PODCAST: Fotovoltaika pro firmy – dotace, překážky, řešení přetoků a pronájem fotovoltaiky

Dotace na fotovoltaiku pro firmy jsou výrazně přístupnější než dříve. Na co všechno lze dotaci čerpat, jak naložit s přetoky a jak využívat fotovoltaiku zdarma? Na to jsme se zeptali Jana Krčmáře, výkonného ředitele Solární asociace.

Pokud chtěla firma žádat o dotaci na fotovoltaiku před dvěma lety, mohla využít programu OP PIK, který byl ale tak složitý a zdlouhavý, že ho firmy moc nevyužívaly a instalační firmy se jím nechtěly zabývat. Dnes je situace výrazně lepší, získání dotace je snazší, rychlejší a peníze lze dostat na mnoho typů instalací – fotovoltaiku na střeše, na více střechách, na fasádě, na fotovoltaiku na parkovišti (tzv. solární carport) i na pozemku.

Hlavním dotačním programem, odkud lze čerpat peníze na fotovoltaiku pro firmy, je Národní plán obnovy. Jedná se o prostředky, které ČR získala z Evropské Unie na hospodářské oživení po pandemii covid-19. Většina firemních žádostí o dotaci na fotovoltaiku tedy bude směřovat právě do tohoto programu. Až bude Národní plán obnovy vyčerpán, naváže na něj OP TAK.

Další dotace je možné čerpat z Modernizačního fondu, který pokrývá další projekty, které nepasují do podmínek Národního plánu obnovy, například fotovoltaiku na zemi nebo kombinovanou fotovoltaiku na více střechách.

Jaké jsou další možnosti dotací na fotovoltaiku a co získání dotace může zkomplikovat? Dozvíte se v podcastu s Janem Krčmářem, výkonným ředitelem Solární asociace.

Nemáte na fotovoltaiku? Využijte PPA projekt – fotovoltaiku „na pronájem“

Výhoda fotovoltaiky je, že vyrábí elektřinu za stále stejnou cenu bez ohledu na ceny paliv nebo geopolitickou situaci. Využívat tyto výhody může i firma, která má střechu nebo prostor pro instalaci fotovoltaiky, ale sama se buď nechce pouštět do instalace a provozu vlastní elektrárny, nebo na její pořízení nemá peníze.

Může ale nabídnout svou střechu investorovi, který na ní postaví fotovoltaickou elektrárnu. Sám si vyřídí veškerá povolení, dotaci instalaci i servis fotovoltaiky. Elektřinu z postavené fotovoltaiky pak nabídne firmě, na jejíž střeše (parkovišti, pozemku…) elektrárna stojí, přičemž tato elektřina je levnější než elektřina ze sítě, a navíc se její cena po mnoho let nemění. Elektrárna je „na pronájem“. Zájemce poskytne střechu, instalační firma postaví fotovoltaiku a elektřinu z ní prodá za výhodnou cenu na základě vzájemné dohody.

Přetoky, povolovací procesy a energetické komunity

Lze využívat elektřinu z fotovoltaiky, když nemám ani vhodnou střechu? Jak si musí firma ošetřit přetoky elektřiny do sítě? Budou se moci firmy zapojovat do energetických komunit? A co brání rychlejší instalaci fotovoltaiky? Poslechněte si podcast s Janem Krčmářem, výkonným ředitelem Solární asociace.