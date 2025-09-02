Perovskity s vyšší účinností, zadní kontakty nebo re-use solárních panelů? Novinky z veletrhu Intersolar 2025
Vyplatí se instalovat použité fotovoltaické panely? Jak se projevuje a rozšiřuje technologie ABC? A jak vypadají první perovskitové tandemové panely s vysokou účinností? Zajímavostmi z veletrhu Intersolar 2025 provází Petr Pávek.
Redakci TZB-info na veletrhu Intersolar 2025 provázel technik fotovoltaických elektráren Petr Pávek. První díl se zaměřuje na inovace v oblasti fotovoltaických panelů, díl druhý bude věnován souvisejícím technologiím.
Technologie ABC (All Back Contact)
Nové technologie fotovoltaických panelů představené na veletrhu Intersolar 2025 posouvají možnosti, jak efektivněji vyrábět elektřinu i za ztížených podmínek. Moderní panely typu ABC s vylepšeným zadním kontaktem a dělením do menších sekcí lépe odolávají zastínění – snižují výkon později a méně výrazně než starší technologie. Dříve šlo o výsadu několika málo výrobců, dnes je tato technologie běžnou součástí mnoha vystavovaných produktů.
Re-use solárních panelů
Zajímavým tématem byla také recyklace a znovuvyužití starších panelů. Exponát od firmy Trina Solar ukazuje, že i panely z roku 2010 mohou po důkladné kontrole a testování dostat druhý život. Pro instalace, kde je důležitý environmentální profil a ESG hodnocení, mohou být takové panely výhodnější z hlediska uhlíkové stopy – i když jejich výkon na metr čtvereční je nižší, což se může projevit vyššími náklady na konstrukci. vyplatí se instalace panelů z druhé ruky? Podívejte se na video s Petrem Pávkem.
Perovskity konečně s použitelnou účinností
Organické perovskitové články, tradičně limitované nízkou účinností a krátkou životností, ukázaly výrazný pokrok. Výrobci se chlubí stabilitou a účinností přes 19 %. Ve vývoji jsou i tandemové moduly, kombinující křemík a perovskit. Tyto panely mají dva výstupy pro připojení na oddělené MPP trackery, případně do speciálního mikroinvertoru, který spojuje oba typy článků. Technologie je zatím v raném vývoji, ale slibuje další zvýšení účinnosti. Jak vypadají takové panely v praxi? Uvidíte ve videu.
Zvýšená odolnost vůči povětrnostním vlivům
Výrobci panelů se letos zaměřili i na vyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Nové modely zvládnou lépe mrazy, kroupy, slanou vodu nebo extrémní zatížení. Zlepšuje se těsnění, použité materiály i konstrukční pevnost rámů. Tyto úpravy cílí na větší spolehlivost v různých klimatických pásmech a náročných provozech, například v pobřežních oblastech.
Solární tašky i pro úžlabí
Zajímavým příkladem integrace do budov jsou panely zakomponované přímo do střešní krytiny. Zatímco samotný koncept není nový, letošní novinkou je řešení, které umožňuje osazení fotovoltaických článků až k okraji úžlabí střechy – tedy i tam, kde se dosud používaly nefunkční výplňové díly. To umožňuje lepší využití plochy a vyšší celkový výkon bez kompromisu na vzhled střechy. Jak takové střešní moduly vypadají? Dozvíte se ve videu.