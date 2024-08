TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Fotovoltaika pro SVJ o několika budovách

Fotovoltaika pro SVJ o několika budovách

Rezidenční projekt Kejřův park v pražském Hloubětíně patřil v době svého dokončení k nejmodernějším rezidenčním konceptům v celé republice. Uzavřený areál pěti budov nabízel spoustu neobvyklých výdobytků – od 24hodinové obsluhy na recepci, přes citlivé zasazení novostaveb do přírody, až po soukromou pláž u revitalizovaného rybníka. V mnoha ohledech šel tento projekt ostatním příkladem, ovšem vlastní zdroje energie mu v roce 2012 chyběly.

Vše se změnilo až po deseti letech, v roce 2023, kdy se zjednodušila pravidla pro sdílení zelené energie v bytových domech. Najednou se objevila příležitost k výrazným úsporám – a to u společných prostor, ale i v jednotlivých bytech. Obojí mohla umožnit střešní fotovoltaika.

„S touhle myšlenkou jsem přišel já. Se solární elektrárnou jsem měl zkušenost z jiného SVJ a uvědomoval jsem si, že i tady máme volné střechy, které by se daly využít. Investici bychom z velké části refinancovali dotací, a především to byla příležitost přivést část vyrobené elektřiny i do bytů,“ vzpomíná místopředseda SVJ Tomáš Vlk.

Podstatné ovšem bylo přesvědčit domácnosti, že investice dává smysl. V tomto směru místopředseda nenechal nic náhodě: „Shodnout se v rámci SVJ nebylo zas tak složité, protože jsme si dopředu připravili prezentaci o tom, jak by projekt vypadal, čeho chceme dosáhnout, jak bychom vše financovali a co nám to přinese. Projekt tehdy odsouhlasilo asi 90 % přítomných.“







Výběr instalační firmy

Jakmile se odhlasovalo, zbývalo vybrat instalační firmu. Jelikož pan Vlk s průběhem předchozí instalace příliš spokojený nebyl, rozhlížel se spíš po jiných společnostech. Ve výsledku porovnával tři detailní nabídky, z nichž jako vítěz vyšla společnost S-Power Energies.

„Měli dobré reference a vycházela u nich nejlepší cena za jeden instalovaný kilowattpeak. Respektive, abych byl přesný, od jiné společnosti jsme měli i výhodnější nabídku. Ovšem cena byla o tolik nižší, že nepochybně nezahrnovala všechno. A jestli jsme se něčemu chtěli vyhnout, byly to vícenáklady, se kterými se dopředu nepočítalo. Od S-Power Energies jsme dostali garanci, že cena uvedená v kalkulaci je konečná a zahrnuje veškerý servis od A do Z,“ přibližuje pan Vlk.

313 panelů na pěti střechách

Projektanti S-Power Energies po technické obhlídce domů navrhli řešení, které čítalo 313 panelů o celkovém instalovaném výkonu 150 kWp. Vzhledem k tomu, že domy nebyly úplně identické, bylo potřeba vymyslet různé způsoby rozmístění panelů na střechách.

„Pětice domů má různou orientaci směrem ke světovým stranám, proto jsme navrhli dvě různé varianty. Na dvou domech jsme panely nasměrovali na východ/západ. U tří jsme zvolili jižní orientaci: část panelů jsme natočili k jihovýchodu, část k jihozápadu. Na všech střechách jsme panely připevnili v optimálním sklonu na zatíženou konstrukci – tak abychom dosáhli co nejvyššího výkonu. Ročně tak všech pět fotovoltaik vyrobí kolem 140 MWh elektřiny,“ shrnuje Michal Mládek, který ve společnosti S-Power Energies vede oddělení realizací pro bytové domy.







Polovinu investice pokryla dotace

Celková investice ve výši 5,5 milionů korun zahrnovala nejen veškeré technologie a jejich instalaci, ale také kompletní přípravu projektu, vyřízení statických posudků, požárně bezpečnostního řešení a veškerou administrativu spojenou nejen s připojením fotovoltaiky k distribuční síti, ale také s vyřízením dotace od Státního fondu životního prostředí. Ta pokryla celou polovinu investice, tedy 2 750 000 korun. A to navzdory tomu, že celkový instalovaný výkon činí 150 kWp, přitom limit dotační podpory je stanovený na 100 kWp.

Může to znít jako porušení pravidel, ale není to tak.

Dotace nad 100 kWp? Ano, jde to!

