pilířů ekonomiky. Potřebuje proto silnou a odbornou reprezentaci, která dokáže vysvětlovat principy trhu i zákazníkům,“ uzavírá Jiří Gavor, který je rovněž výkonným ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií.
O Yello
Společnost Yello (www.yello.cz) je alternativní dodavatel energií v České republice. Založena byla v roce 2012 a od počátku na tuzemském trhu napomáhá desítkám tisíc klientů k férovým cenám. Jedná se o adaptaci úspěšného německého konceptu Yello Strom, který sází na jednoduchost a přímočarost. Německé Yello je dceřinou společností třetího největšího dodavatele energií EnBW, česká verze Yello je součástí Skupiny PRE. Po startu v roce 2012, ve kterém začala s prodejem silové elektřiny, přidala hned v roce 2013 prodej zemního plynu. V roce 2019 spustila jedinečnou službu Férová baterie, která ukládá nespotřebovanou elektřinu k pozdějšímu využití.