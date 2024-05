TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Huawei LUNA S1: nový inteligentní systém skladování solární energie

Huawei LUNA S1: nový inteligentní systém skladování solární energie

Huawei představuje svou vlajkovou loď mezi bateriemi pro obytné budovy: Huawei LUNA2000-7/14/21-S1, zkráceně Huawei LUNA S1. Běžná úložiště překonává LUNA S1 svou bezpečností, životností, účinností i zárukou. Spojením s dalšími součástmi systému Huawei vzniká zelený domov se solární energií.





I. Revoluce v poměru nákladů a přínosů solárních systémů pro obytné budovy

Když se zabýváme solárními systémy pro domácnosti, první otázkou je vždy efektivita vynaložených nákladů.

Celková kapacita baterie udává, kolik elektřiny je technicky možné do baterie uložit. Využitelná kapacita potom znamená množství uložené energie, které můžeme běžně využít. Další podstatný údaj je ale „energetický průtok“, neboli množství energie, které můžeme do baterie uložit za dobu její životnosti. A zatímco toto množství u běžných baterií v čase klesá, Huawei LUNA S1 zde dosahuje nejlepších výsledků. Využívá totiž znalosti společnosti Huawei v oblasti elektroinženýrství a dosahuje celkového výnosu 4,2 MWh na instalovanou kWh, což je o více než 40 % vyšší hodnota než u výrobků jiných dodavatelů.

Huawei LUNA S1 má navíc nejdelší záruční lhůtu 15 let*, přičemž standardem v tomto odvětví je 10 let. To znamená, že majitelé baterie mohou po navrácení své investice získat více let provozu.

*Záruční podmínky se mohou lišit v závislosti na regionu a teplotě. Podrobnosti naleznete v záručním listu.

Díky všem výše uvedeným vlastnostem je Huawei LUNA S1 nákladově nejefektivnějším řešením. Jinak řečeno, Luna S1 vám i po 15 letech bude ukládat výrazně více elektřiny, než podobné baterie od jiných výrobců.

Součástní Huawei LUNA S1 je navíc inovativní architektura. Každá bateriová jednotka je vybavena integrovaným optimizérem a provádí nabíjení a vybíjení odděleně v paralelních obvodech.

II. 5 úrovní bezpečnosti převyšuje standardy v odvětví





Hlavní obavou vlastníků nemovitostí je bezpečnost. Nikdo si nechce doma nainstalovat zařízení, které by mohlo způsobit požár.

Oproti jiným bateriím má Huawei LUNA S1 přísnější bezpečnostní standardy, které vycházejí z mnohaletých zkušeností společnosti Huawei ve fotovoltaickém odvětví.

Získané bezpečnostní certifikáty zahrnují VDE 2510-50, IEC 62169, ISO 13849, IEC 63056, IEC 62040-1, IEC 62477 a UN 38.3.

Pro zajištění bezpečnosti každodenního provozu Huawei LUNA S1 zavádí pět úrovní vylepšených bezpečnostních opatření:

Výběr bateriového článku: bateriové články, které mají významný vliv na bezpečnost baterie, procházejí více než 120 kontrolami a pěti unikátními testy, navrženými společností Huawei. Elektrická ochrana: komplexní sada funkcí zahrnuje ochranu proti přepětí, nadproudu, přehřátí, zkratu a dalším potenciálním rizikům, která by mohla způsobit poškození. Konstrukční ochrana: ať už je systém nainstalovaný venku nebo v garáži, vždy myslíme na bezpečnost při vystavení baterie větru/sněhu, neúmyslným nárazům a úderům. Huawei LUNA S1 je první ESS (systémy pro skladování energie) pro obytné budovy, který má třídu ochrany IP66+, a poskytuje tak ochranu proti ponoření až do hloubky 40 cm po dobu 72 hodin*. Vydrží tlak až pěti tun bez poškození.

*Poznámka: zařízení Huawei LUNA S1 není určeno pro dlouhodobé používání pod vodou. Nesmí být překročena hloubka ponoření ani maximální doba 72 hodin. Při každodenním používání systém chraňte před vodou.

Aktivní ochrana: provádí měření teploty a napětí na úrovni jednotlivých článků v reálném čase, aby se odhalila potenciální rizika.

Nouzová ochrana: Aby se zabránilo výbuchu a požáru, je nutno odstranit jeden nebo více z těchto prvků: teplo, kyslík a palivo. Proto Huawei při uzavírání baterie odsaje kyslík, aby se uvnitř vytvořilo bezkyslíkové prostředí a odstranil hlavní předpoklad výbuchu. Součástí úložiště je také „Nouzová protipožární sada“, která nabízí další úroveň ochrany. Jakmile teplota dosáhne 190 ±15 °C, hasicí balíček uvolní plyn, který absorbuje volné radikály a efektivně potlačí oheň chemickou cestou.

