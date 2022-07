Německo legislativně ukotvilo elektrické akumulátory, Rumunsko umožňuje výstavbu agrofotovoltaiky

Technologie fotovoltaiky kombinované se zemědělstvím i velkokapacitních elektrických akumulátorů jsou již na trhu a je po nich poptávka. Pro plnohodnotné využití těchto zařízení je ale potřeba, aby je bylo možné legálně provozovat. Potřebné kroky nyní podnikly německá a rumunská vláda.

Německo legislativně zakotvilo akumulaci elektřiny

Změny proběhly v zákonech o federálních požadavcích (BBPIG), zákoně o energetickém průmyslu (EnWG) a v zákoně o zrychlení výstavby sítě (NABEG). Elektrickyý akumulátor je v nich nyní ukotven jako zařízení, které umožňuje odložení konečné spotřeby elektřiny na pozdější dobu, než kdy byla vyrobena.

Dosud se na elektrická úložiště pohlíželo jako na výrobnu nebo jako na spotřebič, podle toho, jestli se vybíjelo nebo nabíjelo. Akumulátor tak musel splňovat podmínky pro obě zařízení, což bylo velmi náročné. S novou legislativní úpravou bude instalace úložiště elektřiny jednodušší a tím i rychlejší.

Rumunsko uvolňuje pravidla pro agrofotovoltaiku

Zařízení spojená s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů budou moci být v Rumunsku instalována a provozována na zemědělské půdě třetí a nižší třídy ochrany. Na těchto pozemcích bude možné dále pěstovat plodiny nebo pást zvířata a zároveň zde bude možné provozovat obnovitelné zdroje včetně příslušenství – trafostanice, baterie a další. Dosud v Rumunsku, stejně jako v ČR, nebylo možné využívat půdu dvojím způsobem.

Doplněk zákona schválil rumunský parlament a nyní se čeká na podpis prezidenta. Zmíněná usnadnění pro obnovitelné zdroje na zemědělské půdě budou platit do konce roku 2026.

V ČR se na umožnění samostatné akumulace a agrofotovoltaiky pořád čeká

Německé i rumunské právní úpravy by byly potřebné i pro sektor OZE v ČR. O akumulaci v energetickém zákoně se diskutuje již několik let, ale novela energetického zákona, kde by byla zahrnuta, stále nebyla přijata.

Stejně tak v ČR není možné využívat zemědělskou půdu na výrobu elektřiny. Ze strany zemědělců přitom je poptávka po takovém řešení a zároveň je možné OZE provozovat tak, aby bylo půdu možné dále zemědělsky využívat.

Jaké další legislativní úpravy české obnovitelné zdroje potřebují a kdy je můžeme očekávat? Pusťte si rozhovor s Pavlem Douchou z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.