Dotační pravidla jasně určují, že státní podpora může pokrýt maximálně 50 % celkové investice a maximální podporovaný instalovaný výkon je 100 kWp. Neznamená to, že byste nemohli mít větší fotovoltaiku. Dotace se však vztahuje pouze na 100 kWp. Cokoli nad tento instalovaný výkon už bude nedotovaná investice.

V případě tohoto SVJ se nainstalovalo 313 panelů o celkovém výkonu 150 kWp. Dotace přesto pokryla celou polovinu. Jak je to možné? Vysvětlení je v tom, že i když se jedná o jedno SVJ, šlo o několik samostatných fotovoltaik – v tomto případě pět.

„Každá elektrárna čerpá svou vlastní dotaci, tudíž stanovený limit se vztahuje na každou zvlášť. V součtu jsme tedy postavili dotovaných 150 kWp, ale žádné pravidlo jsme neporušili, protože každá elektrárna měla jen něco kolem 30 kWp,“ vysvětluje odborník z S-Power Energies.

Stejné by to bylo i v případě, že by se nejednalo o samostatné budovy, ale instalovalo by se na jednu velkou budovu o několika vchodech. „Jakmile má vchod samostatné číslo popisné, musí mít samostatnou elektrárnu. Podobným způsobem jako v tomto případě tak čerpáme dotace i u fotovoltaik umístěných na střechách velkých bytových domů, například na panelových sídlištích,“ upřesňuje Michal Mládek.







Předpokládaná návratnost: maximálně 7 let

Systém je navržený tak, aby elektrárna v každém domě primárně pokrývala spotřebu ve společných prostorách. Následně se elektřina ze slunce rozděluje mezi jednotlivé domácnosti. Z celkových 135 bytů se k fotovoltaikám připojilo 126, tedy naprostá většina.

„Příděl jednotlivým domácnostem určuje alokační klíč. Aby to bylo maximálně spravedlivé, stanovili jsme ho podle vlastnických podílů. Mezi připojené byty jsme rozpočítali i podíly těch, co se nepřipojili. Takto máme možnost zužitkovat maximum vyrobené energie a všichni vlastně ušetří hned dvojnásobně. Klesnou nám náklady na společné prostory a ještě ušetříme za spotřebu v bytech,“ vysvětluje místopředseda SVJ.

Předpokládá se, že jednotlivým domácnostem by zelená elektřina mohla pokrýt až 40, možná i 60 procent jejich spotřeby. Nevyužité přetoky plánuje SVJ prodávat za fixní sazbu svému dodavateli elektřiny. Z předběžných propočtů tak vyplývá, že téměř třímilionová investice by se SVJ mohla vrátit už za šest až sedm let. Nejpozději od osmého roku tak elektrárny budou už jenom vydělávat, přitom životnost fotovoltaiky je určitě 20 až 30 let.

Specifikum zakázky: 5 střech = 5 statických posudků

Uvedená realizace se nijak zásadně nelišila od instalací na ostatních bytových domech. Jediným zásadnějším rozdílem byla nutnost vyřešit pět statických posudků namísto obvyklého jednoho.

„I když vcelku běžně stavíme pro větší SVJ hned několik fotovoltaik, zpravidla bývají na jediné střeše. V tomto případě jsme každou střechu museli posuzovat samostatně. Výhodou bylo, že šlo o poměrně nové domy a všechny střechy tak byly v dobré kondici. Speciální odlehčenou konstrukcí ale umíme řešit i případy, kdy nosnost střechy nestačí na standardní balastní zatížení,“ komentuje Michal Mládek.

Jak je to s bezpečností?

Jak o požární, tak kybernetickou bezpečnost se stará izraelská technologie SolarEdge, kterou S-Power Energies instaluje na všechny bytové domy. Jde o střídače a optimizéry špičkové kvality, které zajišťují jednak to, aby se z každého panelu dostalo maximum energie, a jednak se starají o bezpečnost obyvatel i hasičů v případě požáru.

„Kdyby náhodou hořelo, optimizéry, které jsou umístěné pod každým panelem, okamžitě rozpojí jednotlivé stringy. Díky tomu napětí na střeše klesne na bezpečnou úroveň a objekt bude možné bez obav hasit. Nadto technologie SolarEdge vyniká i v ochraně před případnými hackerskými útoky,“ uzavírá Michal Mládek.

Použité technologie 313 panelů AEG 480 Wp o celkovém instalovaném výkonu 150 kWp (záruka na mechanické části i výkon 30 let)

313 optimizérů SolarEdge P605 (záruka 25 let)

5× střídač SolarEdge 30 kW (záruka 20 let)