Zkušební zpráva testu VDE 2510-50 hovoří jasně: thermal runaway nezpůsobuje šíření ohně.

III. Rychlá instalace, chytrý provoz a snadná údržba

Použití konektorů oproti samotným kabelům šetří při instalaci polovinu času. Porty jsou navrženy tak, aby se snadno vyrovnávaly a terminály jsou chráněny kovovými materiály. Uvnitř každého portu se nachází senzor, který odhalí jakékoli chyby při montáži.

Vlastnosti podkladu, na kterém baterie stojí, jsou málokdy ideální. Huawei LUNA S1 má však integrovaný nivelační mechanismus a přizpůsobovací drážky, a snadno se tak přizpůsobí každému umístění.

Pokud se časem rozhodnete provést rozšíření kapacity úložiště, u klasických baterií bývá obvykle potřeba alespoň 40 minut na konfiguraci a přednabití nového i stávajícího systému na 100 %. Oproti tomu baterii Huawei LUNA S1 stačí zapojit a díky integrovanému optimizéru máte hotovo. Nová bateriová sada se automaticky synchronizuje po proběhnutí cyklu nabití/vybití.

Další ze skvělých věcí u systému Huawei LUNA S1 je, že můžete provádět konfiguraci, dálkové ovládání i řešení problémů v jedné aplikaci. Informace i upozornění z provozu baterie tak máte v reálném čase.

IV. Přívětivá uživatelská zkušenost





To poslední, co uživatel chce, je potýkat se u solárního systému s nějakými problémy. Huawei proto dodává solární řešení bez kompromisů, bez starostí, s vysokou spolehlivostí a minimálními nároky na údržbu.

Většina běžných baterií k fotovoltaice funguje dobře při teplotách od 15 °C do 35 °C, ale může ztrácet účinnost za extrémního horka nebo chladu. Zimní měsíce nebo vlny veder pak mohou u těchto zařízení způsobit výpadky elektřiny.

Zato úložiště Huawei LUNA S1 je navrženo tak, aby vydrželo rozsah teplot od −20 °C do 55 °C, a podávalo vynikající výkon i v extrémních klimatických podmínkách. Je to možné díky integrovanému vyhřívání, které zaručuje stabilní výkon i v chladných podmínkách.

Klíčem k tomu je patentovaná technologie systému ovládání teploty. Bateriové články jsou umístěny v chladné části, oddělené od optimizérů a další elektroniky, která vytváří teplo. Obě části odděluje letecký kompozitní materiál s mimořádnými termoizolačními vlastnostmi.

Tato opatření výrazně snižují hluk z chlazení až na 29 dB, což je pro váš domov tak tichý zvuk, který budete sotva vnímat.

Rozměry baterie jsou 590 mm × 255 mm × 510 mm. Představte si kabinové zavazadlo do letadla, jen s dvojnásobnou výškou a poloviční šířkou. Celá sada váží kolem 80 kg, včetně podpěr. Kompaktní provedení umožňuje jako výchozí montáž na zem, přičemž alternativa nástěnné montáže je rovněž k dispozici.

Design se drží minimalistického přístupu, který se snadno začlení do každého interiéru. Hladký a hedvábně matný vzhled přední části zvýrazňuje oválné světlo, které signalizuje stav zařízení. Je klidné, avšak přesto dynamické, a podobá se dýchající hvězdě, která vyzařuje teplo a dodává jas každodennímu životu. Z krásně zaoblených hran je patrná vysoká úroveň zpracování a jejich křivka se zdálky podobá plynule padajícímu vodopádu.

V. Zelený domov se solární energií

Huawei spojuje výpočetní, energetické, tepelné a bateriové technologie se svými dlouhodobými zkušenostmi v oblasti digitální transformace. Integruje výpočetní systémy do hardwaru a tak vzniká komplexní solární řešení pro obytné budovy zvané Huawei FusionSolar.

Centrem tohoto řešení je inteligentní střídač, který funguje jako mozek celého systému. Se střídačem spolupracují další čtyři chytré komponenty:

ovladač panelu (optimizér), který zvyšuje energetický výnos až o 35 %,

inteligentní nabíječka,

promyšlený software automatického řízení,

a to vše nyní doplňuje nové bateriové úložiště Huawei LUNA S1.

Huawei FusionSolar v současnoti poskytuje inteligentní fotovoltaické řešení pro obytné budovy pro více než 3,3 milionu domácností ve 170 zemích celého světa.

Huawei LUNA S1, čerstvá novinka Huawei v oblasti bateriových úložišť pro obytné budovy, dále vylepšuje chytrá fotovoltaická řešení firmy Huawei pro rezidenční sektor. Nabízí krok směrem k vyšší udržitelnosti, razí cestu ke zvýšení energetické nezávislosti pro domácnosti a přispívá k užitku celé společnosti.