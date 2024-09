TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Třífázové asymetrické střídače Huawei vstupují na český trh. Slibují životnost 25 let

Třífázové asymetrické střídače Huawei vstupují na český trh. Slibují životnost 25 let

Huawei SUN2000-5-12K-MAP0 a SUN5000-8/12K-MAP0 jsou první třífázové asymetrické střídače od světového výrobce solárních technologií Huawei. Českým domácnostem nebo menším firmám se tím otevírá příležitost instalovat třífázovou fotovoltaiku s pokročilou technologií Huawei Fusionsolar.

Střídače Huawei patří k technologické špičce na světovém trhu. Řadu instalací od této společnosti najdeme i v České republice, ale až doposud se jednalo výhradně o firemní a průmyslové instalace. Domácí instalace totiž kvůli měření po fázích vyžadují asymetrické střídače a takové zatím Huawei v nabídce nemělo – až dosud.

I českým domácnostem se tak nyní otevírá svět fotovoltaického řešení Huawei Fusionsolar, který dosud využívají přibližně tři miliony domácností ve 170 zemích světa. A všechno začíná právě střídačem.

Co nabízí Huawei Fusionsolar pro domácnosti? V první řadě je to série dokonale kompatibilních zařízení od světového výrobce. Střídač, optimizér, baterie, nabíječka elektromobilů jsou základní komponenty. Ale k nim je i řada dalších jako Huawei SmartGuard pro pokročilé řízení spotřeby při výpadku elektřiny nebo modul Huawei EMMA, který optimalizuje využití elektřiny ze slunce v domácnosti s cílem zvýšit úsporu za nákup elektřiny ze sítě. A to všechno lze kontrolovat a ovládat z pohodlí jedné mobilní aplikace.

Asymetrické střídače Huawei MAP0 se představují

MAP0 je označení pro nové třífázové asymetrické střídače Huawei, které nabízí řadu pokročilých funkcí.

Maximální účinnost

Střídače Huawei MAP0 nabízí účinnost přes 98 %, což patří k nejvyšším hodnotám na trhu. Vysoká účinnost znamená minimální energetické ztráty uvnitř technologie.

Asymetrické zatížení jednotlivých fází

Střídače MAP0 umí rozdělovat zátěž do jednotlivých fází podle potřeby a hodí se tak pro český režim měření po fázích. Navíc řada MAP0 podporuje inteligentní rozdělení zátěže a umožňuje přepínání mezi prioritními a méně důležitými spotřebiči. Maximální zatížení jedné fáze tvoří třetinu celkového výkonu střídače.

Ostrovní režim pro případ výpadku sítě

Střídače Huawei MAP0 doplněné o modul Huawei SmartGuard chrání uživatele proti blackoutu. V případě výpadku sítě přejde střídač do ostrovního režimu 20 milisekund. To je velmi krátká doba, která by měla umožnit nepřerušené napájení i citlivých spotřebičů, jako jsou například počítače.

Modul Huawei Smart Guard umožňuje plnohodnotné zálohování všech tří fází v domě, a navíc mezi nimi umí přepínat podle priorit jednotlivých spotřebičů.



Střídač Huawei řady MAP0 a k němu kompatibilní výrobky Huawei – baterie, nabíječka elektromobilu, optimizér a modul SmartGuard Střídač Huawei řady MAP0 a k němu kompatibilní výrobky Huawei – baterie, nabíječka elektromobilu, optimizér a modul SmartGuard

Pokročilé bezpečnostní funkce

Střídače Huawei MAP0 jsou vybaveny řadou moderních bezpečnostních systémů, které hlídají jak střídač samotný, tak celou fotovoltaickou elektrárnu. Z těch standardních můžeme jmenovat omezení dodávky do sítě v případě jejího výpadku, přepěťové ochrany AC i DC, nebo detekce poruchy izolace. Z těch pokročilejších si zde přiblížíme ochranu AFCI a hlídání teploty konektorů.

