Instalace fotovoltaiky výrazně zrychlí. Ušetřit mohou domácnosti i instalační týmy

Instalace fotovoltaiky výrazně zrychlí. Ušetřit mohou domácnosti i instalační týmy

Plánujete přejít na solární energii, ušetřit na vstupních nákladech a snížit své účty za energie co nejdříve? Řešením pro domácnosti i menší firemní fotovoltaiky může být čerstvá novinka na českém trhu – třífázové asymetrické střídače Huawei, které umožňují nejrychlejší instalaci fotovoltaiky na trhu a maximální kompatibilitu systému a nově ji najdete v nabídce českého distributora Raylyst.

Huawei konečně dokončil portfolio řešení pro Českou republiku a jeho systém doplněný o třífázové střídače má rozhýbat český trh s fotovoltaikou. Nové střídače Huawei SUN2000-5-12K-MAP0 a SUN5000-8-12K-MAP0 představují současnou špičku na trhu. Jsou ideálním řešením jak pro domácnosti, tak pro menší firmy, a umožňují rychlou a bezproblémovou instalaci díky plné kompatibilitě se všemi komponenty solárního systému Huawei Fusionsolar. Kompletní portfolio výrobků už nabízí i český distributor technologií pro fotovoltaiku Raylyst Solar.

Ušetřete až 80 % na nákladech za energie

Díky střídačům Huawei můžete ušetřit až 80 % na nákladech za výrobu tepla či elektřiny. Rychlá návratnost investice je jedním z hlavních důvodů, proč si stále více českých domácností vybírá fotovoltaiku jako způsob, jak snížit závislost na dodavatelích energií a zajistit si stabilní zdroj energie.

Kompatibilita a rychlost instalace: výhoda, kterou jinde nenajdete

Veškeré komponenty fotovoltaického systému – střídače, baterie, optimizéry či nabíječky elektromobilů – jsou plně kompatibilní se všemi výrobky od Huawei. To výrazně urychluje proces instalace. Zatímco u jiných systémů můžete čekat dlouhé měsíce, u nového střídače očekávejte nasazení během několika týdnů.

Proč volit Huawei Fusionsolar?

Maximální kompatibilita – celý systém Huawei Fusionsolar funguje bezproblémově jako celek. Špičková technologie – střídače s účinností přes 98 %, která zajišťuje minimální energetické ztráty. Rychlá a snadná instalace – klíčová výhoda pro domácnosti i instalační týmy.

Efektivní rozdělení zátěže a bezpečnost

Asymetrické střídače Huawei umožňují chytré rozdělení zátěže mezi jednotlivé fáze a optimalizují spotřebu v domácnosti podle aktuální potřeby. Navíc jsou vybaveny moderními bezpečnostními prvky, včetně ochrany AFCI, která detekuje obloukové poruchy a chrání systém před rizikem požáru.

Právě chytré řízení fotovoltaiky, které umožňuje flexibilitu a optimalizaci spotřeby, je základním kamenem nejen bezpečnosti celé sítě, ale také úspor. Budoucnost fotovoltaických systémů bez smart technologií si dnes už nelze představit.

Ostrovní režim pro výpadky sítě: maximální ochrana

Střídače MAP0 jsou vybaveny technologií, která přechází do ostrovního režimu během pouhých 20 milisekund při výpadku sítě. Díky modulu Huawei SmartGuard lze zajistit nepřetržitý provoz důležitých spotřebičů i při blackoutu, což přináší větší bezpečnost a pohodlí.

Kromě toho, že komplexní fotovoltaické přináší dlouhodobé úspory, jejich instalace je také mimořádně rychlá. Mohou tak začít využívat výhody solární energie bez zbytečných prodlev. Díky tomu můžete s celým řešením začít okamžitě, a to ještě do konce tohoto roku.

Technologie, která vydrží

Nové střídače MAP0 od Huawei se pyšní životností až 25 let a zárukou 10–15 let. To je výsledek pokročilých bezpečnostních a ochranných funkcí, které střídače chrání před přetížením, přepětím i mechanickými poruchami. Navíc mají krytí IP66, takže jsou odolné vůči prachu a stříkající vodě, což umožňuje jejich bezpečnou instalaci ve venkovním prostředí.

Fotovoltaika bez kompromisů: instalace pro každý typ střechy

Střídače řady SUN2000 i SUN5000 jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým typům instalací. Ať už máte členitější střechu se stíny nebo jednoduchou plochu, instalující společnost vám vždy navrhne optimální řešení, které maximalizuje využití sluneční energie. Navíc s Huawei SmartGuard a modulárními komponenty je vše řízeno jednoduše z mobilní aplikace.

Využijte rychlé a snadné instalace domácí či firemní fotovoltaiky a získejte nabídku na míru vašim potřebám. Vše potřebné naleznete na webu českého solárního distributora Raylyst – www.raylyst.info.