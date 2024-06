TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Firemní fotovoltaika s dotací? Pro výkonné FVE musíte mít do konce října stavební povolení

Firemní fotovoltaika s dotací? Pro výkonné FVE musíte mít do konce října stavební povolení

Pokud chcete získat dotaci na fotovoltaiku o výkonu 50 kWp a více pro velkou budovu, instituci či firmu, musíte do 31. října 2024 získat stavební povolení. Na konci října se uzavírají dotační výzvy a bez stavebního povolení dotaci získat nelze. Pro udělení stavebního povolení musíte mít hotovou projektovou přípravu.

Pořiďte si projektovou přípravu od odborníků

Projektová příprava je pro celkový výsledek důležitá, a tak vám doporučujeme nechat si ji zpracovat od někoho, kdo tomu dobře rozumí. Odborné řešení vám může ušetřit spousty peněz. V S-Power Business Solutions máme s projektovou přípravou bohaté zkušenosti. Zpracujeme ji profesionálně, bez nadstavbových agenturních poplatků, a nezavazuje vás k tomu, abyste si u nás museli objednat i montáž elektrárny. Umíme all-inclusive servis od projektu až po instalaci i dílčí úkony. Teď například realizujeme fotovoltaiky pro všechny tuzemské prodejny Hornbach na základě námi zpracované projektové dokumentace.

Kdy je vhodné s přípravou projektu začít?

Čím dřív, tím líp. Dotační výzvy se otevřely 1. března 2024.

Dotační výzva ale bude otevřená až do konce října, proč spěchat?

Každá výzva má alokované omezené množství peněz a to se může vyčerpat. Na žádosti dodané později tak nemusí zbýt prostředky. Včasné podání navíc uvolňuje prostor pro vyřízení stavebního povolení, což také může zabrat až několik měsíců. Když se pak dotační výzva uzavře a žádosti se schválí, je možné okamžitě spustit instalaci. Navíc čím dřív fotovoltaiku postavíte, tím dřív šetříte.

Příklady z praxe:

DB SCHENKER – Skladové haly a administrativní budova

Zakázka pro společnost DB Schenker měla dvě samostatné fáze. V první společnost poptala přípravu projektu 849kWp fotovoltaiky, kterou plánovala umístit na střechy dvou skladových hal a jedné administrativní budovy.

Detailně vypracovaný projekt společnost potřebovala ke dvěma účelům. Zaprvé plánovala čerpat na pořízení elektrárny o víc než 1 500 panelech dotaci v rámci Národního plánu obnovy a zadruhé bylo nutné projektovou přípravu doložit i při vyřizování stavebního povolení, které je u tak velké fotovoltaiky nezbytností. Zajistili jsme pro ně nejen přípravu projektu na míru, ale i získání stavebního povolení.

Poté, co firma Schenker na základě kvalitně připraveného projektu úspěšně získala dotaci, která pokryla přibližně 35 % mnohamilionové investice, poptala u nás i realizaci.

Na střechy tří objektů jsme instalovali 1 544 FV panelů necelé dva měsíce. Aby elektrárna dosahovala nejvyššího možného výkonu a zároveň se dala snadno kontrolovat, každou dvojici panelů jsme doplnili tzv. optimizérem. Díky tomu ani případné poškození některého z panelů neovlivní výkon těch zbývajících.

Konkrétně jsme instalovali 722 optimizérů SolarEdge a 8 střídačů od téže prémiové značky. Kromě požární bezpečnosti je pro nás důležitá i kybernetická zabezpečenost systémů. A tak pro řízení elektráren nikdy nepoužíváme hardware a software z Číny. Věříme, že tak do budoucna můžeme předejít závažným potížím.

Firma Schenker díky fotovoltaice šetří na elektřině v průměru 3 400 000 Kč ročně (v závislosti na vývoji cen energií to klidně může být i o dost víc). Investice by se tak společnosti měla vrátit maximálně do čtyř let.

GOLDBECK PREFABETON – Výrobní hala

Společnost Goldbeck Prefabeton se na nás obrátila v roce 2022. Tehdy měla hotový projekt na 599kWp fotovoltaiku a hledala vhodnou instalační firmu.

Hned na úvod jsme důkladně zkontrolovali veškerou připravenou dokumentaci a podrobně jsme vše konzultovali s investorem. Současně bylo nezbytné zkontrolovat objekt, na který se mělo instalovat. Zajímala nás jak nosnost střechy, tak provedení elektrorozvodů. Na rozdíl od řady jiných zkušeností tentokrát bylo vše v pořádku, a tak jsme se mohli pustit do díla – od objednávky materiálů až po vyřízení licencí ERÚ a OTE.

Vše se podařilo a společnost ušetří na elektřině až 2 500 000 Kč ročně.

Haibike Morava – Prodejní hala

Pro majitele jihomoravské firmy Haibike byla solární elektrárna jasnou volbou už v okamžiku, kdy se v roce 2018 rozhodl pořídit si prodejnu elektrokol. Hned ve fázi projektu proto řešil, aby střecha prodejní haly měla dostatečnou nosnost a bylo možné na ni nainstalovat fotovoltaické panely. Dodavatelem už tehdy byla firma S-Power Energies.

Majitel už tehdy firemní fotovoltaiku cíleně naddimenzoval. Navzdory ne až tak velké spotřebě si proto nechal na střechu nainstalovat 19,5kWp elektrárnu o 60 panelech. Počítal totiž s tím, že jednoho dne bude solární elektřinou nabíjet elektromobily, ačkoli tou dobou ještě žádný neměl. Svou vizi si splnil – elektromobil pořídil sobě i manželce.

Z fotovoltaiky byl nadšený, ale navzdory nabíjení aut se mu nedařilo využít veškerou zelenou elektřinu. Zhruba 7 MWh během roku odteklo do sítě. Dva roky po instalaci elektrárny si proto objednal ještě bateriové úložiště, které možnosti fotovoltaiky posunulo na další úroveň. Baterie zabraňují přetokům, vyrovnávají napětí, úspěšně firmu „živí“ během nocí a poskytují zálohu pro případ výpadku sítě. V režimu „back up“ udrží v chodu zásuvky, wifi, osvětlení a klimatizaci.

„Já jsem jednoduše nadšený. Průběžně sleduji statistiky výroby a solární elektrárna v létě pokrývá 50–70 procent naší spotřeby. Dokonce i v zimě je to kolem 30 procent. Od doby, co mám v provozu bateriové úložiště, je to ještě lepší: Přes den spotřebováváme elektřinu rovnou z elektrárny. Vedle toho se nabíjí úložiště a já i manželka si zdarma dobíjíme elektromobily. Po západu slunce pak firmu přepnu na baterie a ty pokrývají veškerou noční spotřebu. Do budoucna plánuji pořídit další fotovoltaiku, firemní elektromobily a k nim dobíjecí stanice. Vědomí, že můžu využívat energii ze slunce, mě dělá opravdu šťastným,“ hodnotí investici Daniel Dorica.