Zkratka AFCI znamená Arc Fault Circuit Interrupter. Jedná se o bezpečnostní zařízení, které detekuje elektrické obloukové poruchy v elektrickém obvodu vzniklé v důsledku poškozených vodičů, vadných spojů nebo opotřebené izolace. Když AFCI detekuje oblouk, automaticky přeruší proud v obvodu a tím sníží riziko požáru.

Systém AFCI u střídačů Huawei umí reagovat a přerušit obvod do 0,5 sekundy, což ho opět řadí k nejlepším na trhu. Zároveň Huawei používá pokročilou inteligentní detekci, které přesněji identifikuje nebezpečné obloukové poruchy a omezuje falešné poplachy. Díky tomu systém správně odhalí oblouky, aniž by zbytečně přerušoval provoz zařízení.

Bezpečnost střídače dále zvyšuje například hlídání teploty vlastních konektorů, kterými je střídač propojen s panely nebo s baterií. Dostane-li se teplota konektorů vlivem poruchy spoje nad bezpečnou mez, střídač buď sníží výkon, nebo se rovnou vypne a oznámí uživateli tento stav prostřednictvím aplikace Fusionsolar.

Zvýšená odolnost proti vlivům prostředí

Střídače Huawei MAP0 nabízí krytí IP 66, což je činí odolné vůči prachu a stříkající vodě. Zařízení jsou také schopná pracovat při okolní teplotě od −25 do +60 °C a jsou pasivně chlazená. Tyto parametry umožňují bezpečnou instalaci střídačů Huawei řady MAP0 ve venkovním prostředí. Vyšší odolnost se projevuje na předpokládané životnosti střídače 25 let a záruce 10 až 15 let.

Konektivita

Střídače MAP0 nabízí standardní připojení přes bezdrátovou síť WLAN nebo pomocí konektorů RS485. Volitelně lze doplnit modul pro komunikaci přes ethernet nebo mobilní sítě 4G. Střídače je také možné připojit k ovládacímu modulu Huawei EMMA.

SUN2000 nebo SUN5000? Který vybrat?

Obě řady jsou si velmi podobné. U všech střídačů najdeme dva MPP trackery, schopnost zpracovat vstupní napětí až 1 100 V, zvýšenou odolnost nebo pokročilé bezpečnostní ochrany zmíněné výše.

Mezi těmito řadami jsou tři hlavní rozdíly.

Použití optimizérů

Střídače řady SUN5000 fungují pouze v kombinaci s výkonovými optimizéry Huawei Smart Module Controller. Hodí se tedy na členitější střechy nebo složitější instalace, kde je větší množství stínů. Vzhledem k tomu, že střídač řady SUN5000 je nutné pořídit spolu s optimizéry, je u něj nastavená o něco výhodnější cena.

S optimizéry umí spolupracovat i řada SUN2000, ale na rozdíl od řady SUN5000 zvládá fungovat i bez nich. Výkon

Řada SUN 2000 je nabízena v pěti výkonových variantách 5, 6, 8, 10 a 12 kW. To znamená, že se umí perfektně přizpůsobit menším instalacím pro domácnosti. Řada SUN5000 v tomto rozsahu nabízí jen dvě varianty – 8 a 12 kW.

Ideální řadu pro konkrétní instalaci navrhne instalační firma. Záruka

Použití optimizérů střídači usnadňuje práci a prodlužuje životnost. Na střídače řady SUN2000 tak dává výrobce záruku 10 let, na střídače SUN5000 až 15 let.

Střídače Huawei MAP0: spolehlivé řešení pro třífázovou fotovoltaiku

Střídače Huawei SUN2000-5-12K-MAP0 a SUN5000-8-12K-MAP0 nabízí spolehlivé a efektivní řešení pro správu třífázových fotovoltaických systémů, přičemž kombinuje moderní technologie s jednoduchou instalací a dlouhou životností.