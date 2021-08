TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Fotovoltaika pro firmy na klíč, bez dotace i na pronájem

Fotovoltaika pro firmy na klíč, bez dotace i na pronájem

S rostoucí cenou elektřiny ze sítě se firmám a průmyslovým podnikům vyplácí využívat fotovoltaiku na vlastní střeše i bez dotace. Kdo si nemůže dovolit vlastní zdroj, může si fotovoltaiku pronajmout. Spolehlivou instalaci na klíč zajistí společnost Atlantis.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Zakázky klientů jsou střiženy na míru podle očekávání zákazníka a možností instalace. Atlantis instaluje průmyslové elektrárny se špičkovými komponenty, které zajišťují výkon, dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost instalace.

Mezi hlavní reference firmy Atlantis patří tři větší instalace:

Prefa Praha, 93 kWp

Průmyslová elektrárna na střeše armovny Prefy Praha využívá orientaci panelů východ-západ, která umožňuje maximální využití dostupné plochy. Elektrárna pokrývá zhruba 20 % spotřeby podniku a návratnost ekologického zdroje bez dotací vychází na 12–13 let. Stavba trvala 8 pracovních dnů, přičemž její příprava a plánování zabralo 12 měsíců. Je to dané i náročnějším povolovacím procesem v Praze.

Tesla Liptovský Hrádok, 499 kWp

Tesla chtěla vyzkoušet různé technologie, na střeše provozu v Liptovském Hrádku tak Atlantis umístil tři typy instalace – stříšky s orientací východ-západ, panely se sklonem pouze na jih a navíc zde najdeme solární panely na fasádě. Zároveň elektrárna využívá dva typy střídačů – jak klasické Huawei, tak střídače SolarEdge, které pracují s optimizéry přímo na panelech.

Při instalaci se bylo nutné vypořádat s místním zákazem přetoků do sítě. Elektrárnu tak oproti jiným instalacím hlídá speciální software, aby k žádným přetokům nedocházelo. Navzdory této překážce a poměrně složitému provedení zde návratnost instalace vychází na skvělých 7 let a to opět bez dotací. Této hodnoty je dosaženo zejména díky vyšším cenám elektřiny pro slovenský průmysl.

Majaland, Praha, 500 kWp

Rozestavěný projekt zábavního centra nedaleko pražského letiště bude další velkou referencí společnosti Atlantis. Instalace rozsáhlé střešní elektrárny se i zde obejde bez dotací. Požadavkem zákazníka je využití nejlepších dostupných technologií. Elektrárna bude proto vybavena střídači s optimizéry, které hlídají výkon každého jednotlivého panelu. Očekávaná návratnost je 8–9 let.

Pronájem fotovoltaické elektrárny

Díky pronájmu může elektřinu z fotovoltaiky využívat i firma, která si vlastní zdroj nemůže dovolit, nebo se jí jednoduše do takové instalace nechce. Zákazník (firma, podnik) dá k dispozici vlastní střechu a zaváže se k výhodnému odběru vyrobené elektřiny. Elektrárnu pak na vlastní náklady instaluje, provozuje a případně opravuje společnost Atlantis.

Tento typ spolupráce se nazývá PPA kontrakt a je výhodný pro obě strany. Když svítí slunce, využívá zákazník čistou elektřinu z elektrárny na vlastní střeše, která je levnější, než elektřina ze sítě. Když slunce nesvítí, nebo je noc, bere elektřinu normálně ze sítě. Zároveň zákazník nemusí v souvislosti s elektrárnou nic řešit – jen využívá čistou elektřinu. Stavba ani provoz elektrárny na něj nekladou žádné nároky finanční ani jiné. Atlantis má díky spolupráci zajištěný odběr elektřiny ze své fotovoltaiky na 20 let dopředu.

První referencí tohoto typu je PPA kontrakt Atlantis spolu s Jarošovským pivovarem. Instalovaná fotovoltaika má výkon 35 kWp a elektřina z ní vyjde pivovar o 5–12 % levněji, než elektřina ze sítě. Návratnost pro Atlantis vychází okolo 10 let.