EG.D zrychluje připojování obnovitelných zdrojů. Za první pololetí tohoto roku jich přibylo do sítě více než 16 500

Solární boom, který v České republice od loňského roku evidujeme, zatím nepolevuje ani letos. Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, eviduje za první pololetí letošního roku více než 19 000 žádostí o připojení solárního zdroje do sítě a zároveň zrychluje konečné připojování výroben do distribuční soustavy. Od ledna do konce června připojila více než 16 500 obnovitelných zdrojů, což je o 5 000 více než za celý minulý rok.